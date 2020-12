'Libertad VCF' está cerca de hacer un 'fichaje' de campanillas para el movimiento opositor a la gestión de Peter Lim en el Valencia CF, el de Santiago Cañizares. La asociación continúa registrando y censando acciones en busca de aglutinar los porcentajes necesarios (1% y 5%) con los que poder fiscalizar las maniobras de Meriton como máximo accionista. En las últimas fechas, además, han seguido contactando con exjugadores y personalidades vinculadas al club. Una de esas personas que se siente atraída por la idea de hacer oposición en un intento de que el Valencia CF vuelva a ser un club competitivo y serio es el exportero Santi Cañizares. Hasta el punto de que el portero más importante de la historia del club está dispuesto a ayudar con su paquete de acciones.

Así lo comunicó en los micrófonos de 'Deportes Cope Valencia'. «Desde que llegó Peter Lim comenzó a incumplir las promesas previstas y no he sido nunca de su forma de trabajar. Ha habido claramente dos años en los que ha derivado la gestión a profesionales y ahí estuvimos bastante mejor, disfrutando del equipo y recuperando el sentido de pertenencia, que se había perdido. Es importante que unamos todas las acciones posibles. Yo lo voy a hacer en cuanto sepa cuantas tengo. Creo que es necesario que haya una vigilancia muy estrecha hacia Meriton. Están haciendo las cosas rematadamente mal y lo va a pagar la entidad. Martín Queralt está tratando de unificar en una dirección. A mí me gusta mucho porque dentro de las agrupaciones que hay no veo intención de dominar el club», apuntó el exjugador que ya firmó en el manifiesto de 'Espíritu del 86' al lado de otros como Mario Kempes o Fabián Ayala.