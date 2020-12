El karma de Mangala, a prueba

Eliaquim Mangala no es la misma persona que hace aproximadamente año y medio firmó por el Valencia CF para vivir una segunda etapa en el club tras la cesión de la temporada 16/17. Como él mismo ha confesado esta semana en una entrevista con el periodista Remi Martins, la meditación, el yoga y cambios profundos en los hábitos alimentarios le han ayudado a superar los momentos difíciles que las lesiones provocan en los planos físico y mental. Elia se siente «bien». «Hace un mes que regresé. Estoy bien físicamente y me entrenó con normalidad. El entrenador tiene sus opciones, pero yo estoy disponible para el equipo», asegura.

Una lesión en la rodilla con afectación en el cartílago le obligó a estar dos años sin poder jugar antes de fichar por el Valencia. Posteriormente, hasta finales de noviembre de 2019 no pudo estrenarse nuevamente como blanquinegro. Desde entonces solo ha podido sumar 905 minutos. Pero él nunca ha tirado la toalla. Ha estado para el equipo siempre que se le ha necesitado. Una situación que tiene visos de repetirse esta noche en Ipurua. «El abandono no forma parte de mi vocabulario. Siempre tendremos retos y malos momentos, pero también buenos. Tenemos que seguir adelante, incluso si lleva tiempo. La gente piensa inmediatamente en el abandono porque dice: 'No di este gran paso'. Pero a veces tienes que ir step by step (paso a paso) y en un momento te darás cuenta de que has avanzado mucho», reflexiona.

Ese camino que ha seguido el nuevo Mangala, que le permite mantener la motivación, ha estado apoyado en la práctica de yoga día a día. «Me ayudó a comprender que el cuerpo y el espíritu están conectados. Cuando estés mentalmente bien, también lo estarás físicamente. Ayuda a estar más tranquilo, menos cansado, a encontrar paz interior, retos diarios...», indica el central de 29 años, antes de hablar de la otra gran cambio que le hace sentirse mejor: «Ha pasado un año desde que no como carne. Estoy de acuerdo con Umtiti (vegano). Me siento mucho mejor con mi digestión o recuperación. Si deja de comer carne uno o dos meses, inmediatamente sentirá la diferencia».

Según Mangala, todas «estas rutinas de rehabilitación» le han ayudado a evolucionar «como hombre». «La vida no es solo entrenar, jugar y entrenar», dice Elia, que volvió a jugar en los últimos 33 minutos del Valencia-Atlético para suplir a Hugo, lesionado. Hoy Gracia debe decidir si Diakhaby fuerza para regresar directamente al once tras seis semanas fuera por una rotura fibrilar o da continuidad al '4'. Lo cierto es que el técnico confía en este renacido Mangala, que ensayó el jueves en el once, y del que no se olvidó preguntado por Diakha. «En cuanto a centímetros, no tenemos problemas. Los dos son altos y con poderío».