"Nuestro proyecto es ganar LaLiga con jugadores de la Academia"

Anil Murthy dejó montones de titulares en una entrevista virtual organizada por LaLiga exclusivamente para medios internacionales, en la que el presidente del Valencia CF respondió a las preguntas de 16 periodistas de India, Singapur, Estados Unidos, Brasil, México, Reino Unido, Francia, Tailandia, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, Vietnam, Dinamarca y Sudáfrica, ninguno por tanto español ni valenciano. El proyecto, la economía, el mercado, la oposición a Meriton, el Covid, ventas, fichajes, renovaciones... Todo gira en la mente de Murthy y por tanto en los planes del máximo accionista por resistir este mal momento y salir fuertes para desarrollar un proyecto a largo plazo que ha de tener una fuerte base de cantera y jugadores de la tierra, porque eso le da identidad y arraigo. El presidente, de hecho, llega a lanzar una apuesta al periodista que le insiste con los objetivos de este Valencia CF: "Te volveré a contestar a esta pregunta en diez años, cuando ganemos LaLiga con jugadores jóvenes".

No hay demasiada profundidad en las preguntas, lanzadas por periodistas que no viven el día a día del Valencia ni tienen un conocimiento muy profundo de la realidad en que se mueve el club. Y, claro, uno de los temas que más han trascendido en los últimos meses es que el club ha vendido este verano a sus mejores futbolistas. ¿Por qué? Esta es la respuesta de Anil: "Antes que nada, no creo que hayamos vendido a los mejores jugadores, como tú dices, no estoy de acuerdo. Por qué vendimos jugadores es otro tema. Vendimos jugadores por una razón muy simple, teníamos unos ingresos de 200 millones de euros que bajaron a 100 millones. Si no vendemos jugadores no tenemos dinero para pagar salarios, no tenemos dinero para pagar deudas, no tenemos dinero para pagar a nuestros proveedores que nos permiten funcionar en el día a día. Insisto, cada uno tiene su opinion sobre quiénes son los mejores, yo mantengo que no vendimos los mejores jugadores, los mejores están a día de hoy en el Valencia CF". Dice además que "fue por motivos puramente financieros. Si tienes pérdidas por 26 millones de euros y no vendes no puedes pagar salarios, no puedes pagar deudas, no puedes pagar a tus proveedores, como digo. Si no afrontas tus dificultades financieras el club corre el riesgo de volver a los problemas financieros que tuvo en el pasado. En marzo fuimos los primeros en tomar medidas para proteger a nuestros jugadores del covid y fuimos los primeros en decidir ajustarnos económicamente. Incluso habiendo entrado en Champions, ¿qué garantía tenías de que el covid no iba a volver a parar el fútbol en seco? Ninguna. Todos los meses tienes que pagar salarios. ¿Y qué garantías tienes hoy de que el fútbol no vaya a volver a parar? Hoy puedo decirte que ninguna. Es imposible saber lo que va a pasar en el mundo. La gente habla y se dice que los aficionados van a volver a los estadios y todo va a volver a la normalidad... No puedo basar el futuro del club en la incerteza. El futuro del club solo puedo basarlo en asegurarme de que no acabe en una situación de ruina. El otro motivo por el que hicimos este ajuste es porque, en la dificultad, vimos una oportunidad para apostar firmemente por la Academia VCF identificándola como el futuro del proyecto. Sé que parece una idea muy ambiciosa y que hay gente que la cuestiona, incluso afirmando que eso no pasa en el fútbol y que no puedes esperar que los jugadores jóvenes salven el club... A veces este tipo de ideas son las que crean el futuro".



Las respuestas más llamativas de Anil Murthy

La Academia, clave en el proyecto del Valencia CF.

