Ribó, el ultimátum del ultimátum

El alcalde de València, Joan Ribó, se ha vuelto a referir este miércoles a la polémica del Nou Mestalla con el Valencia CF, ha hablado de nuevo del ultimátum que el Ayuntamiento de la ciudad ha dado al club para cumplir sus compromisos y retomar la construcción del nuevo estadio de Mestalla. Afirma que "está escrito en documentos oficiales que el 15 de mayo se acaba el plazo de la ATE, esto no lo hace el ayuntamiento, lo hace un diario oficial que además está publicado en el BOE (Boletín Oficial de Estado).

Ribó explica que "las obligaciones de cada uno no se le tienen que recordar, en eso la legislación española es muy clara. La de Singapur no lo sé, pero la española es clara en este tema. Por tanto, está totalmente escrito".

En resumen, desde el punto de vista del ayuntamiento de València "el 15 de mayo se acaba el periodo de la ATE", a la vez que ha apuntado que después de este "se podrá sustituir (el promotor) o suprimir. Esto es lo que le decimos. El tiempo se acaba y lo reitero porque es evidente que se acaba".

El alcalde se refiere a las últimas declaraciones de Anil Murthy, en las que dijo que "no he visto sus declaraciones, pero creo que tiene interés por acabar el campo y nosotros también". Advierte que "él verá lo que tiene que hacer, yo no le voy a explicar eso. Está muy claro lo que hay que hacer en los documentos oficiales. Nosotros nos reunimos en su momento con Murthy y le dijimos que no íbamos a prorrogar la ATE y que avanzara en la finalización del nuevo estadio. Lo hemos dicho con toda claridad. Tampoco tenemos que ir todos los días a llamarlo".