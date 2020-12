Desestimado el recurso de Antonio Sesé sobre su demanda contra Peter Lim

La Audiencia Provincial de València ha desestimado el recurso de apelación de Antonio Sesé contra Peter Lim, máximo accionista del Valencia CF, al que acusaba de delito continuado de administración desleal, otro de imposición abusiva de acuerdos, delito continuado de corrupción en los negocios y otro delito continuado de blanqueo de capitales, durante su gestión al frente de la entidad valencianista.

El recurso de Sesé, ex directivo del Valencia CF, ha sido "inadmitido" y en el auto de la juez de la Audiencia Provincial se asegura que no se ofrece ningún elemento o principio de prueba que avale razonablemente su realidad, limitándose el querellante a afirmar su existencia sin ningún apoyo objetivo atinente a los propios hechos.

La Audiencia Provincial ha inadmitido el recurso de Sesé después de que en primera instancia fuese rechazada su demanda en un auto en que la jueza aseguraba haber inadmitido la querella del ex directivo contra Lim porque "los hechos relatados no presentan claros indicios delictivos y porque se basan en recortes de prensa, programas deportivos o datos contractuales no ocultos". Incluso en el auto se se especifica que los posibles indicios de delitos "no basta con enunciarlos, sino que es preciso exponer los hechos, datos fácticos y circunstancias". El recurso de Sesé carece de argumentación a ojos de la Audiencia Provincial.

