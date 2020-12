Javi Gracia explica qué le pasa a Kevin Gameiro

El entrenador del Valencia CF, Javi Gracia ha explicado qué le ocurre a Gameiro. EL francés falló una ocasión que podía haberse convertido en el gol de la victoria en Ipurua.

Segundo partido con portería a cero, el equipo solidario, más serio, pero no se ganó. ¿Está satisfecho?

"Estoy satisfecho de cómo se ha competido, sabíamos que había que jugarlo con una gran practicidad, sabemos que es el rival que más cerca de portería contraria recupera y nos iba a exigir un tipo de juego salvando la presión, en la primera parte hemos jugado mejor que en la segunda con ocasión de Manu, la segunda parte ha sido más abierta con ocasiones para el rival, pero creo, sigo pensando, que las ocasiones más claras han sido para nosotros: el tiro de Racic que es una gran parada del portero, una ocasión de Maxi, a balón parado hemos podido rematar mejor, la ocasión de Kevin al final del partido... sabiendo que el rival nos ha hecho alguna ocasión en los centros laterales pero ha estado bien defendido, con el equipo bien organizado y puedo estar satisfecho, la insatisfacción viene por no sumar de tres en tres que es lo que queríamos"

Hemos visto faltas con amagos que han dejado a sus propios jugadores en fuera de juego. ¿Qué ha pasado?"

"Esa falta nos ha dado un gol y en las próximas veces que lo hagamos seguirás viendo jugadores en fuera de juego, es lo que se trata, que haya jugadores en fuera de juego con ciertos movimientos y provoque que la línea rival se rompa y es lo que estamos consiguiendo y luego es verdad que hay que ajustar el centrador y el destinatario, pero no es que los jugadores no se enteren. Lo hacen perfectamente"

¿Esto es lo que se quiere? Hemos viesto a un Valencia defender todo el partido, sin generar mucho fútbol y estar encerrado en los últimos minutos. ¿Esto es a lo que puede aspirar el equipo esta temporada?

"Creo que en la primera parte hemos jugado donde queríamos, más lejos de nuestra portería con alguna ocasión y en este campo creo que el equipo ha competido muy bien, luego es cierto que hay cosas a mejorar, hay que tener más pausa, generar otras posibilidades de ataque, pero el partido de hoy era el que preveíamos, el que ha sucedido y al final con mala fortuna, por poco acierto en nuestras ocasiones más claras, no hemos podido sacar adelante, pero aspiro a que cada vez el equipo juegue mejor"

¿Cómo está Kevin Gameiro? Se repite la misma situación. ¿Se le puede recuperar?

"Es uno de mis jugadores, trabaja a diario muy bien y siempre que tiene minutos está teniendo ocasione claras y otras veces asiste siendo generoso como a Manu en Vitoria, no dispone de muchos partidos de inicio, no tiene continuidad y así no es fácil mostrar una mejor versión, pero con la experiencia que tiene y su trayectoria tiene que ser un jugador importante y nos tiene que ayudar"

Jornada 12. A dos puntos del descenso y tres de Europa. ¿Es más optimista o menos?

"Soy optimista porque en el comienzo de temporada fui el primero en reconocer que estábamos consiguiendo puntos pero no éramos superiores al rival. En estos últimos partidos, es justo reconocer que el equipo está compitiendo y estamos más cerca de ganar que de perder. Estamos mejorando, estamos en una línea ascendente, somos un equipo con jugadores jóvenes que necesitan tiempo de adaptación y tenemos que ir madurando y creciendo y los puntos los vamos dejando escapar, confió en que a largo plazo esta mejora nos permita sumar de tres en tres y estar mejor clasificados porque los jovenes se encontrarán con más confianza y al final llegaremos al objetivo y ojalá sea el más alto posible"