Javi Gracia, entrenador del Valencia CF, ha querido dar valor a la mejora iniciada por el equipo desde la solidez defensiva, a pesar de que el navarro admite que lo hecho hasta ahora "es insuficiente". Frente al Athletic, el Valencia intentará "proponer más con el balón" y generar más ocasiones de gol para los delanteros. El técnico quiere pensar en "positivo", desecha la idea de que la jornada termine con el conjunto blanquinegro en zona de descenso y solo piensa en "ganar" un partido "muy importante". Respecto al mercado, lo único que desea es que pasado enero, el grupo no esté en peores condiciones que en la actualidad.

Esta es la rueda de prensa íntegra de Javi Gracia antes del partido de este sábado contra el Athletic (Mestalla, 14:00 h).

-Sin comentarios sobre la opción de que el Comité de Competición valore sancionarlo a posteriori, junto a Hugo Guillamón, por la tarjeta amarilla del partido ante el Atlético. ¿Cómo explica aquella jugada?

Poco tengo que decir sobre la jugada. Debo esperar a cómo se desarrolla ese expediente. Si es necesario ya diré lo que pienso, ahora debo ser prudente y aceptar lo que se hace

-¿Está de acuerdo con que el partido con el Athletic comienza a ser una final por lo apretado que está todo?

Estoy de acuerdo con la importancia del partido. Cuanto más arriba estemos, mejor porque nos ayudará a ganar confianza y tranquilidad. Pero más que preocupado por el puesto en la tabla, lo estoy en las cosas que pueden hacernos estar lo más arriba posible. El Athletic está con los mismos puntos que nosotros, distintas a las nuestras, pero con cifras iguales de goles a favor y en contra. Es un club con historia y potencial, a la espera de una final de Copa... Creo que los dos estamos a la espera de una racha que ayude a estar en una zona más ambiciosa. Las diferencias son mínimas, vamos al partido con la ambición de sumar tres puntos. La dificultad, al igual que las opciones de ganar, las tenemos en todos los partidos

-¿Cómo se encuentra Gayà? ¿Podría llegar al Camp Nou?

Sí, lo veo con opciones, lleva unos días con el grupo. No queremos poner en riesgo a ninguno de nuestros jugadores, así que vamos con la prudencia necesaria, pero también con la necesidad de que vuelvan cuanto antes y nos ayuden con el calendario tan apretado que tenemos

-¿Es el momento de sumar de tres en tres?

Sí, es lo queremos en todos los partidos. Veremos durante el partido si el rival es más o menos difícil. Vamos a ponerlo todo, le damos mucha importancia a este partido, jugando en casa tenemos que intentar que esa mejoría en la solidez del equipo, que concede menos, que se traduzca también con un triunfo y una victoria.

-¿Denis Cheryshev está listo para jugar?

Ya se incorporó al grupo a lo largo de la semana, está disponible como uno más. En plenas facultades para jugar lo que estimemos oportuno

-Esperanzas con el mercado

Ya he vivido la experiencia de verano, tras ello y todo lo que dije, no tengo muchas más cosas que decir. El club seguirá trabajando y yo entrenaré a los jugadores de la mejor manera que pueda. Ojalá sea un plantel de jugadores con el compromiso y la entrega de los que tenemos y que mejore nuestras posibilidades, que no las empeore

-Ha hablado de mejorar en defensas, ¿cree que el paso siguiente debe ser el de jugar mejor?

¿Jugar mejor? Me parece algo muy absoluto, entramos en valoraciones subjetivas decir que tenemos que jugar mejor. Siempre aspiramos a mejorar y crecer en todas las fases del juego. Hay que entender que cada partido tiene unos condicionantes, en Eibar eran unos y otros en otros partidos. Creo que estamos mejorando muchas cosas: la línea es más constante, no concedemos tanto en los inicios, competimos todos los minutos a un nivel más alto. No hemos ganado partidos, pero hemos estado cerca de ganarlos. Es insuficiente en lo que estamos, pero me gustaría dar valor a estos aspectos que se están mejorando...

