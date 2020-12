Yunus, feliz en el Valencia CF

Yunus Musah tiene un nuevo motivo para ser feliz. El internacional estadounidense acaba de cumplir 18 años y, de regalo bien merecido, ha podido firmar una megarenovación con el Valencia CF. Concretamente hasta 2026, cuatro años más de los que ya tenía garantizados. El veloz extremo ha visto cumplido el sueño por el que lleva trabajando desde que comenzó a jugar a fútbol, pero no se detiene ahí y se marca nuevos retos. Musah mira hacia el futuro con optimismo y se ve luchando por lograr grandes éxitos con el Valencia CF. Así lo expresa en VCF MEDIA poco después de haber estampado su firma en el nuevo contrato que le une al Valencia CF hasta 2026.

Sueño cumplido

Estoy muy feliz por haber firmado con el Valencia CF para seguir muchos más años. Esperamos hacer grandes cosas aquí. Es algo con lo que siempre he soñado desde pequeño. Mi familia y mis amigos están muy contentos. Es la recompensa después de tantos años de trabajo.

Feliz en Valencia

Es algo increíble. La gente aquí me ha ayudado mucho y disfruto mucho jugando a fútbol aquí. Eso es muy importante para hacerlo bien. Cuando eres joven es más fácil para los entrenadores decir que no vas a jugar, pero yo he jugado muchos partidos ya y eso me da mucha confianza. Es algo increíble. El Club me dijo que quería que siguiera y yo dije que yo también quería seguir aquí. El Club me ayudó a empezar mi carrera y quiero seguir aquí.

Nuevos retos

Somos un equipo joven y estamos aprendiendo cada día más a más. Creo que en el futuro seguro que podremos ganar algo. El título más importante es LaLiga y sería muy bueno ganarla con el Valencia CF.

Mensaje a la afición

Gracias por el apoyo y espero que pronto puedan apoyarnos en Mestalla.