Llorente señala a Salvo, a Aurelio, a las instituciones... y a Gracia

Manuel Llorente ha sido protagonista este jueves en Deportes Cope Valencia con una entrevista en la que responde a preguntas sobre la actualidad del Valencia CF, que le lleva de manera ineludible a volver al momento en que se procedió a la venta de las acciones de la Fundación a Meriton en 2014. Cree el expresidente que fue un error, que había otras soluciones en marcha para dar viabilidad a la sociedad y que con el tiempo se ha demostrado que no era oro todo lo que en aquel momento salió a relucir.

Esta es la transcripción de la entrevista, en la que Llorente señala a las instituciones, porque en su opinión tuvieron demasiada prisa en que se cerrara la venta para liberarse del aval, señala a Amadeo Salvo y Aurelio Martínez, a los patronos que votaron sin exigir compromisos más firmes por parte de Peter Lim y hasta señala a Javi Gracia: "Me parece muy mal que el entrenador diga que se quiere ir. Si lo tiene que decir, en el despacho del presidente. Trasmite algo que no debe a los jugadores y eso debilita mucho al club".

¿Cómo está?

"De momento, todo bien. La familia, la salud... de momento, nos estamos librando de esa tragedia que es la pandemia".

¿Cómo ve la situación actual del Valencia CF?

"La estoy viviendo como cualquier valencianista, con una gran expectativa y esperando a que el Valencia empiece a ganar partidos y vaya para arriba".

¿Está preocupado?

"No estoy preocupado, estoy un poco indignado porque se están dando una serie de situaciones con respecto al club que para mí, de lo que está pasando, estamos echando la culpa al club y la culpa la tiene la Fundación que vendió el Valencia y sin tomar medida de ningún tipo. Nada más. Lo que está haciendo ahora el Valencia, en cuanto a presupuestos y demás, hay que tener en cuenta que el Valencia ha dejado de percibir del año pasado a éste, 66 millones de euros. Tiene que ajustar su cuenta de resultados. Eso es lo que está pasando. Lo que tiene que hacer es empezar a ganar partidos para que las aguas vuelvan a su cauce".

El proceso de venta

"Hago alusión al pasado porque fue cuando se montó esa Fundación. Yo dimití porque no me gustó nada lo que vi en ese momento. Ellos querían tomar parte en el club porque decían que iban a solucionar los problemas del club, tanto la alcaldesa en el campo como la Generalitat el tema del aval. Y yo sabía que no iban a hacer nada. Luego se plantearon la venta de una manera bastante crítica. Yo dimití porque vi eso. La primera reunión en la que se presenta la Fundación. Y luego oírle a Aurelio Martínez decir que el Valencia iba a ser como el Borussia Dortmund y que nunca el Valencia estaría a 20 puntos del Madrid y del Barcelona. A Salvo como presidente, que iba a ser aquello€ Todo el mundo está hablando de Peter Lim, de Meriton, pero nadie está diciendo los que engañaron a la afición del Valencia. Y luego los miembros de la Fundación: la Generalitat, el Ayuntamiento. No entiendo cómo el director general de deportes en ese momento firmó como representante de la administración pública al máximo nivel, que es la Generalitat, no toma las medidas y ve las cosas. Me pongo a hablar y me pongo enfermo cada vez que veo eso. Y luego la cantidad de cosas que dijo Aurelio Martínez en una Asamblea en Mestalla, que parecía que habíamos vendido el Valencia al máximo millonario del mundo de la lista Forbes".

Plataformas contra Meriton

"Eso siempre es la misma canción. No creo que puedan fiscalizar mucho a Meriton. Ahí están las auditorías y la Junta General de Accionistas. Yo no estoy defendiendo a Meriton, pero quiero recordar que a Meriton lo recibieron allí como si fuera el Papa que vino a visitar València. Todos con 'Welcome' y tal. No sé qué tienen que fiscalizar. Las plataformas, me parece muy bien que sean reivindicativas y que pidan por el Valencia, pero hoy por hoy, si no hay nadie que lo compre, pues...".

Libertad VCF aglutina acciones. ¿Le ha llamado?

"Yo estaré siempre junto a todos aquellos que quieran que el Valencia vuelva a ser ese Valencia de las dos finales de Champions, de las dos ligas, etc. ¿Me han llamado? Tengo expectativas de hablar, porque me dijeron que querían hablar conmigo, pero todavía no he hablado con nadie".

