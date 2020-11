El Valencia vuelve a encogerse

De nuevo al filo de la navaja, el Valencia se acabó cortando con un gol en propia puerta de Lato. Una acción de mala fortuna con la que el Atlético, a su manera de siempre, logró lo que llevaba todo el partido persiguiendo. La entrada de Carrasco, autor del centro con el que cantó bingo, le dio a los de Simeone el plus que ni siquiera habían encontrado cuando Joao Félix salió del banquillo. La influencia del belga fue notable en un equipo con bajas en ataque y reservón como de costumbre. Una vez más Doménech volvió a ser el mejor, lo que habla del pobre bagaje acumulado en el área de Oblak, el portero menos goleado de LaLiga. Para el Atleti el 0-1 es un resultado hasta habitual. Ni siquiera es novedad que sume tres puntos sin necesidad de marcar. Para el Valencia, otra muestra de que Gracia no acierta con la manta. Cinco remates y solo uno con verdadero peligro hablan de una propuesta rácana para la que el 0-0 parecía un premio.

Lo de que Doménech sea el mejor es una constante. También un arma de doble filo. Aunque el que estaba delante era el Atlético, el equipo de Javi Gracia es el que más oportunidades concede. Le remataron nueves veces en la primera parte y otras cuatro en la segunda. Algo que pasa una jornada tras otra con independencia del rival y que no se arregla con un planteamiento reservón. Quedó a la vista. Es cierto que la parte positiva es que el portero de Almenara no sea de papel, aunque por un simple cálculo de probabilidades tiene que ser protagonista. Aportó, eso sí,mManos duras, buen posicionamiento, ordeno y mando a la defensa y salidas decididas. Lemar lo encontró cuatro veces, una de ellas con la trampa de que el balón mordió la pantorrilla de Soler. Y Giménez otra. Aunque la mejor intervención fue a disparo de Correa poco antes del descanso. Un gol que podría haberlo puesto todo patas arriba de cara a la segunda parte. A la postre ningún rojiblanco consiguió marcarle. Tampoco Joao, que le buscó el ángulo.

Pese a la lluvia de oportunidades, el partido no fue en absoluto un baño. Lo dominó el Atlético de cabo a rabo, pero el Valencia estuvo serio y ordenado. Además replegando bien. Pero se quedó corto. Mucho. El plan fue limitarse a jugar a base de latigazos, una moneda al aire que pocas veces cae de canto. De entre esas ráfagas destacó la figura del repescado Guedes. Para el portugués, como para Vallejo, hubo premio por los buenos minutos de Vitoria. El portugués no los desaprovechó; al agitador andaluz le sobraron. Del centro de campo para arriba todo fue acompañamiento. Una pena desaprovechar así a Maxi. No le llegó ni un balón en condiciones. Kang In, aparcado.

Aunque en ocasiones fue pasado de voltaje, Guedes acabó casi todo lo que intentó y apareció de imprevisto por los pocos espacios que quedaban vacíos. De lo poco que echarse a la boca. Era importante interpretar la partitura del partido y él lo hizo, aunque quien mejor lo leyó fue Racic. Quitando su clásico renuncio del principio, el despeje que se le atraganta, enseguida cogió vuelo. Se podría incluso haber coronado con un gol en la mejor ocasión de la tarde. El balón lo apaisó Musah y luego le dio sentido Soler, quien habilitó al serbio en una posición de centro en el área. Por sorpresa optó por el disparo. Intencionado, tal cual aclaró la repetición. Un remate que a punto estuvo de sorprender a Oblak. Pero el esloveno es mucho portero, también cuando no se las espera. La ocasión sirvió para expolsarse puntualmente el dominio del Atlético. La siguiente fue un casi autogol de Lemar, omnipresente en las dos áreas. Pero entre una y otra acción pasó un mundo.

Tras el entreacto volvió a ser Guedes quien abrió el fuego. Pero el Atlético estaba armado hasta los dientes. Ante la duda, lo tumbaban. Sin contemplaciones. Con Simeone no hay espacio para hacer la vista gorda en las faltas tácticas. El gol rondaba. Podía olerse. Otra mano de Jaume le cayó a Lemar, que con solo con Wass bajo chutó al muñeco tratando de asegurar portería. En esa jugada se rompió Hugo Guillamón. De camino al banquillo forzó la amarilla para cumplir ciclo lo que tarde en recuperarse de una lesión muscular. Habrá que ver qué pasa sin él. De entrada Mangala le quitó pausa a la defensa y el Atleti confirmó su ganancia de metros. Simeone, que ya había recurrido a Joao, apretó el acelerador con Carrasco y rescató a Kondogbia. El sonido virtual habría sido más realista con pitos.

Gracia apuró con los cambios y enseguida se entendió porqué. No consiguió nada con los que hizo. Metió delanteros nuevos y probó con Thierry por delante de Wass. Una modificación que no tardó en deshacer. No hubo respuesta ni arrebato, lo que precipitó que el Valencia terminase el descuento deambulando. El VAR revisó un codazo de Sobrino con el tiempo cumplido y el balón solo se avistó desde lejos en el área de Oblak. La distancia al final era de años luz.



