Marcelino: Italia, Inglaterra o Francia

Casi 15 meses después de su salida del Valencia CF, Marcelino García Toral sigue sin embarcarse en un nuevo proyecto y no porque no haya tenido opciones. Tal como él mismo explica, le llegaron ofertas la pasada temporada aunque, después de lo que había vivido aquí, "no tenía ni la energía ni la mente despejada para iniciar un nuevo proyecto".

Ahora, en una entrevista con José Ramón de la Morena en El Transistor, reconoce que se siente preparado para iniciar una nueva aventura y que su deseo es hacerlo en otra liga distinta a la española: "A nosotros nos gustaría tener una experiencia fuera de España, un proyecto que nos ilusione y sea un reto para nosotros. No descarto entrenar en España, pero la prioridad sería tener un proyecto en una liga europea de primer nivel. Tuve oportunidades de hacerlo, nunca me decidí y creo que si ahora no tomo esa decisión quizá nunca vuelva a surgir".

¿Dónde? Marcelino da alguna pista. "Veo mucho fútbol, no solo en LaLiga sino en otras ligas europeas, italiana, inglesa, francesa y alemana, sobre todo las tres primeras", afirma. En LaLiga, una de sus opciones más claras es el banquillo del Athletic de Bilbao, que podría quedar vacante si el equipo pierde el próximo sábado precisamente en Mestalla. Sobre ello asegura el asturiano que "de hipótesis no me gusta hablar, lo que sí puedo decir es que nadie del Athletic de Bilbao se ha puesto en contacto conmigo ni con mi entorno y que le damos todo nuestro apoyo a Garitano, seguro que él y todo su equipo están trabajando para ganar el siguiente partido".

Lógicamente no olvida Marcelino su salida del Valencia CF por mucho tiempo que pase. Eso sí, afirma que sigue la actualidad del que fue su equipo "con el deseo de que cambie la dinámica y que vuelvan a ser el equipo que el Valencia se merece por afición, por historia, por club, por ciudad y por todo. Me tocó vivir allí dos años extraordinarios, tengo gratos recuerdos y estoy muy agradecido a la afición y a los jugadores sobre todo. No solo falto yo, falta Mateu, falta Pablo Longoria, faltan muchos jugadores que ya no están, la propiedad del Valencia quiso dar un cambio de rumbo cuando tenía un equipo ganador y hay que respetarlo".

Concluye afirmando que "la afición del Valencia transmite muy claramente lo que siente, protesta cuando no le gusta lo que ve y se vuelca con su equipo y la gente que representa a ese equipo cuando las cosas van bien, creo que todos percibimos que es una afición que te hace disfrutar como casi ninguna y te exige en razón de un club que ha ganado títulos, que ha jugado finales de Champions. Creo que es bueno para el fútbol español que el Valencia esté donde merece estar y donde siempre ha estado".