Javi Gracia, entrenador del Valencia CF, ha confirmado que Maxi Gómez podrá actuar contra el Atlético de Madrid, a pesar de las molestias en la rodilla que le han apartado del equipo desde el partido ante el Madrid el 8 de noviembre. Además, el míster navarro se ha referido a otros nombres propios que serán protagonistas en el partido de este sábado (16:15, Mestalla). Toni Lato, al que preparado para suplir a Gayà; Gonçalo Guedes, Manu Vallejo, los dos con opciones de ser titulares... y Geoffrey Kondogbia, al que el Valencia se enfrentará por primera vez tras la venta del futbolista a principios de este mes. Para el técnico, "Kondogbia es una buena persona y un buen profesional", aunque tiene claro que esta vez será "un rival". "Ya no es nuestro jugador", añade.

Además, Gracia ha destacado el trabajo de Diego Simeone como entrenador del Atlético.

Esta es la rueda de prensa íntegra de Javi Gracia en la previa del Valencia-Atlético:



-El Atlético, un rival en gran estado de forma

Nos enfrentamos a un Atlético que está jugando mejor, el que más muestras de solidez está ofreciendo. Todavía no ha perdido en la Liga. Es un equipo muy fuerte por encima de las individualidades, y así lo demuestra cada semana y los datos que tiene. Más allá de todo eso, nosotros estamos con confianza de un buen momento y jugamos en casa. Los dos equipos tenemos bajas, pero no van a desmerecer el partido, seguro que vamos a dar un buen espectáculo

-¿Cree que en este partido, frente a un rival que solo ha encajado dos goles en lo que va de Liga, será vital no conceder tanto en el primer tramo?

Sí, desde luego, vemos la dificultad de hacerle gol con el hecho de que solo lleva dos encajados. Es muy difícil y complicado hacerle ocasiones al Atlético. Tenemos un motivo más para intentar comenzar mejor. No vamos a tener siempre esas oportunidades de empatar o ganar partidos que se ponen en contra, así que trataremos de mejorar eso y tener opciones en el desarrollo de los partidos. A pesar de los resultados, el equipo ha dado muestras de capacidad de hacer gol e intentaremos ser más sólidos en el trabajo defensivo y conceder menos

-Hace un año el Valencia tenía siete lesiones musculares, ahora las dobla en este mismo periodo. ¿Le preocupa este tema?

No tengo los datos para rebatirte. Mi impresión es que no hemos tenido tantas lesiones musculares, en otro momento podemos comprobarlo. Ha habido otros muchos factores, sobre todo la pandemia que ha condicionado mucho el desarrollo de la temporada. Si unimos también la carga de partidos, en especial después de la lesión de José, queda claro que la saturación de partidos nos pasará factura a todos, y más a los que aporten más futbolistas a las selecciones. Nosotros cuidamos a nuestros jugadores, los protegemos al máximo cuando están y cuando se van con los equipos nacionales. Trabajamos sobre ello. No es algo con lo que creo que vayamos a ser muy diferentes al resto de equipos, hay muchos factores incontrolables en el tema de las lesiones.

-¿Cómo se encuentra Maxi Gómez después de casi no haber podido entrenar en grupo? ¿Cuáles son las bajas para mañana?

Maxi se ha entrenado con los problemas que hemos tenido en los dos últimos días: Ayer con un entrenamiento individualizado, y hoy, la que ha caído nos ha obligado a modificar la sesión. Se ha entrenado con normalidad con el resto, se ha sentido bien y estará disponible. Con el resto de la plantilla, estamos como todos sabéis, con Diakhaby, Cillessen, Gayà y Chery fuera del partido.

-¿Puede entrar Jesús Vázquez en la citación?

Jesús se ha entrenado con el filial, va a disputar el partido con el filial

-¿Cómo valora el regreso de Kondogbia?