"Si tengo que ponerle nombre al proyecto, sería 'la Academia'. Hoy, y es algo de lo que me siento orgulloso, podemos decir que la Academia VCF es el futuro de este club. La Academia está construyendo una fuerte identidad para el club. El otro día, durante el parón de selecciones, tuvimos varios jugadores fuera, por lo que nuestro entrenador, Javi Gracia, tuvo una sesión de entrenamiento entre los jugadores que se quedaron y algunos jóvenes de la Academia. Y lo que más me llamó la atención fue que nuestro entrenador conocía a todos y cada uno de los jóvenes jugadores por sus nombres y les daba instrucciones a cada uno de ellos, de forma individual. En el pasado no solía ser así, la gente firmaba para jugar en el primer equipo, para ganar partidos el fin de semana, y cuando alguien se lesionaba, llamaban a alguien y le decían al club 'tráeme un lateral izquierdo, tráeme a alguien para entrenar con nosotros'. Hoy en día es: 'pídele a este chico que suba, tiene 17 años, pero pídele que suba'. La gente conoce a nuestros jóvenes jugadores. Hoy en día, Yunus Musah, que acaba de cumplir 18 años, es un fenómeno internacional. También es de nuestra Academia VCF. Así que, si me preguntas por el nombre de este proyecto, el proyecto es: 'la Academia'".

Siete jugadores de la cantera en el primer equipo

"Además, en nuestro día a día por supuesto que también tratamos los asuntos más inmediatos, como el hecho de que pasamos de 200 millones de ingresos a 100, algo que viene motivado por no estar en competición europea, pero fundamentalmente, también por el impacto del Covid. Hemos perdido mucho dinero por cerrar el estadio. Nadie viene, no podemos vender entradas, estamos luchando ahora, como muchos clubes, para convencer a nuestros patrocinadores de que deben seguir pagando la misma cantidad de dinero. Estos son temas serios con los que nuestro club tiene que lidiar. Cuando acabemos con esto seguiremos lidiando con los problemas inmediatos, pero a largo plazo lo que tratamos de hacer es utilizar la Academia para generar una identidad muy fuerte. Siempre le he dicho al equipo, a los entrenadores, que quiero ver un mínimo de siete jugadores locales en nuestro equipo porque, a fin de cuentas, no solo la Academia VCF es importante, nuestra identidad también lo es. Y hoy lo estamos logrando. Financieramente somos sólidos, estables. Socialmente estables. Y tenemos a nuestra Academia alimentando nuestra propia identidad".

¿Cómo se ha preparado el Valencia CF para resistir el impacto del Covid?

"Creo que cuando ocurrió todo en marzo fue un terremoto de grado 10, nadie estaba preparado, ni la sociedad, ni el fútbol. El covid nos golpeó antes, pero reaccionamos en marzo cerrando el estadio. Nadie sabía lo que iba a pasar. Teníamos que hablar con los proveedores de televisión y les decíamos: ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a mantener tu contrato? La mayoría de los clubes de LaLiga dependen de los derechos de televisión para poder funcionar. Nosotros, debido a la pérdida del negocio de nuestro estadio, dependemos en un 75% de los derechos de televisión. Algunos clubes en un 100% o 99%. ¿Qué movió el mundo cuando tuvimos que cerrar? Nadie lo sabía. ¿Cuáles fueron los protocolos para volver a los entrenamientos? Todo empezó de cero. Creo que todo se ha gestionado extremadamente bien para mantener los ingresos, especialmente de la TV, para construir protocolos rápidos. El Covid nos golpeó como una tormenta, pero LaLiga y todos los clubes reaccionaron muy bien. Todos los clubes reaccionaron negociando reducciones en los salarios de los jugadores. En realidad, fue bastante aterrador en ese momento porque cualquier pequeña cosa que no se resolviera entonces podría hundir el barco. Y cuando digo hundir el barco no estoy bromeando. Podría hundir el barco. Todo el mundo se lo tomó en serio, vimos los problemas. El Covid no se ha ido. Ahora tenemos un caso positivo en el primer equipo, creo que ha sido un lapsus en los protocolos de otros, pero estas cosas van a seguir pasando. Siempre le digo al equipo: no celebréis que no tenéis ningún caso, estad preparados para cuando tengáis uno. ¿Qué es lo que haces entonces? Reaccionar inmediatamente. LaLiga está siendo extremadamente responsable y la mayoría de las grandes ligas también. Lo más importante hoy en día es mantener la competición y LaLiga lo ha gestionado extremadamente bien. Soy mucho más optimista ahora que en marzo sobre la finalización de la competición porque hemos ganado más experiencia. LaLiga y nosotros, los clubes, tenemos estructuras y protocolos establecidos para hacer frente a las emergencias y para hacer frente a los problemas".

