Obligados a fichar: se busca central y centrocampista

El Valencia CF de Javi Gracia ha mejorado en los últimos encuentros pero no lo suficiente como para que se vea reflejado en la clasificación. El conjunto de Mestalla suma ahora 13 puntos tras el empate del pasado lunes en Ipurua ante el Eibar, solo dos más que Osasuna, que es el primer equipo en puestos de descenso a segunda división. Es evidente que después de las ventas del pasado mercado de verano, salieron futbolistas como Rodrigo, Ferran, Kondogbia, Parejo y Coquelin, y sobre todo después de que no se produjese fichaje alguno, el potencial del equipo quedó muy mermado y el objetivo deportivo no es lograr la clasificación para la Liga de Campeones -es ridículo pensar en estos momentos en esa posibilidad-, pero tampoco entraba en los planes llegar a la jornada 12 del campeonato metido entre los equipos que luchan por evitar caer en los puestos de descenso, que es donde está ahora el equipo.

Al respecto Javi Gracia mostraba cierto optimismo después del empate cosechado ante el Eibar con unas palabras cargadas de realismo en las que ponía el acento en la mejoría del equipo y en su confianza en que los futbolistas jóvenes se afiancen con el paso de las jornadas: "Estamos en una línea ascendente, somos un equipo con jugadores jóvenes que necesitan tiempo de adaptación y tenemos que ir madurando y creciendo y los puntos los vamos dejando escapar, confío en que a largo plazo esta mejora nos permita sumar de tres en tres y estar mejor clasificados porque los jóvenes se encontrarán con más confianza".

Y es que la del Valencia CF es una plantilla joven y corta de ahí que sobre la mesa del club esté en estos momentos la posibilidad de acudir al mercado de enero. De momento, desde la secretaría técnica el trabajo se ha puesto en marcha desde hace semanas dado que hay dos posiciones marcadas en rojo. A día de hoy la gran prioridad es fichar un defensa central y un centrocampista de corte defensivo dado que tras la salida de Kondogbia para esta posición solo hay un futbolista en la plantilla: el serbio Uros Racic que se ha ganado la titularidad a base de buenas actuaciones como la del lunes en Ipurua.



Es precisamente la salida de Kondogbia lo que posibilita que el Valencia CF se pueda plantear fichar en enero porque conviene no olvidar cómo fueron los días finales del mercado de verano que por motivos de la pandemia del Covid terminó el cinco de octubre. Antes, al cierre de mercado, no hubo fichaje alguno por cuestiones económicas. Dada la falta de ingresos motivados porque esta temporada el equipo no está en Liga de Campeones y por la bajada de ingresos que supone para los clubes la pandemia del Covid, el máximo accionista del Valencia CF, Peter Lim, impuso unas medidas económicas casi espartanas basadas en una única variable: para que entren jugadores cedidos tiene que haber más salidas a las anteriormente señaladas de Rodrigo, Ferran, Parejo y Coquelin.

Y pasó que no salieron los suficientes. Fundamentalmente dos eran los jugadores que estaban en esa lista final, el portero Cillessen y el delantero Kevin Gameiro dado que se trata de los dos futbolistas más caros de la actual plantilla desde el punto de vista de la amortización por su fichaje a lo que se añade la alta ficha que tienen ambos. No salió ninguno de los dos y no se cerró por tanto ninguna de los fichajes que durante semanas se había trabajado, el del pivote defensivo Capoue y el de un central, posición para la que en los últimos días se barajaron diferentes nombres.

Se cerró el mercado pero el Atlético de Madrid todavía tenía la opción de fichar en el mercado español porque el último día de mercado el Arsenal pagó los 50 millones de euros de la cláusula de rescisión de Thomas Partey y fijó su objetivo en Kondogbia. Es precisamente la salida del centrocampista africano la que da ahora cierto margen económico que antes no tuvo el Valencia CF y que ahora le permite acudir al mercado de invierno pero siempre bajo unos parámetros claros: futbolistas que lleguen en calidad de cedidos y sobre todo que sean una necesidad puntual para el equipo ahora. Nada de inversiones o apuestas desde el punto de vista económico.



El caso Kang In

Eso sí, conviene dejar claro que el mercado de fichajes de enero en lo que el Valencia CF se refiere puede no ser solo de llegadas ya que queda pendiente lo que ya se puede calificar de Caso Kang In Lee. El joven futbolista coreano termina contrato en 2022 pero ya le ha dicho al club de Mestalla de manera reiterada que no quiere renovar por lo que su salida está sobre la mesa y puede ser este mismo mes de enero. El canterano quiere salir y salvo sorpresa mayúscula este mes de enero le presentará al Valencia CF una oferta para ser traspasado. De confirmarse, la posición del club en cuanto a los fichajes, hasta podría variar, pero eso está por ver. De momento Javi Gracia asegura que ve "lejos" el mercado de invierno y se centrar en sacar partido a los futbolistas que tiene. Paralelamente, el club ya está manos a la obra.

