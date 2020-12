Un salto como EQUIPO

«Equipo, defensa y ganar». Han sido las tres palabras más repetidas por Javi Gracia y sus jugadores durante esta interminable semana sin fútbol. Por fin ha llegado el lunes. Nadie tenía más ganas que el Valencia CF. El equipo se muere por competir y, por encima de todo, por demostrarse a sí mismo que sigue en línea ascendente a pesar de la última derrota contra el Atlético de Madrid que supuso un frenazo en la dinámica positiva de sumar puntos de las últimas jornadas contra Getafe, Real Madrid y Alavés. Ipurua no puede ser un paso atrás. Sería muy peligroso a todos los niveles. Por la cabeza del técnico y sus futbolistas solo pasa dar continuidad a las buenas sensaciones del último mes, sumar los tres puntos contra el Eibar y entrar con fuerza a un exigente y largo mes de diciembre que desvelará el objetivo real del equipo esta temporada.

El Valencia CF confía en dar ese salto cualitativo que le permita distanciarse de los puestos de descenso y consolidarse en la parte media-alta de la tabla. LaLiga está más apretada que nunca y una victoria en Ipurua significaría catapultarse en la clasificación. El equipo es décimosexto con 12 puntos a uno solo de los puestos de descenso que marca Osasuna. Sin embargo, un triunfo en Eibar dispararía al equipo en la tabla con los mismos puntos que el séptimo, el Granada. Así de loco está el fútbol español ahora mismo. Ya no es una sorpresa que los pequeños se coman a los grandes. Que se lo pregunten al Barcelona o al Madrid con el Cádiz. El Valencia no puede permitirse el lujo de caer en ese error en Ipurua. En campo pequeño, equipo grande. El equipo siente la necesidad de dar un paso al frente. Nadie tiene que explicarles que todo lo que no sea ganar al Eibar sería adentrarse en una espiral de dudas y desconfianza de la que no es fácil salir y menos con el Athletic, Barcelona, Sevilla y Granada en el horizonte del calendario. El Valencia necesita hoy más que nunca ese salto de calidad. En el campo y en la clasificación.

En contra del Valencia juegan las bajas y los precedentes de la década. Gracia tiene que hacer frente a las ausencia de cuatro jugadores que, por ejemplo, fueron titulares contra el Madrid. Son los positivos Kang In Lee y Denis Cheryshev y los lesionados José Luis Gayà y Hugo Guillamón. De todas formas, Gracia tiene recursos suficientes en la plantilla para armar un once competitivo. La vuelta al centro de la defensa de Eliaquim Mangala y la continuidad de Manu Vallejo en ataque son suficiente garantía para enfrentarse al Eibar. Eso sí, que nadie piense que va a ser fácil. El Valencia solo ha ganado una vez en su historia en Ipurua y fue en 2014 en la primera temporada de Nuno Espírito Santo. Mucho ha llovido desde entonces. Concretamente tres derrotas y dos empates. El único superviviente de aquel triunfo con gol de Paco Alcácer es el capitán Gayà y no estará por lesión. Ninguno de los futbolistas que viaje esta mañana sabe lo que es ganar en Eibar con la camiseta del Valencia.

La buena noticia para Gracia y sus jugadores es que Ipurua también se ha convertido en un territorio maldito para el propio equipo de Mendilibar. Son el segundo peor local de LaLiga. Seis partidos y ninguna victoria. Alivia. No tanto la exhibición del equipo en la última jornada (0-2) contra el Eibar. El entrenador armero aspira a lograr el segundo triunfo consecutivo de su equipo en LaLiga y el primero de la temporada en Ipurua en busca de la zona templada de la tabla.

Al Valencia no le queda otra que jugar al 200% de sus posibilidades. Dos pesos pesados como Gabriel Paulista y Daniel Wass ya han alertado durante la semana de la necesidad de «salir a tope» e «igualar el físico del Eibar». Es el único camino para imponer la calidad y ganar. El vestuario cree en el victoria. Lo dice el entrenador. «Todos creemos, lo creo yo y los jugadores, que estamos en una línea más constante, ascendente, independientemente de los resultados. Soy positivo, pienso en que vamos a ganar y a mejorar en la tabla». Es la hora de dar el salto.