¿Qué despertó el interés de Peter Lim para involucrarse en el Valencia CF?

"¿Por qué compró el Valencia CF? Yo no estaba aquí en 2014, entonces acababa de regresar de París y era diplomático en la embajada de Singapur. No fui parte de la compra del club. Lo que sé por el tiempo que he estado junto a Peter Lim es que siempre le ha gustado el fútbol, siempre ha tenido el plan de comprar un club de fútbol y entonces apareció la oportunidad del Valencia CF. El Valencia CF se vendía por razones evidentes que todos conocemos y es un gran club europeo con una gran historia. ¿Quién no querría comprar el Valencia CF? Esa es la razón por la que compró el club. ¿Acaso puedes comprar un club por otro motivo? Me gustaría saber, basándome en tu experiencia, ¿cuántos clubes de fútbol ganan dinero? En términos de beneficio neto y pérdidas. Nosotros hemos perdido dinero cada año desde que Peter Lim compró el club, es más que evidente que Peter no compró el club para hacer negocio. Siempre le ha gustado el fútbol y el Valencia CF es un gran club con una gran historia. ¿Quién no querría comprar el Valencia CF si tienes el dinero y el momento es adecuado?"

¿Ha considerado Peter Lim vender el club en algún momento?

"Creo que he respondido a esta cuestión varias veces. Peter Lim nunca ha considerado vender el club, el club no está en venta. Decidió involucrarse en el club con un proyecto muy claro en mente. Lo hemos repetido varias veces, la Academia y la juventud son el futuro del club. Esto es algo que está comenzando a dar sus frutos. Si tuvieras la oportunidad de venir y visitar nuestra Ciutat Esportiva, el ambiente es muy positiva desde el primer equipo hasta la base, llegando a los equipos de niños de 8 años, que ahora ven que tienen opciones reales de llegar al primer equipo. Un politico vino a verme el otro día y me dijo lo siguiente: 'Necesitábamos que viniera gente de Singapur para darle al club una identidad valenciana'. Me quedé en 'shock' por lo que dijo. Y después dije... 'Puede que tengas razón'. Ahora tenemos un proyecto muy claro, de chicos valencianos que van a progresar, van a crecer y van a tener la oportunidad para llegar al primer equipo. Vamos a reclutar los mejores niños valencianos para la Academia VCF y estamos enseñándoles que tienen un camino para progresar.

Conflicto de la afición con Lim

"Supongo que te refieres a las fotos que has visto en la prensa. Lo que nos importa de verdad es la gran mayoría de los aficionados, la mayoría silenciosa que en su día a día va a trabajar, vuelve a casa, ve los partidos los fines de semana... ¿Qué esperan esos aficionados? Quieren, como cualquier aficionado, ver a su club ganar partidos. Y cuando el equipo no gana partidos se sienten decepcionados. El aficionado quiere ver nuevos jugadores que vengan para reforzar el equipo, quieren ver nuevas caras. Todos los seguidores del fútbol quieren lo mismo. Si comenzamos a ganar partidos, pueden ver que nosotros lo hacemos con gente de aquí, que es lo que hay hoy en día en el equipo. ¿Quiénes son los capitanes? Gayà, Jaume, Soler y Gabriel Paulista. Tres de los cuatro capitanes hoy en día son valencianos y han pasado por la Academia antes de llegar a la élite. Están muy orgullosos del equipo hoy y la gran mayoría también, viendo que gente joven, con una media de edad de 24 años, es capaz de ganar 4-1 al Real Madrid. Creo que diez minutos más... Y hubiéramos ganado 6-1" (bromea). Al final, tienes un proyecto que avanza, que tiene una identidad fuerte, que se alimenta de gente de la casa y que tiene una estructura definida. Hay un pequeño grupo del que puedes leer cosas a veces en la prensa. Para ser honesto, no tengo mucho tiempo que dedicarles... Su interés no es precisamente el bien del club. La gente retirada, los 'ex', necesitan cosas que hacer. Se mantienen ocupados involucrándose en cosas en las que no deberían involucrarse. Estoy seguro de que ninguno de esos de los que te hablo es capaz de decir el nombre de un solo jugador de nuestra Academia. No me preocupa mucho lo que puedes leer en la prensa. Unos pocos cientos de personas fuera del estadio, la mayoría de ellos gente violenta involucrada en actividades ilegales... No me interesa mucho. Lo que me interesa y lo que queremos es involucrarnos con la gran mayoría de los aficionados".