Aurelio Martínez y Tertulia Torino

"No es que no pueda ir de la mano, es que a mí nunca me ha gustado Torino (tertulia Torino). Sí, hay gente buena, individualmente. Pero yo lo que no entiendo es que están ahí en Torino y no le piden explicaciones a los que han vendido las acciones del Valencia, que lo tienen ahí en el mismo Torino, está Aurelio Martínez. Lo tienen tan cerquita: por qué no le dicen cómo es que vendisteis, por qué no pusisteis unas cláusulas suspensivas. Por qué era tan rápido vender el Valencia a Peter Lim. ¿Qué no había más acciones? Estaba la de Wanda y había otras. Por qué fue la elegida. Nadie les pidió a ellos de la Fundación que les explicaran e hicieran un comparativo entre unas ofertas y otras. Cuál era la más conveniente. Pero parece ser que la de Meriton era también la que quería Salvo. Que le pregunten eso. En lugar de decir vamos a Mestalla, que le pregunten eso.

Instituciones valencianas

"Son representantes de las instituciones públicas y el Valencia es una institución que aglutina el sentimiento de muchos valencianos y me parece muy bien que estén ellos de alguna manera, intentando ver las cosas. Intentando hablar con unos y con otros. No creo que se consiga hacer nada".

La Fundación en 2014

"No es culpable. Culpable no, ellos vendieron. Muchos de los que ahora hablan que formaban parte de la Fundación, que ahora dicen que no sabían que era así, oye, pues haber preguntado. Que te hubieran explicado. Porque la firma de un miembro de la Fundación era importante. He oído a Mateo Castellá y algún otro: es que no se cumplió. ¿Ahora? Es lo único que yo digo. Esa Fundación lo teníamos todo muy resuelto. Inclusive Társilo Piles y yo estuvimos en Bankia y teníamos conseguido el aplazamiento de la Fundación y a través de los patronos estábamos buscando recursos. El Valencia no era necesario que se vendiera, el Valencia era perfectamente viable. El Valencia no necesitaba a nadie. Dicen que el Valencia estaba mal: ¡en absoluto! El Valencia CF está en 550 millones y cuando se vendió tenía en 350 y funcionaba perfectamente. Los que tenían prisa por hacer el cambio de la Fundación fue la Generalitat que tenía el tema del aval. Y el tema del aval no entendí por qué les preocupaba porque había otras sociedades que tenían mucho más riesgo con la sociedad valenciana que el Valencia CF. Y de hecho el Valencia ha cumplido 100 años y con tiempo se podía hacer: no era necesario vender el 80% ni el 75%. Se podía vender un paquete más pequeño, etc. Había muchas alternativas pero tenían prisa. Y nada más. Quiero dejar claro, que el Valencia como Sociedad Anónima no estaba en ningún peligro, ¡de nada! Pagaba y cumplía perfectamente con todos. Venían los jugadores, éramos el octavo club del ranking en Europa. Un club que estaba por delante del Atlético de Madrid, del Sevilla... No era nada. Pero, se pusieron nerviosos. La alcaldesa también quería en ese momento que le hicieran el campo. Le dijeron que estos le conseguían el campo y mira: ahí está el campo todavía. Ese es el tema. Yo le dije a la alcaldesa que no ponía en riesgo a la sociedad para pedir otro crédito para poner el campo. Si se esperaba un tiempo lo haríamos. Nada más".

Venta de jugadores en verano

"En mi opinión, todos los equipos venden jugadores. Es una fuente de financiación añadida. En este caso el Valencia, el año pasado de Champions tuvo 66 millones de ingresos. Este año no tiene ni uno. Todos los equipos venden jugadores. Es una actividad normal. Cuando estuvimos, también vendíamos. Tú vendes cuando te compran, no cuando tú quieres vender. Nosotros, a pesar de vender jugadores: ganábamos ligas.

Ferran Torres

"Quizás lo habríamos renovado anteriormente para no haberlo vendido tan barato. Para mí, soy de la opinión que en el Valencia CF tiene que haber jugadores valencianos importantes. Y Ferran Torres era un jugador valenciano importante. Había que haber conseguido que se quedara. Había que hacerlo antes. En ese momento hay que estar ahí, no puedo decir lo que haría. Tú tienes que tener una base de jugadores valencianos que son los que sienten que representan a la sociedad valenciana".

Gracia y Kondogbia

"Me parece muy mal que el entrenador diga que se quiere ir. Si lo tiene que decir, en el despacho del presidente. Pero no en la opinión pública que se quiere ir. Trasmite algo que no debe a los jugadores. Igual que Kondogbia, que tiene la libertad de decir y exponer. Pero una sociedad como esta no puede estar a través de los medios de comunicación transmitiendo lo que ellos quieren. Hay otros cauces. Eso debilita mucho al club. El entrenador no tiene que debilitar al club, al contrario. Tiene que saber a qué club llega, etc. No estoy de acuerdo en que se digan esas cosas".

Las cuentas de cara a la Junta

"La deuda la han bajado".