Kondo es un jugador del rival, ya no es nuestro. Por la disponibilidad de jugadores que tiene el Atlético, porque él no puede actuar en Europa, es probable que disponga de minutos. Es un rival más, un exjugador nuestro. Si lo veo le saludaré, pero es un rival. Puede tener la oportunidad de jugar que no ha tenido hasta ahora.

-¿Cambiará Guedes a la banda izquierda tras la baja de Cheryshev?

Puede cambiar... lo que no voy a decir es lo que haré. Estoy contento con él, siempre lo he estado, más allá de lo que haya jugado. Yo trato de ser exigente con todos, con Gonçalo también. Cuando formo el equipo busco equilibrio y las mejores opciones. Si juega lo hará por méritos propios, por su calidad y porque puede moverse en ciertas posiciones, eso sí, con matices o con diferentes exigencias en la fase del juego. Es una clara opción para el partido ante el Atlético.

-Gabriel Paulista ha hablado esta semana de volver a Europa, ¿ha cambiado la concepción de los objetivos que tiene el entrenador?

Para mí, no han cambiado tanto las cosas, seguimos trabajando con el mismo objetivo: ganar el siguiente partido. Ni me ayuda como equipo ni me ayuda a mí mirar más lejos. Además, por ir partido a partido no se deja de ser ambicioso y creo que es la mejor manera de crecer, para que cuando se llegue al final tengamos más opciones de estar arriba en la tabla. No creo que hayan cambiado tanto las cosas para hablar de un cambio de objetivos.

-Ha dicho que saludará a Kondogbia, ¿qué piensa decirle?

Como a todos los jugadores que he tenido, le deseo los mejor como profesional y persona. Conmigo se portó bien, tuvimos una buena relación, me demostró ser una buena persona y un buen profesional. Se comportó bien. Haremos todo lo posible para anularlo si juega

-¿Cuando en verano hablaba de que algún fichaje podría haber ayudado a competir por los objetivos que históricamente ha tenido este club, se refería, por ejemplo, a acercarse al rival de este sábado, el Atlético?

Vosotros sabéis mejor que yo la historia de este club, el Valencia CF. Todo el mundo la sabe. Más allá de eso, los momentos que vimos son los que son. No quiero remover el pasado, estamos en el presente y, si puedo hacer algo por el futuro de este club, pasa por centrarme en el día a día. Que la grandeza del pasado vuelva a ser posible en el futuro pasa por trabajar día a día. Si queremos ser grandes, tenemos que trabajar constantemente.

-¿Considera a Manu Vallejo más un revulsivo que un titular?

Hasta este momento, es cierto que Manu ha jugado mucho más como recambio que de inicio. La semana pasada me preguntabais y os decía lo que pensaba de él. Mi confianza iba en aumento, día a día me lo demuestra. Tras su partido ante el Alavés, aún con más motivo. Él hace muchos méritos, siempre juega sus minutos con mucha intensidad, y lo seguirá haciendo así jugando de inicio o revulsivo. Lo veo con opciones y condiciones para jugar bien de cualquier manera. Es un jugador muy válido y lo va demostrar a lo largo del año.

-¿A qué achaca el cambio tan drástico entre el Valencia de las primeras partes y el de las segundas?

La lectura de los últimos partidos es esa, que se nos han puesto muy cuesta arriba: Elche, Vitoria... ahí nos sacaron ventajas de dos goles... Al final hay condicionantes diferentes en cada partido. No comenzamos bien para lo bien que nos comportamos luego. No me gustaría ser un equipo que reacciona solo cuando las cosas están mal, porque así juegas a la desesperada y tienes pocas opciones de conseguir resultados. Me gustaría ser un equipo más sólido y consistente; comenzar mejor, más allá de esa capacidad de reacción porque la seguiremos necesitando. Trabajamos para ser más constantes, no conceder tanto y tratar de que no se limite el trabajo defensivo a no conceder en los primeros minutos. Hay que conceder menos a lo largo de todo el partido.

-¿Qué nota le pone a su equipo en el primer cuarto de la Liga?

