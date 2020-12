Nueva reunión Valencia - Gabriel Paulista para renovar

Pequeño paso adelante el que ha dado el Valencia CF en las negociaciones para prolongar el contrato de Gabriel Paulista. No es nada definitivo, pero después de que los últimos intentos de renovar a futbolistas como Ferran Torres o Kang In Lee hayan quedado en nada, que un jugador vital en el equipo como es el central brasileño mantenga abierta la negociación y que en la última reunión se haya avanzado, es una buena noticia para el conjunto de Mestalla.

Según ha podido saber este periódico, la semana pasada hubo una reunión entre el Valencia CF y el representante de Gabriel Paulista con dos temas sobre la mesa. Uno el pasaporte español del ahora futbolista brasileño, y otro la renovación de su contrato. Gabriel termina en junio de 2022, por lo que el Valencia tiene que avanzar en un sentido u otro, es decir, las partes tienen que saber cuanto antes si se ampliará dado que, de no ser así, el futbolista abandonaría el club de Mestalla. De momento no parece que vaya a ser así ya que la negociación sigue abierta después de haberse producido ya al menos dos reuniones, según la información de SUPER.



Es más, desde el entorno del jugador se dice que incluso en el próximo encuentro podría haber acuerdo final entre las partes. Sea como sea, la realidad es que tal vez sea demasiado aventurar. Eso sí, la noticia en estos momentos es que la negociación avanza, que el Valencia CF quiere renovar a Paulista y que Paulista sí ha demostrado que quiere renovar con el Valencia CF. Desde estos postulados lo normal es que haya acuerdo, pero en estos momentos todavía no lo hay.



Más voluntad que dinero

Si la voluntad de ambos es ampliar el contrato, ¿por qué no se ha hecho? Porque voluntad hay mucha, pero dinero no tanto. Las diferencias en estos momentos son económicas, pero no insalvables. En el fondo, se trata de definir el nuevo rol económico de Gabriel dentro de la plantilla en el nuevo proyecto del club, que se puede calificar de mucho más modesto que el de años atrás debido a que el equipo no está en Champions y que a ello se une la pandemia del Covid.

A esto hay que tener en cuenta que el jugador ya tendrá en enero el pasaporte español y por lo tanto no ocupará plaza de extranjero, esto lo convierte en más apetecible para otros equipos y por lo tanto en más caro, y sobre todo, que junto a Gayà, Soler y Jaume, ha pasado a ser uno de los capitanes del equipo. Paulista puede fallar más o menos, pero lo da todo por el equipo, y eso se traduce en una cosa muy clara: uno de los contratos más altos del vestuario. Esa es la clave.