Mercado de fichajes: El enigma del pivote defensivo

En verano, y antes de que el Valencia CF vendiera a Kondogbia al Atlético de Madrid ya con el mercado de fichajes cerrado, Javi Gracia se empeñó en un fichaje por encima de todos: el pivote defensivo Ettiene Capoué. Sobre el papel, podía parecer una petición extraña porque para esa posición el técnico navarro contaba con el propio Kondogbia y con Uros Racic, pero con el tiempo, se han despejado las dudas de los motivos que llevaron a Gracia a empeñarse en un futbolista de esa posición.

Primero porque podía esperar que finalmente Kondogbia saliera, si bien hasta que el Arsenal no pagó la cláusula de rescisión de Thomas Partey el último día de mercado, no llegó una oferta firme por el ahora jugador del Atlético, y llegó varias semanas después. Y segundo porque Gracia no considera que Racic sea un pivote defensivo puro, de la misma manera que tampoco lo era el propio Kondogbia, por lo que planeaba jugar algunos partidos con Capoue y Kondogbia, o con Capoué y Racic.

De hecho, el viernes de la semana pasada a Gracia se le preguntó en rueda de prensa por el centrocampista serbio y esto dijo: «Yo no considero a Uros un pivote defensivo, lo considero un jugador completo de centro del campo, que puede jugar con compañeros de características defensivas u ofensivas por las virtudes que tiene. Pero con la confección de plantilla que hay, por estatura y por esas virtudes, Racic está siendo importante en el juego aéreo». En otras palabras, que, efectivamente, si el Valencia CF logra finalmente la cesión de un futbolista de corte defensivo para el centro del campo, el entrenador se podría plantear o bien cambiar el sistema, o jugar con un doble pivote de contención.

Futbolistas rechazados

Conviene señalar que en caso de poder hacer solo una contratación, el Valencia CF trataría de fichar un defensa central, porque es la prioridad, y después un centrocampista de corte defensivo. Sea como sea, se estudia hacer un par de incorporaciones pero siempre en calidad de cedido, de ahí que se haya descartado jugadores que terminan contrato a final de temporada. Para los fichajes de la temporada que viene, el Valencia CF esperará a que avancen un par de meses de 2021 para poder tener una previsión más actualizada y exacta del presupuesto y a partir de ahí valorar si hay dinero o cuánto dinero ha para hacer operaciones, teniendo en cuenta que en el mercado de verano habrá más ventas para cuadrar el presupuesto.

La portería

Paralelamente a la búsqueda en el mercado de un defensa central y un centrocampista, el Valencia CF trata de hacer los deberes ante posibles eventualidades que en este momento no están previstas, como es la situación de la portería, o más en concreto del guardameta Jasper Cillessen. Con la lesión que sufrió el pasado diez noviembre el futuro del holandés está en el aire porque el tiempo de recuperación es largo hasta el extremo que puede pasar el mes de enero, el mes de los fichajes,y no estar recuperado, pero sucede que Jasper tiene mucho interés en jugar porque si no lo hace es posible que no vaya a la Eurocopa del próximo verano con su selección, el Valencia CF tiene un ojo en el mercado de porteros.