-Mejorar con balón...

Sí, aspiramos a ser mejores. En Eibar no fue posible por la presión del rival, por su línea adelantada. Depende de factores como el campo, el estilo del rival, y allí todo eso nos arrastró a un juego determinado. Aun así, dispusimos de ocasiones claras para haber ganado. Sí, aspiramos a jugar mejor con balón, sin balón, a hacerlo todo mejor. En cualquier caso no hay equipo en la Liga que te diga que está al 100 %, quizá salvo la Real Sociedad y el Atlético

-Portería a cero: punto de partida

Fue un paso adelante que necesitábamos, ya que en jornadas anteriores estábamos concediendo mucho, y goles también en los comienzos. Esto que ahora lo estamos manteniendo debe ser una constante, un paso adelante que no queremos perder. En ataque tenemos que mejorar, ser más ricos en otros momentos del juego, aunque es de valorar lo hecho en defensa habiendo concedido previamente hasta 17 goles. Estamos en camino

-¿Cómo se puede hacer daño al Athletic?

Vemos que es un equipo que ha hecho 12 goles y ha encajado otros 12, por lo tanto, defensivamente concede. Nosotros trabajaremos sobre ello, trataremos de tener más incitativa en el juego, más posesión y dominio territorial. Jugar en campo contrario, hacer otro tipo de ataque, el que no pudimos hacer en Eibar. Ya no solo por el rival, sino porque hay condicionantes que justifican el juego de ataque del equipo. Jugamos en casa, la importancia del partido y de los tres puntos en juego, todo eso nos empujará a proponer más y llevar más iniciativa que en los últimos compromisos

-¿Le asusta poder terminar la jornada en zona de descenso?

No lo creo. Yo confío y me motivo pensando que vamos a conseguir los tres puntos. Miro hacia arriba, soy positivo y pienso en que somos capaces de ganar. Luego, ya veremos. No contemplo la posibilidad de no ganar mañana

-El entrenador del Athletic pide paciencia por la juventud de sus jugadores. Usted podría hacer lo mismo con más motivo...

No me siento ahora mismo en momento de pedir nada. Tenemos que dar, que trabajar al máximo como está haciendo el equipo. Confío en que las cosas mejorarán y los resultados llegarán, además harán que esa gente joven se sienta con mayor seguridad y confianza. Conozco a Gaizka (Garitano) muy bien y al club, sé sus circunstancias, así que lo entiendo. Pero desde mi posición pido a mis jugadores y a mí mismo el intentar mejorar la situación con esfuerzo

-¿Tendrá en cuenta a Fran Navarro u otros jugadores del filial para la Copa?

Se tiene en cuenta a todos los jugadores del filial. De hecho, varios se entrenan con nosotros. Fran aún no. Viene de hacer goles y está haciendo bien las cosas. Cuando se necesiten jugadores del filial, recurriremos a ellos, valoramos mucho su trabajo. Vienen de hacer un muy buen partido, me alegro porque les sirve para coger confianza. Y sí, para la Copa valoraré opciones de jugadores del Mestalla porque nuestra plantilla no es extensa y, dada la frecuencia de partidos que tenemos, vamos a necesitar de algunos de ellos. Tomaremos las medidas oportunas.

-¿Si el equipo no esta aún en los porcentajes de rendimiento que usted querría, puede deberse a todos los vaivenes y problemas que hubo en verano?

Esas valoraciones las dejo para vosotros, cualquier cosa que diga yo, va a sonar a excusa. Cada uno que haga la valoración en lo que puede o no influir todo ese tipo de cosas. Yo estoy centrado en el presente y en tratar de mejorar ese porcentaje. No hay equipo en la Liga que mantiene un nivel alto en todas las competiciones, quizá, Atlético y Real; el resto tenemos muchas cosas que mejorar por la altura de la temporada y por los condicionantes que ha tenido cada uno. Pero no quiero entrar a valorar todo eso.