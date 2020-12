Así están las renovaciones en el Valencia CF

El Valencia CF y Gabriel Paulista están más cerca de llegar a un acuerdo para prolongar el contrato del central, que expira el 30 de junio de 2022. Así lo demuestran las palabras del propio jugador, en las que se moja rotundamente por su continuidad: "Quiero jugar aquí muchos años, hasta que no pueda correr más". Salvo sorpresa, habrá acuerdo. Las negociaciones coinciden además con la resolución de su pasaporte español, que tendrá por fin en el momento en que jure la Constitución en las próximas semanas.

Además de Paulista, pero sin dejar el asunto de las renovaciones, en el calendario del Valencia CF hay una marcada en rojo por su trascendencia en estos momentos, y es la de José Luis Gayà. No es la urgencia, porque es uno de los futbolistas que tiene todavía contrato hasta 2023, pero es una operación estratégica por su simbolismo en un proyecto que se supone de cantera, de identidad y arraigo a la tierra, aparte de su valía futbolística.

«Si se tratara de vender jugadores para sacar beneficios, pondríamos a todos nuestros jugadores a la venta a cualquier precio. ¿Por qué Gayà sigue aquí? Gayà quiere quedarse, eso está claro, es nuestro capitán y es uno de los mejores laterales izquierdos de Europa». Son las palabras de Anil Murthy en su reciente entrevista a diferentes medios internacionales en las que asegura que la intención del futbolista es seguir.

Gayà, con 25 años, 237 partidos oficiales en el Valencia CF, internacional absoluto y con una Eurocopa por delante, es sin duda uno de los jugadores de la plantilla con más posibilidades en el mercado. Pese a la afirmación del presidente, nadie pone en duda el compromiso del jugador, lo que sí se puede apuntar que no ha habido recientemente conversaciones ni avances significativos con su renovación.



Entre los veteranos, además de Paulista el club tiene intención de prolongar la vinculación de Daniel Wass. Tiene 31 años pero un perfil muy apreciado en el Valencia CF, tanto por su versatilidad en el terreno de juego como su aportación personal. En la mencionada entrevista, de hecho, Anil le dedica unas palabras a tener en cuenta: «Este jugador, cuando mira a los jóvenes, les dice 'mírame, mira la clase de jugador que soy'. La gente le admira; él pelea del principio al fin del partido, es humilde, es ambicioso, es súper trabajador y eso lo vemos en el campo. Estos son los valores que estamos promoviendo en la Academia con todos estos jugadores jóvenes».



Yunus y Kang In

En estos momentos el foco está muy centrado en esos jugadores jóvenes con los que Meriton quiere rehacer su proyecto. En julio renovó a Guillamón hasta 2023, en septiembre a Esquerdo hasta 2024 y están en marcha las negociaciones para atar a Yunus Musa, que acaba en 2022, con un contrato largo. Acuerdo, si no se tuerce, muy próximo.

No así con Kang In Lee, que puede ser el próximo en seguir los pasos de Ferran Torres. El joven coreano ya ha trasladado al club varias veces que no tiene intención de ampliar su contrato (acaba también en 2022) y lo que quiere es que el Valencia CF lo traspase, porque no ve una apuesta deportiva clara por él. El club tiene ya bastante asumido que deberá escuchar las ofertas que lleguen por él en el mes de enero, cuando el jugador, que llegó siendo un niño, todavía no habrá cumplido los 20 años.