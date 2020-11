Sorprendente Murthy: "No hemos vendido a los mejores jugadores"

El objetivo era evitar el hundimiento del barco después del estallido de la pandemia. Más o menos así se refiere el diario Daily Mail a la situación del Valencia CF en una entrevista telemática con Anil Murthy publicada por el diario inglés, en la que el presidente del Valencia CF deja algunas reflexiones que invitan a la polémica, en particular cuando se refiere a las ventas del último verano. "No creo que hayamos vendido a nuestros mejores jugadores", es su respuesta cuando le preguntan si con las salidas de futbolistas como Parejo, Coquelin, Rodrigo, Ferran y Kondogbia la plantilla se ha quedado debilitada.

"Vendimos jugadores por la sencilla razón de que vimos una caída de los ingresos de 200 millones a 100 millones de euros. Si no vendes jugadores, no tienes dinero para pagar salarios, pagar deudas, pagar a los proveedores de servicios que ayudan al funcionamiento del club. Repito, no vendimos a los mejores jugadores, todavía están con nosotros", es el argumento de Murthy para resumir esa tensión de tesorería que obligó a hacer una revolución, en un tono que el diario califica de "desafiante".



Explica que el momento de la suspensión de LaLiga por la pandemia en el mes de marzo "fue un terremoto de grado 10, nadie estaba preparado, ni la sociedad ni el fútbol. Nos golpeó antes, pero reaccionamos en marzo cerrando, nadie sabía lo que iba a pasar. Fue bastante aterrador en ese momento porque cualquier pequeña cosa que no se resolviera podría hundir el barco, pero creo que todo se ha manejado bien. Nos golpeó como una tormenta pero LaLiga y todos los clubes reaccionaron muy bien".

Para el Valencia CF el golpe vino por partida doble, la reducción de ingresos por la pandemia y un final de temporada decepcionante que dejó al equipo fuera de Europa, sin un ingreso importantísimo como es el de la Champions para la actual temporada. Sin embargo, afirma que "soy más optimista ahora que en marzo porque hemos ganado más experiencia, LaLiga tiene estructuras para hacer frente a las emergencias".



Murthy, por último, aprovecha la ocasión para poner en valor la apuesta del club por la cantera: "La academia de hoy está alimentando una fuerte identidad para el club, yo lo llamo Project Academy. Queremos utilizar la Academia para alimentar la identidad y la filosofía. Queremos un mínimo de siete canteranos en el primer equipo. Esta situación nos ha dado la oportunidad de hacer algo que queríamos hacer durante años", dice.