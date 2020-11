El Mestalla también se mete un autogol

Haissem Hassan acudió al rescate del Villarreal 'B' para salvar un punto en el derbi de filiales a dos minutos del final. El extremo parisino devolvió la cordura al ataque de su equipo, que andaba mareado tras el tanto de Joseda Menargues. Suyo no fue el gol, pero sí el centro que generó el autogol de Facu González. El Mestalla se quedó con la miel en los labios después de haber cuajado un partido muy serio en el que logró adelantarse y cortar las alas al Submarino en la segunda parte. La temporada avanza, el formato no concede muchas oportunidades y la necesidad de ganar se torna cada vez más grande para los intereses blanquinegros.

El once de Óscar Fernández presentó muchas novedades. El técnico valenciano apostó por un 4-3-3 más físico con Koba y Facu escoltando a Adri Gómez en la zona ancha para dotar de más músculo y presencia al equipo contra un rival con un gran toque de balón. También dio la alternativa a Kevin Sibille atrás, a David Ruiz en banda y Emana en punta. Miguel Álvarez, por su parte, salió con un once de garantías en el que no estuvieron, una semana más, los alumnos aventajados de la cantera grogueta: Fer Niño, Yeremi Pino y Álex Baena.

El choque empezó con un Villarreal 'B' dominante. El filial amarillo controló la escena, se instaló en campo contrario y buscó hacer daño a un Mestalla perfectamente replegado en su campo, pero con francas dificultades para salir con peligro. Pasado el cuarto de hora de encuentro, de hecho, el control territorial y del esférico se tradujo en la primera ocasión para los locales en las botas de Ahn, pero su chut se marchó desviado rozando el poste. Minutos más tarde Carlo lo intentaba con otro disparo por encima de la meta de Unai.



[Resultados y clasificación de Segunda B]

Con el paso de los minutos el Mestalla se fue soltando y liberándose de la presión para ganar metros, saliendo por la izquierda con un buen Jesús Vázquez dando recorrido a su costado. El duelo no brillaba por la cantidad de ocasiones, sino todo lo contrario, pero las fuerzas se igualaban y la circulación se tornaba más espesa con acercamientos más bien tímidos. La mejor opción para los blanquinegros llegaría en el último suspiro del primer acto. Koba robaba un gran balón en la frontal del área para dejar a Emana en una posición ventajosa, pero su disparo se marchaba muy desviado.

El arranque de la segunda mitad hacía presagiar un guion similar. El cuadro groguet arrancó dominando el esférico y llegando con más soltura, hasta el punto de estar al borde del gol a través de Millán, pero Sibille le rebañaba el balón desde el suelo. El central argentino, que volvía tras la sanción de dos partidos, estaba siendo el mejor sobre el verde haciendo gala de su viveza y saber estar. El primer gol, no obstante, caería del lado mestallista tras una buena conducción de Jesús Vázquez que encontraba en el costado opuesto al otro lateral, Joseda Menargues, que recibía en el área y golpeaba con dureza el balón para batir a Filip tras tocar en un defensa.

El tanto dejaba grogui al equipo de Miguel Álvarez, que no encontraba las vías para hacer daño a un Mestalla que lograba reducir el juego amarillo a su mínima expresión, concediéndole pocos espacios y dificultando la circulación de la pelota. La llave para abrir el cerrojo valencianista estaba en el banquillo y respondía al nombre de Haissem. Desde la entrada del '30' el filial local fue creciendo y encontrando peligro que no se materializaba en ocasiones claras, pero que sí le tenía metido en el encuentro hasta el final. Y a dos minutos para el 90' se encontró el tanto a través de Haissem, que tras un buen regate en la izquierda ponía un centro lateral con dosis extra de veneno que Facu González despejaba contra su propia portería. El tanto dio paso a un tiempo de descuento más descontrolado en el que el partido pudo caer de cualquier lado, incluso Filip le detuvo un disparo a Pablo Gozálbez. El fútbol no quiso castigar del todo a ninguno de los dos y el marcador ya no se movería.



Ficha técnica del Villarreal - Valencia



1.- Villarreal CF B: Filip, Edu, Dela, Copete, Millán, Agüero (Ros, m. 61), Narro (Sonim. 46), Ahn (Arana, m. 68), Carlo (Hassan, m. 61), Bei y Lanchi (Maxi Villa, m. 46).

1.- VCF Mestalla: Unai, J. Vázquez, G. Molina, Adri Gómez, Emana (Fran Navarro, m. 63), José David (Facu, m. 84), Sibille, F. García (Gozálbez, m.46), K. Koba Lein, D. Ruiz (Fran Pérez, m. 72) y H. González (Carlos Glez, m. 63)

Goles: 0-1, m. 52 José David; 1-1, m. 88 Facu (pp)

Árbitro: Víctor García Verdura, del colegio catalán. Amonestó por parte del Villarreal CF B a Lanchi, a Bei y Kevin Soni, y por parte del VCF Mestalla a K. Koba Lein y David Ruiz.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada sexta del grupo III-B de Segunda División B disputado en la Ciudad Deportiva de Miralcamp