Gabriel Paulista está encantado, acaba de cumplir 30 años y, en su cuarta temporada en Mestalla, sus retos de futuro pasan por el Valencia CF. SUPER publicaba este miércoles que se han producido más contactos y su renovación avanza, sobre todo por la predisposición de las dos partes para alcanzar un acuerdo. Hoy, el propio futbolista lo confirma de manera contundente. "No tengo palabras para agradecer a este el club y a toda la afición cómo me ha tratado desde mi primer día aquí. La gente tiene un cariño muy grande por mí. Eso me hace tener más fuerza, más ganas de trabajar y más ganas de luchar por este escudo. Quiero seguir muchos años en el Valencia CF, luchando hasta el día que no pueda correr más. Quiero disfrutar de la ciudad y del país que son increíbles. Muchas gracias al Valencia CF y a su afición", afirma el todavía jugador brasileño en declaraciones a la radio oficial del VCF.

En breve el jugador dará un paso más, será en el momento de jurar la Constitución y adoptar el pasaporte español, que le abre muchas puertas, una de ellas la de la Selección y la Eurocopa. "He esperado mucho por este gran momento. Estoy muy feliz y mi familia también. Quiero seguir disfrutando de España y València, que son un lindo país y una linda ciudad. Voy a seguir trabajando mucho con la camiseta del Valencia CF y espero llamar la atención del seleccionador. Quiero jugar con la selección y disputar una Eurocopa defendiendo a España", asegura.

Respecto al momento que atraviesa el Valencia CF, Gabriel reconoce que "somos un equipo joven, estamos creciendo cada partido y ganando más experiencia. Eso nos está ayudando. Desde el partido contra el Getafe CF estamos en un buen camino y hay que seguir así".

Se refiere también al próximo partido, en el que el equipo ha de volver a sumar para no verse involucrado en la zona de alto riesgo de la clasificación: "El lunes tenemos un partido muy complicado. El Eibar es un buen equipo y es muy difícil jugar en su campo. Tienen delanteros que son muy buenos arriba, saben controlar el balón. Deberemos estar muy bien posicionados. Tenemos la cabeza puesta en ese partido. Vamos a hacer lo que nos pide el entrenador. Tenemos que analizar muy bien al rival y vamos a buscar los tres puntos, que es lo más importante para nosotros".