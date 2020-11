Paulista será español en breve

Gabriel Paulista jurará en breve la constitución española y dejará por lo tanto de ocupar plaza de extranjero en la plantilla del Valencia CF. Según ha adelantado Domingo Ortiz en el programa La Grada de Radio Esport, al futbolista brasileño se le ha concedido la solicitud de nacionalidad española y desde este momento tiene 180 días para jurar la constitución española en el Registro Civil para posteriormente adquirir el pasaporte y el DNI español.

Cuando esto suceda, se trata de un mero trámite, los únicos futbolistas que ocuparán plaza de extranjero en la plantilla de Javi Gracia serán el uruguayo Maxi Gómez y el coreano Kang In Lee por lo que el Valencia CF podría acometer en caso de que así lo considerase el fichaje de un futbolista sin pasaporte comunitario ya en próximo mercado de invierno.

La situación de Yunus no afecta de momento ya que las autoridades no han informado de manera oficial que un ciudadano británico, como es el joven jugador valencianista, no tenga pasaporte comunitario con motivo del Brexit.

En lo que a Paulista se refiere, se le abre un abanico de posibilidades diferentes, la primera es que podrá entrar en la próxima convocatoria de Luis Enrique con la selección española si así lo considera el técnico asturiano. Jugar la Eurocopa con España es uno de los deseos de Paulista tal y como él mismo ha señalado públicamente en diferentes ocasiones.

Además, conviene tener en cuenta que en estos momentos está abierto un proceso de renovación con el Valencia CF y su condición de comunitario hace de él un jugador más atractivo, y por lo tanto más caro, tanto para el club de Mestalla como para otros equipos interesados. El ahora central brasileño termina contrato con el Valencia CF en la temporada en 2022.

