Murthy, fichajes, Yunus, el Eibar... Gracia responde

El entrenador del Valencia CF, Javi Gracia, ha comparecido este domingo en la rueda de prensa previa al partido del lunes (21:00, Ipurua) frente al Eibar. El navarro despeja toda pregunta relacionada con el presidente Anil Murthy o con el mercado de fichajes. La atención se concentra en ganar al Eibar para mirar a la clasificación "con optimismo". Yunus Musah, Racic, Diakhaby o Maxi Gómez son algunos de los nombres a los que se ha referido un entrenador que se defiende con datos. "No tenemos más lesiones que el año pasado, son menos".

Lee, a continuación, la rueda de prensa completa de Javi Gracia:

-¿Desde el club, el presidente, le ha comunicado que antes de fichar en enero tendrán que salir jugadores?

Mi relación con el presidente es la que expliqué, no ha cambiado nada. No ha habido modificaciones en lo que se me dijo, seguimos igual. El mercado de invierno lo veo lejos, estoy muy centrado en cada partido, tratando de preparar lo mejor posible cada partido con los jugadores que tengo o con lo que tenga en un momento dado. Creo que estamos más cerca de sumar victorias, que de perder partidos

-¿El hecho de jugar en el campo con las dimensiones más reducidas de Primera le ha llevado a una preparación especial de partido?

Lo preparamos como todos, con esos condicionantes que creemos que serán importantes. Las dimensiones son más reducidas, pero no solo por las dimensiones, también por el estilo de juego del Eibar, se va a jugar en pocos metros. Va a ser de lucha, disputas, tendremos que estar muy pendientes de las segundas jugadas y trabajar con mucha constancia. Luego habrá que buscar opciones de demostrar nuestra calidad y llevarnos el partido. Sabemos del potencial del Eibar, que lo está demostrando más fuera que en casa, aunque igualmente lleva los partidos igualados hasta el final. Hemos preparado el partido pensando en todo esto, sabiendo que vamos a jugar muchos minutos en pocos metros con mucha actividad

-¿Cómo cree que debe manejar la extraordinaria progresión de Yunus Musah?

Es un jugador en crecimiento. Un chico joven que está ofreciendo un buen rendimiento, pero tenemos que ser comprensivos con su juventud progresión, intentando ayudarle a que vaya mejorando, como lo hacemos con el resto. Todos vemos en él un gran presente y un gran futuro

-La plantilla es corta, ¿continúa deseando reforzarla en el mercado de invierno?

La confección de plantilla, las salidas y entradas de jugadores, todo eso no es una cuestión de mi responsabilidad. No me preocupo de eso, me trato de centrar en lo que tengo en estos momentos. Veremos en el futuro la plantilla que tengo, trato de mejorar mi trabajo con los jugadores que ahora tengo. Quiero indicar que en estos momentos en la plantilla tenemos cinco bajas de jugadores que han estado con las selecciones, tres de ellos con lesiones musculares. En las bajas hay varios condicionantes, no solo el trabajo que se hace aquí. Me gustaría aclarar las cifras que me decías la semana pasada. No se parecen a las que me comentabas. Ahora tenemos 15 lesiones, 14 roturas musculares, pero no son más que el año pasado, entonces fueron 24, un 38% más. De esas 24, 22 fueron roturas musculares. No estamos tan mal, también son mejores cifras que las de hace dos temporadas. Solo quiero poner encima de la mesa el escenario en el que nos movemos, con las selecciones, con la incertidumbre que genera la covid-19 para todos nosotros. Desde mi punto de vista, doy valor al trabajo que se está haciendo a nivel físico y médico

-A un punto del descenso, ¿le preocupa la posición del Valencia en la tabla?

El partido en lunes es una oportunidad muy buena para sumar. Estamos viendo que ganar un partido supone subir hasta la séptima u octava plaza. En estos momentos no es tan importante la clasificación, ganando uno te acercas a Europa, perdiendo te sitúas a uno de posiciones de descenso. Hay muchos equipos implicados, todo está por determinar. Me preocupa el rendimiento del equipo, que sea bueno y cada día mejor. Los resultados serán consecuencia de jugar todo esos partidos a un buen nivel. La continuidad nos llevará a unos mejores resultados, y creo que hemos estado cerca en los últimos partidos. Esta situación se puede ver con mayor positivismo o siendo más negativo. Y soy positivo, pienso en que vamos a ganar en los próximos partidos y a mejorar en la tabla

-Racic es el único pivote defensivo del equipo, ¿adquiere una mayor importancia para el partido de Eibar? Por los balones al área, por esa zona de peligro en la que se mueve Bryan Gil.

Yo no considero a Uros un pivote defensivo, lo considero un jugador completo de centro del campo, que puede jugar con compañeros de características defensivas u ofensivas por las virtudes que tiene. Pero con la confección de plantilla que hay, por estatura y por esas virtudes, Racic está siendo importante en el juego aéreo, y en un partido como el de Eibar lo será para defender los centros laterales que el rival hace. Tiene que ser un jugador que se imponga y nos ayude en esas acciones. El rival puede jugar con dos puntas específicos o con alguien más móvil como Inui o Bryan, que también cae al costado izquierdo. Nuestros medios, sin ser de corte muy defensivo, deben conseguir que cada vez el equipo sea más sólido. Tenemos que hacer un buen trabajo

-¿Ha subido la confianza para ganar con el nivel en aumento de las últimas jornadas?

Todos creemos, lo creo yo y los jugadores, que estamos en una línea más constante, ascendente, independientemente de los resultados. El equipo ha mantenido una mejor imagen en los últimos partidos. Se estuvo cerca de puntuar contra el Atlético, de ganar en Vitoria, más cerca de ganar que de perder también contra el Getafe aunque en el final de ese día pudo pasar de todo... Nos importan los méritos, el hecho de que estamos compitiendo. Tenemos que ir recogiendo lo mejor, lo bueno de cada partido: los momentos de constancia, solidez. Nos estamos acercando cada vez más, no queremos que Eibar sea un paso atrás en nuestro trabajo. El rival nos obligará a hacer cosas diferentes, otro tipo de trabajo, pero estamos convencidos de que lo vamos a hacer bien

-¿Cómo está físicamente un jugador como Maxi, que puede ser muy importante en Ipurua?

Maxi siempre es importante, y lo va ser en Eibar. Maxi es importantísimo para nosotros, es un delantero con un nivel de eficacia muy alto. Por sus características, va a seguir siendo muy importante. Ha pasado por un proceso de molestias, ya ha participado con el equipo y se ha entrenado con normalidad. Puede que tenga alguna molestia, pero no le ha impedido entrenarse con los compañeros

-¿Y Diakhaby tras más de un mes lesionado? En Ipurua son necesarios centímetros para el juego por los aires.

Recuperamos a Diakha. En cuanto a centímetros, no tenemos problemas. Ni con él ni con Mangala. Son dos centrales altos y con poderío. Cualquier opción va a ser buena para este partido.