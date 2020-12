Fran Navarro llama a la puerta del Terrassa

Fran Navarro se ha convertido en el máximo goleador del grupo 3B de Segunda División B. El delantero del Valencia Mestalla ha marcado 4 goles en las 7 primeras jornadas de campeonato y se posiciona como uno de los grandes goleadores de la categoría. Solo hay un jugador del grupo capaz de seguir con 4 goles el ritmo que ha impuesto el 'Toro' de Pinedo en este arranque de temporada: Davo (UD Ibiza). El resto de goleadores están por debajo del valencianista con 2 tantos: Javi Lara, Castel y Ekain (UD Ibiza), Tasende y Millán (Villarreal B), Javi Serra y Chico (Atzeneta) y Toché y Solano(Orihuela). Solo hay dos futbolistas con más de 4 goles en los 102 equipos de la categoría divididos en 10 subgrupos a nivel nacional. Ambos con 5 tantos. Son el exjugador del Getafe Hugo Duro (Real Madrid Castilla) y Rubén (Rayo Majadahonda).

El delantero de 22 años arrancó la temporada de forma brillante con un doblete al Atzeneta de David Albelda y el sábado firmó su mejor partido de la temporada contra el Atlético Levante con dos goles y una asistencia. El primero con remate dentro del área y el segundo por debajo de las piernas del portero. Una exhibición a la hora de definir a la que hay que unir su trabajo incombustible a la hora de presionar, jugar de espaldas y generar segundas jugadas. Fran, sin debut oficial en el primer equipo, sigue llamando a la puerta de Javi Gracia para tener una oportunidad en Copa del Rey contra el Terrassa de Tercera División. Se la merece. Marcelino llegó a prometerle cara a cara que iba a jugar de titular en la Copa ante el Sporting en enero de 2019, pero una vieja sanción en la Copa juvenil no se lo permitió. Ese mismo mes fue citado por el asturiano para el Valencia-Villarreal de LaLiga en Mestalla. Su etapa como valencianista parecía agotada después del calvario de cesión en el Lokeren del fútbol belga, pero Fran ha vuelto para reivindicarse.

Fran Navarro no podía ocultar su alegría a la finalización del partido en declaraciones al club. «Llevaba unos partidos sin meter gol, pero de dos en dos no va mal. Como dice el míster pico y pala, y muchas ocasiones que en otros partidos no entran el sábado sí entraron. Intento meter en todos los partidos que puedo, pero no siempre es posible. Lo importante es ayudar al equipo. Hemos trabajado mucho durante muchos partidos, teníamos la espinita de no tener buena suerte, pero en este último partido del año en casa nos vamos con buenas sensaciones. La semana que viene a por los 3 puntos en La Nucía y a tener las Navidades tranquilas», afirmó.