No soy mucho de notas. Les digo, a mis hijos, que las notas no son lo más importante y que son consecuencia del trabajo. A los exámenes hay que ir bien preparado, pero con la tranquilidad de que, salga bien o un poco peor, ir preparado es lo más importante. Vamos mejorando individual y colectivamente. Somos una plantilla joven en proceso de crecimiento, quiero que eso nos sirva para en el futuro cosechar mejores partidos y resultados, y que al final de temporada veamos un camino de crecimiento en el que se han solventado los problemas. Aunque hoy sea crítico con el equipo, la evaluación debe ser más final y, sobre todo, con estas circunstancias de temporada.

-El Valencia no gana al Atlético desde 2014 en casa, en cambio, Gracia no tiene un balance en el cara a cara con Simeone. ¿Qué opina del entrenador argentino y cuál es la clave para poder arañarle un buen resultado?

Mi opinión sobre Simeone es muy buena, tiene mucho mérito como su equipo, año tras año, ha ido compitiendo a grandísimo nivel. Los enfrentamientos directos han sido ante equipos diferentes: el Atlético ha pasado por temporadas distintas. Mañana nos enfrentamos a un Atlético muy distinto al del año pasado, un Atlético con muchas variantes en ataque, que lo hacen más dominador, además siguiendo con esa fortaleza defensiva en la que tanto se han basado. Es un equipo muy diferente a lo que me he enfrentado y nos va a suponer una gran exigencia, así lo está siendo para todos sus rivales. Trataremos de prepararlo de la mejor manera para tener alguna opción de ganar a un equipo que está mostrando mucha fortaleza.

-¿Volverá al once Thierry Correia tras no jugar nada ante el Alavés?

No puedo decirte lo que voy a hacer. 'Titi' es un jugador que ha jugado muchos partidos, no sé cuándo, si contra el Atlético o no, pero volverá a jugar. Está en crecimiento constante. En el lateral tenemos otras alternativas y, entre ellas, yo trato de elegir lo mejor. Pero él es jugador con el que también estoy contento... ya decidiremos lo que es mejor.

-¿Está Lato preparado para suplir la baja de Gayà? ¿Al haberse añadido la baja de Cheryshev, maneja un cambio de sistema?

Más allá de las ausencias, constantemente me planteo qué es mejor, si mantener la formación o cambiar por cómo juegan los rivales. No pienso que por el hecho de ganar se tenga que mantener siempre el mismo once o formación. Cuando juegas hay un rival y se debe elegir lo que es mejor. Se puede cambiar. Respecto a las bajas, siempre uno lamenta no tener a los jugadores disponibles. Sin embargo, yo intento ser positivo y valorar lo que tengo, y no quejarme de lo que no tengo. Toni es el lateral que tenemos, para mí, está preparadísimo. Lo ha demostrado en cada actuación que ha tenido y en el día a día. Estoy muy tranquilo con que él tenga que jugar, más allá de la importancia de los jugadores que perdemos.

-¿Ha existido esta semana mucha intranquilidad por la Covid-19? ¿Cómo ha condicionado la preparación del partido?

Los últimos dos entrenamientos no han sido en condiciones normales para trabajar. En uno solo fueron 45 minutos con cada jugador, y hoy, un plan alternativo porque la tormenta eléctrica no nos ha permitido hacer mucho más, pero han sido buenos. Hemos trabajado con el vídeo, se han preparado bien las cosas. Respecto al Covid, vivimos con esa preocupación, no solo los jugadores, cualquier persona está preocupada por esta situación. Nosotros hemos cumplido con todos los protocolos de forma estricta y es lo que nos hace estar tranquilos, sabiendo que siempre estás expuesto a lo que ha pasado, que uno de tus jugadores pueda tenerlo tras jugar con un rival con un caso positivo. Le doy valor al esfuerzo de todas personas en torno al equipo que trabajan para protegerlo, porque de esa manera reducimos opciones