Próximo mercado de fichajes de invierno

"Confío al cien por cien en este equipo, está en el camino correcto y lo da todo para ganar los partidos. Ahora, ¿necesitamos más jugadores? Veremos, es demasiado pronto todavía, estamos en noviembre, el mercado se abre en enero. Nuestro departamento de scouting está viendo opciones y posibilidades. Lo decidiremos más adelante, pero tengo mucha confianza en el equipo que tenemos a día de hoy, en la gente que tenemos en la plantilla y en cómo está trabajando el entrenador, haciendo un buen trabajo codo con codo con los jugadores. Estamos satisfechos y si podemos hacer algo para ayudar al equipo, lo intentaremos".

Proyecto a largo plazo

"Ya sabes que tu compatriota Daniel Wass no es de la Academia, pero es un chico humilde, trabajador y ambicioso, y eso lo vemos en el campo. Estos son los valores que estamos promoviendo en la Academia con todos estos jugadores jóvenes. Este jugador, cuando mira a los jóvenes, les dice 'mírame, mira la clase de jugador que soy'. La gente le admira; él pelea del principio al fin del partido, es humilde, es ambicioso y es súper trabajador. ¿Por qué hablo de eso? Porque hay que tener paciencia a la hora de construir el proyecto. Hay algunos clubes que tienen problemas más gordos que nosotros, pero no los mencionaré. Un club pasa por momentos difíciles, y es una trampa si lo único que uno piensa es en lo que se hará en los próximos seis meses. ¿Cómo gano el año que viene? ¿A quién ficho? Todo pensando en la próxima temporada. Muchos clubes pasan por esto, y es lo que yo llamo una trampa, lo de pensar en el próximo año, el segundo año, el tercer año etc. Pero eso también se debe al hecho de que la 'vida útil' de muchos profesionales del fútbol es de solo dos años. También en cuanto gente del equipo técnico. Se quedan durante un tiempo y luego se van. Así que todo el mundo quiere dejar una huella en un plazo de un par de años. El club tiene que controlar esto. El club tiene que decidir cuál será su proyecto para los próximos tres, cinco, diez años. Te volveré a contestar a esta pregunta en diez años, cuando ganemos LaLiga con jugadores jóvenes. Porque creo que el mundo del fútbol está cambiando tremendamente, con el hecho de que el covid haya expuesto los excesos del mercado del fútbol. Y no es una broma. Lo que ha hecho el covid es realmente exponer cómo la gente está gastando demasiado, pensando en el próximo año o el año siguiente. 'Voy a fichar a alguien por 120 millones', 'voy a pagarle a alguien 20 millones netos'. Siempre con la actitud de 'está bien, ya solucionaremos el problema el año que viene'. Nosotros no estamos siguiendo ese enfoque. Nuestro proyecto es ganar LaLiga, como pensamos hacer con la Academia como futuro de este club".

¿Puede el Valencia CF clasificarse para la Champions League? ¿Cuáles son las aspiraciones para la presente temporada?

"Con todos los cambios que tuvimos este verano con la salida de jugadores, creo que el equipo tardó un tiempo en conocerse de nuevo. Nadie había oído hablar de Yunus Musah. Nadie había oído hablar de él. Al principio los otros jugadores lo miraron cómo... ¿Quién es este chico? Y creo que después de unos meses trabajando juntos, ya nos conocemos y el rendimiento del equipo está mejorando. ¿Cuál es nuestro objetivo? Ganar el próximo partido. Ganar la semana siguiente. Ganar la semana siguiente. Ganar la semana siguiente y entonces ver a dónde llegamos. Pero no nos ponemos objetivos ahora. Ponemos el objetivo de ganar cada partido. Y eso nos llevará a donde queremos estar".

