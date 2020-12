Carta de Paco Roig a Peter Lim

El ex presidente del Valencia CF, Paco Roig, ha enviado una carta pública a Peter Lim, máximo accionista del conjunto de Mestalla, en el que le muestra su pesar por la mala gestión de la entidad y le recuerda que siempre estuvo "dispuesto a escuchar a los accionistas" que acudían a las Juntas. Conviene recordar que este viernes es la Junta General del Valencia CF SAD y Meriton ha decidido que sea telemática a pesar de que otros clubes como el Betis, Sevilla o el Levante UD, han decidido hacerla presencial.



Esta es la carta completa de Paco Roig



"Hace ya más de 20 años que dejé la presidencia de Valencia CF y no es mi intención, a estas alturas de la vida, aspirar a nada que no sea ejercer mis derechos como accionista del Valencia CF SAD. Cometí errores, como todos los que hemos tenido el honor de presidir el Valencia, aguanté el chaparrón de la crítica cuando más arreciaba y siempre estuve dispuesto a escuchar a los accionistas que acudían libremente a Juntas Generales multitudinarias.

En Valencia somos gente de paz y me apena profundamente ver que el Presidente vaya acompañado por un guardaespaldas que no le hace ninguna falta. El Valencia hay que sentirlo y entender que la aspiración del valencianista es tener un equipo del que sentirse orgulloso. Ni somos violentos ni somos racistas: aquí hemos aplaudido a rabiar a Waldo, a Keita, a Madjer, a Anglomá y a muchos otros sin mirar su nacionalidad, sus creencias religiosas ni el color de su piel. No permita, Sr. Lim, que nadie les engañe. No se enfrente al valencianismo, póngase a su lado y escúchelo porque el valencianista siempre sabe agradecer todos aquellos esfuerzos que vayan dirigidos a hacer al Club cada día más grande.

Cuando yo llegué al Valencia la caja estaba vacía pero tenía claro que el valencianismo lo que quería era tener un equipo competitivo. Con la venta de Leonardo llegamos a construir un equipo que llegó muy lejos. Comprábamos jugadores que luego vendíamos a buen precio pero siempre para volver a invertir en el equipo y tuvimos entrenadores de primerísima línea como Luís Aragonés o Claudio Ranieri. Seguro que me equivoqué en muchas cosas pero mi obsesión fue siempre tener un equipo campeón y me duele el alma al ver al Club cada día más debilitado.

Los aficionados del Valencia CF se movilizaron y aplaudieron su llegada para terminar con la política de venta como única solución y hoy nos preguntamos por qué tenemos que ver cómo nos adelantan equipos que tradicionalmente estaban por detrás como el Atlético de Madrid, Sevilla o Villarreal. Esa fue la política de la miseria que institucionalizó Manuel Llorente: venderlo todo para salvar las cuentas y sobre todo su salario. Después articuló una ampliación de capital para salvar el cargo e implicó a las instituciones que nunca debieron entrar en ese juego.

Pero ése no es el camino. Yo le pido, Sr. Lim, que no coja ese camino porque ese es el que llevará al Club a la ruina y a usted a fracasar en su proyecto. Le pido que entienda que la única manera de hacer grande al Valencia y, de paso, hacer rentable su importante inversión es hacer un equipo competitivo que se instale entre los grandes de Europa. Sólo así podrá garantizar los ingresos necesarios para seguir creciendo y recuperar el beneplácito de una afición que sólo desea ver a su equipo en lo más alto. La experiencia reciente debería hacerle ver que cuando se ha rodeado de profesionales del fútbol competentes el equipo ha estado arriba. Ése es el camino y no otro. Empréndalo de nuevo y verá como son muchísimos los seguidores del Valencia dispuestos a caminarlo con usted".