¿Quiere fichar el Arsenal a Maxi Gómez?

El fútbol está sufriendo una importante crisis económica que afecta a prácticamente todos los clubes, especialmente los españoles. Y prueba de ello es el último mercado de fichajes, donde son muchos los jugadores que fueron liberados por sus equipos con tal de no pagarles la ficha. Además, en el caso del Valencia CF, la situación es más dolorosa y la millonada que han ingresado en el pasado mercado no ha permitido poder realizar ni un solo fichaje. Tanto es así, que es muy probable que en enero salga algún oto jugador. Aquí es donde pueden entrar nombres como Kang In o Maxi Gómez, ambos con mercado.

El uruguayo ha empezado LaLiga enchufado, con goles y mucha efectividad en la presión al rival. Conscientes de la situación económica del Valencia CF y de la debilidad en las negociaciones del club de Peter Lim, tanto los Wolves como el Arsenal habrían subrayado el nombre de Maxi. Los de Nuno perdieron a Raúl Jiménez por lesión y ahora, según Daily Mail, el cpnjunto de Mikel Arteta se lo querría llevar directo a Londres para enfundarle la elástica 'gunner'. En cualquier caso, el técnico vasco cuenta actualmente con piezas de mucho peso en ataque: Aubameyang, Lacazette, Pépé, Martinelli, Willian o Nketiah.

Maxi tiene una cláusula de 140 millones de euros, pero las necesidades de los de Mestalla podrían llevar a malvender otra de las piezas vitales de la entidad. Las necesidades de Javi Gracia han sido evidenciadas en reuniones y ruedas de prensa, pero en caso de salir el sudamericano, podría ser ya insostenible.