¿Qué les hace pensar que pueden retener otros jóvenes talentos después de la marcha de Ferran Torres?

"Creo que el caso Ferran Torres es un caso aparte porque él estaba decidido a irse. No pudimos retener a un jugador que probablemente será uno de los más grandes del fútbol. No obstante, recuerde de dónde vino. Le encontramos nosotros. Nosotros somos los que le formamos. Si tienes a 20 Ferran Torres y consigues mantenerlos a todos menos uno, que se va, está bien. La idea 'romántica' de que los jóvenes pudieran ayudarnos en una competición ya no es romántica en el fútbol. Si nos fijamos en equipos como el RB Leipzig, fueron creados con los jóvenes como base. Ya no es tan romántico. Depende del tipo de academia que tengas. Si tu academia es una academia que está desconectada del proyecto, del primer equipo, entonces solo está produciendo talento, sin conexión con su proyecto. Hace falta que el proyecto esté conectado con el talento que estás creando y lo maravilloso que tenemos en Valencia es que el nivel de talento en la Comunidad es enorme. Siempre ha sido así, pero creo que perdimos esto de vista en el pasado.

Espero que mantengamos a la mayoría de los jugadores jóvenes. Mira nuestra experiencia en el pasado de traer a menores de 16 años de otros países, jugadores sin antecedentes de vivir aquí, que no tienen amigos, primos o abuelos viviendo aquí, sin raíces. Están jugando por dinero. Si formas a alguien durante 8 años y no tiene raíces, ¿qué ocurre? Qué se va al club que le paga más. Esto nos ha pasado también a nosotros. Decidimos reestructurarnos. Hasta los 16 años solo queremos valencianos que tengan aquí sus familias. Habrá casos como el de Ferran Torres, sin duda, pero mantener a la mayoría sería mucho mejor. Lo segundo que estamos haciendo es crear un enlace contractualmente. Eso es algo que hemos cambiado y bueno, lo verás con Yunus Musah y muchos otros jóvenes como Hugo González, Fran Pérez, Facu... Estamos preparados para mantenerlos en el Valencia CF por ambos factores: lo emocional y lo contractual".



¿Cree que el fútbol va a ganar más popularidad después de la pandemia manteniéndose como el único deporte que ofrece esperanza y entretenimiento en esta situación?

"Es una pregunta interesante, es un asunto en el que estoy pensando desde abril. Como sabes, estuvimos confinados durante unos meses sin venir a las oficinas, nada... Solo tiempo para reflexionar. Si analizas la crisis cuando nos golpeó, especialmente la crisis sanitaria, fue un momento para que las empresas y los sectores económicos replantearan cómo querían volver. No vamos a volver a algo similar a lo que antes conocíamos, o al menos yo lo pienso así. En todos los sectores del mundo, todos los sectores económicos, van a actuar de manera distinta, eso es algo que ocurre siempre que se sufre una crisis. En abril empezamos a pensar sobre cómo podíamos construir el VCF Innovation HUB, del que justo acabo de firmar nuestro séptimo acuerdo. Estamos construyendo el VCF Innovation HUB a través estamos conectados con compañías de realidad aumentada e inteligencia artificial, entre otras tantas. LaLiga está al tanto, siempre invitan a mis chicos a hablar sobre el VCF Innovation HUB. Después de la pandemia pensamos que mundo no iba a ser igual y el fútbol también será diferente. La gente solía venir a nuestro estadio, venían andando, entraban... Y ahora el fútbol va a ser distinto, ahora no pueden venir y el año que viene vamos a ver si seguimos con dificultades para abrir. ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que la gente pierda el hábito? ¿Cómo va a responder la gente joven? Lo que cuenta es que estamos respondiendo, especialmente de cara a la gente joven que busca un servicio totalmente distinto del que solíamos ofrecer, con nuevas maneras de interactuar, nuevas formas de entretenimiento, y buscando fórmulas que nos permitirán conocer mejor a nuestros aficionados. ¿Cómo podemos mantener y conectar con la gente joven que no puede venir y sentarse en el estadio ahora durante dos horas o dos horas y media? Nos estamos moviendo rápido para construir nuestro VCF Innovation HUB para cubrir las necesidades futuras. Para mí apostar por la innovación es el futuro. Tengo un debate muy interesante con Javier Tebas sobre el futuro".

