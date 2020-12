Javi Gracia en alerta Covid

Una plantilla corta como la del Valencia CF acusa en gran medida cada una de sus bajas. A las lesiones musculares, excesivas para el escaso tramo de temporada consumido, se han sumado en apenas una semana dos importantes ausencias más por culpa del coronavirus. Este miércoles día 2, la entidad de Mestalla confirmó el positivo del que se alertó el martes después de obtener los resultados de las pruebas PCR.

«Tras las últimas pruebas de COVID-19 realizadas este martes se ha confirmado un caso positivo en uno de los futbolistas del primer equipo, por lo que ya ha quedado aislado en su domicilio, al igual que sus contactos estrechos. Se ha activado, en consecuencia, el protocolo COVID siguiendo los estrictos criterios de los protocolos de LaLiga y del propio club», rezaba el comunicado. Es el cuarto caso que totaliza el Valencia desde el comienzo del curso en septiembre.

Por segundo día consecutivo el surcoreano Kang In Lee no pudo ejercitarse con el resto del grupo y causará baja el próximo lunes en Ipurua, donde los de Javi Gracia se enfrentarán a la SD Eibar en la décimo segunda jornada de Liga. Cabe recordar que hace una semana Kang In entrenó varios días en solitario como consecuencia de las sospechas del jefe de los servicios médicos después de que el futbolista regresara de la concentración con la selección de Corea del Sur en Viena. Siete miembros de la expedición, entre ellos, seis futbolistas, dieron positivo. La federación de asiática informó de los nombres de los internacionales contagiados, entre los que no estaba Kang In.

Finalmente, el joven zurdo entró en la convocatoria y jugó frente al Alavés en Vitoria, donde no pudo estar Denis Cheryshev. El extremo ruso cumplirá este jueves ocho días de cuarentena en casa. El protocolo de Sanidad que asumió la Liga dictaba diez días de aislamiento, por lo que su concurso en Eibar se antoja muy complicado, Denis apenas podría entrenarse con el grupo y antes debería dar negativo en los controles de este fin de semana. Sin Kang In, que tendrá muy difícil llegar al choque ante el Athletic, ni Cheryshev, Guedes mantendrá la titularidad en el extremo zurdo.

Por otro lado, las lesiones musculares de José Gayà y Hugo Guillamón complican las cosas en la defensa. Además, el francés Mouctar Diakhaby llegará más justo de lo deseable tras empezar a entrenarse con el grupo después de un mes lejos de él a causa de una rotura fibrilar en los isquios, para la que se ha seguido un tratamiento conservador. Toni Lato continuará en el lateral izquierdo, mientras que Gracia deberá decidir si apuesta por Mangala o apuesta por Diakhaby, para el que los próximos días de evolución y trabajo con el grupo son claves. El ex del Lyon, por cierto, toma todas las medidas posibles contra el virus. Ayer, por ejemplo, se le vio con la mascarilla durante la práctica de los ejercicios.

Entre lesiones y el virus, y a la espera de que la Covid-19 no dé más sustos, el Valencia viajará a Eibar con lo puesto. Ahora mismo, el cuerpo técnico cuenta con 16 jugadores con ficha de primer equipo, además de Yunus Musah, Álex Blanco y Esquerdo, que se han convertido en alternativas habituales; el norteamericano de 18 años, incluso, en titular. Y, entre los 19 disponibles para el lunes en tierras guipuzcoanas, ocho suman más del 50% de los minutos en la Liga. Los recursos escasean en la plantilla del Valencia, razón por la que Gracia completará probablemente la lista con cuatro futbolistas del filial.