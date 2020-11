Ofertas por Kang In

El coreano Kang in Lee no jugó ni un solo minuto en el partido del pasado sábado ante el Atlético de Madrid pero no se puede decir desde la información que esta circunstancia vaya a influir en el futuro del futbolista. Dicho de otra manera, para él no jugar ante el conjunto colchonero no es la gota que colma el vaso porque el vaso ya colmó hace tiempo. Y no es cosa del último mes. Sin ir más lejos, ya en el verano de 2019, todavía con Marcelino como entrenador y Mateu como director general del conjunto de Mestalla, este periódico informaba de que el joven canterano le había pedido al Valencia CF salir traspasado y que tras él andaban algunos equipos de Europa como el Ajax de Amsterdam o la Juventus, que planeaba ficharlo y cederlo a un equipo de primera división en Italia.

La decisión de Kang In es firme desde el pasado verano, de hecho el pasado dos de octubre, a pocos días de que se cerrara el mercado de verano -se cerró más tarde a causa del Covid- el futbolista ya planeaba no renovar su contrato con la entidad de Mestalla y escuchar alguna de las ofertas que tiene sobre la mesa. Al respecto hay una realidad, que los dirigentes del conjunto de Mestalla ya saben de primera mano que el coreano no quiere renovar su contrato. Esto, añadido a la circunstancia de que termina contrato en 2022 provoca que no tenga muchas más opciones que plantearse seriamente la venta del jugador puesto que si no lo traspasa en el mercado de invierno, el futbolista tiene un horizonte diferente que le puede llevar a plantearse seriamente terminar la temporada que le quedaría de contrato para marcharse libre y por lo tanto a coste cero a cualquier equipo, situación con la que a él se le abriría un mundo de oportunidades porque sería, literalmente, una ganga en el mercado.

«Kang In tiene ofertas y duda sobre su renovación con el Valencia CF», es la información de Superdeporte del pasado dos de octubre que sigue en pie en estos momentos hasta el punto que ahora, el siguiente paso será una oferta. En este sentido, se puede dar por seguro que en unos meses el Valencia CF tendrá una oferta sobre la mesa para traspasar al futbolista coreano. Está por ver la forma de la oferta, es decir, la cantidad de dinero y sobre todo lo más importante en estos tiempos de crisis y falta de liquidez, la forma de pago.

El Valencia es consciente de esta situación y de momento se mantiene expectante. En principio la decisión del club de Mestalla no es traspasar al jugador, de la misma manera que no tenía la intención de vender a Ferran Torres, pero todo los caminos llevan a que se va a repetir la historia. De momento hay equipos interesados en el joven coreano, tanto de la Liga española como de ligas europeas como la francesa y la italiana, y solo falta saber quién será capaz de hacer la mejor oferta. En cuanto a las intenciones de Kang In, solo tiene una prioridad, prima el proyecto deportivo, lo que quiere es jugar y tener continuidad. El dinero no es importante para él, al menos ahora.