¿Están involucrados el Valencia CF y Peter Lim en una operación de mercadeo de jugadores para ganar dinero?

"Por eso perdemos dinero todos los años (risa)... Mira, si fuera una operación de venta de jugadores para sacar beneficios, ¿por qué Rodrigo se quedó con nosotros hasta los 30 años? ¿Por qué no lo vendimos cuando estaba en su punto más alto de juventud y rendimiento? Si se tratara de una operación de vender jugadores para sacar beneficios, pondríamos a todos nuestros jugadores a la venta a cualquier precio. ¿Por qué Gayà sigue aquí? Gayà quiere quedarse, eso está claro, es nuestro capitán y es uno de los mejores laterales izquierdos de Europa. Este grupo de personas que nos llevaron a mí, a Peter Lim y a otros a los tribunales, fueron rechazados en dos ocasiones. Básicamente son noticias falsas, esa es la mejor explicación que puedo usar. Noticias falsas. Todos los accionistas pueden mirar las cuentas; perdemos dinero todos los años. Hablar como si hubiera alguna operación clandestina para ganar dinero secreto... Creo que es vivir en un mundo de fantasía que no existe".

¿Cuál es el plan del Valencia CF ante la prohibición del gobierno español de lucir publicidades de casas de apuestas?

"Si no me equivoco, hoy tenemos 16 patrocinadores de 10 países diferentes. Bwin es uno de ellos, y por supuesto es el patrocinador principal. Conocíamos este debate en España sobre permitir que las empresas de apuestas sean patrocinadoras en el mundo del fútbol. Esto es algo que ha estado ahí durante varios años y ahora han tomado una decisión. Hemos estado trabajando en una estrategia para reemplazar a Bwin en el caso de que esto sucediese, y hemos estado hablando con muchas personas. Esto está avanzado y puedo decir que estamos preparados para tener algún nuevo patrocinador. Es muy importante contar con patrocinadores internacionales. Como club queremos estar en todas partes y vamos a mantener la estrategia de vincularnos con empresas internacionales que apoyen al Valencia CF. Hay un lado del Valencia CF que es extremadamente local y que está impulsado por el hecho de que estamos aquí, impulsados por nuestro proyecto de la Academia, que cuenta con talento local. Somos un club internacional con una base local y es importante que nuestro patrocinio provenga de tantas empresas internacionales como sea posible, ubicadas en todo el mundo".

¿Valencia tiene algún plan para los mercados del sudeste asiático como iniciar proyectos en países como Vietnam, Tailandia?

"Quizás el sudeste asiático incluya también a todos los países con los que estoy muy familiarizado también. Indonesia, por ejemplo, es el mercado más grande para el Valencia CF, donde tenemos una gran afición. Hace muchos años fuimos allí. Fuimos a Singapur con un pequeño grupo de jugadores y también fuimos a Indonesia una vez para jugar. Creo que el fútbol del sudeste de Asia está creciendo. Tenemos academias que se están abriendo y estamos colaborando con el Johor, que es uno de los mejores equipos del sudeste asiático. Nuestros entrenadores todavía están entrenando en la academia allí y trabajando con el primer equipo. En el contexto del sudeste de Asia intentaremos buscar oportunidades. No creo que estemos abriendo nada en Vietnam todavía, pero definitivamente será parte del plan a medida que el fútbol en el sudeste de Asia crezca. Creo que primero el fútbol allí debe crecer. Ojalá veamos más jugadores de esa región. Ahora hay un jugador de Singapur jugando en Noruega. Creo que tenemos algunos más, también tenemos uno en Fulham. Ojalá veamos más jugadores del sudeste de Asia viniendo por aquí, y esperemos que tengamos más aficionados de allí viendo LaLiga".