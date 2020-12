Yunus Musah va a mil

La progresión de Yunus Musah, que cumplió 18 años hace una semana, ha avanzado a una velocidad vertiginosa desde que el 10 de agosto arrancó la pretemporada con el primer equipo. Los planes de Peter Lim, consistentes en vender, no invertir en fichajes y reforzar únicamente al equipo con juventud, podían invitar a pensar que el joven norteamericano tendría sitio en la plantilla. Pero aventurar lo que ha pasado, que Musah se convertiría en el quinto jugador de la plantilla con más minutos, habría sido decir demasiado, una predicción temeraria.

Casi cuatro meses después de su primer amistoso con la camiseta del Valencia –un bolo de verano frente al Castellón en el que sorprendió a propios y extraños–, Yunus ha reventado todas las previsiones que tenían entonces los técnicos del club. Y está a solo un paso de romper una barrera lógica que fijaron para su estreno en edad juvenil en una competición tan poderosa como la Liga. A finales de agosto, antes de su ilusionante debut oficial en el derbi con el Levante, el plan del que se hablaba en el Valencia CF consistía en que a lo largo de esta temporada 2020/21 Musah sobrepasara los 1.000 minutos de juego en el equipo de Javi Gracia, con el que se entrenaría de modo habitual, pero con la opción viva de reforzar al Mestalla si el navarro decidía no utilizarlo.

Hoy no solo no ha descendido ni una sola jornada con el filial, sino que, además, Yunus Musah es titular en el once de Gracia como extremo derecho, se ha estrenado con un gol en una de las mejores ligas de Europa y está, únicamente, a un pequeño puñado de partidos de rebasar ese objetivo de los 1.000 minutos, sin que la Copa, torneo propicio para las rotaciones, haya aparecido aún en escena.

El crecimiento de Yunus Musah es meteórico. Después de once partidos de Liga, el internacional absoluto con Estados Unidos suma 775 minutos sobre el césped en diez apariciones, nueve de ellas en el once inicial de los blanquinegros. Solo Jaume (990'), Daniel Wass (973'), Gayà (887') y Maxi Gómez (787') han participado más que Yunus, un chico de 18 años recién cumplidos que está demostrando una enorme capacidad física y mental para adaptarse a la élite. Por ello, resulta difícil encontrar precedentes similares que resistan la comparación con él en ese tránsito hacia mayoría de edad. En las experiencias más cercanas gana de lejos. Tanto al surcoreano Kang In Lee como con la nueva estrella de la selección española, Ferran Torres.





Ha recortado un año a Kang In y Ferran Torres

Por ejemplo, Kang In debutó en el mes de octubre de 2018 en un encuentro de Copa ante el Ebro. En aquella primera campaña conviviendo con el primer equipo, la segunda de Marcelino, el excelente mediapunta zurdo totalizó 504 minutos en 11 partidos. Y hasta el 29 de enero de este 2020 no pudo rebasar el límite del millar de minutos de juego, nuevamente, en otra eliminatoria del torneo del K.O. En concreto, en León, donde fue titular frente a la Cultural. A día de hoy, el surcoreano acumula 1.657 minutos, y en este su tercer año con la primera plantilla se espera su explosión definitiva.

Para Ferran Torres, el estreno también llegó en la Copa. Un año antes, en noviembre de 2017, contra el Real Zaragoza. Desde aquel plácido 4-1 con los maños en Mestalla hasta el cierre de la temporada 2017/18, el de Foios apenas sumó 369 minutos. En diciembre de 2018, estando más de un año con el primer equipo, fue cuando alcanzó unas cifras similares a las que Musah ha logrado en tres meses de competición oficial. Un poco más tarde, en enero de 2019 y con una sobresaliente actuación ante el Sporting de Gijón en la Copa, rompió su barrera del millar de minutos.

El Valencia CF anunció este viernes el blindaje de un futbolista que ha impactado por su precocidad competitiva, pero al que debe seguir cuidando para que la progresión sea constante, a sabiendas de que por su juventud debe entenderse como normal que en un momento dado pueda rebajar los ritmos. Probablemente frente al Terrassa el 16 de diciembre, o unos días después frente al Barça, Musah superará el objetivo natural que se preveía para toda una temporada. Un joven extraordinario que merece un precio de cláusula de rescisión como la que fija su nuevo contrato hasta junio de 2026: 100 millones de euros.