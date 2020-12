Lim pide al Valencia que le devuelva 54 millones de euros

Uno de los asuntos más espinosos desde el punto de vista financiero fueron los créditos que Peter Lim ha prestado al Valencia CF en las temporadas 2014/15 y 2020/21 y que como ha admitido Anil, de los que Meriton ha pedido el derecho de pignoración: «Llegado el vencimiento, si el Valencia no atendiera los pagos, si fuera capaz de renegociar los vencimientos, los jugadores seguirían siendo del Valencia. El Valencia decidiría cuándo y por cuánto vende a dichos jugadores. Eso sí, si se vendieran finalmente, cuando se cobrarán los importes de la venta y hasta llegar al importe del incumplimiento con Meriton el dinero iría destinado a reparar la cuantía de los préstamos vencidos. Pero es cierto que, hasta la fecha, Meriton no había exigido su derecho de pignoración y ahora lo ha hecho. A fecha de hoy no se ha devuelto ningún importe a Meriton, ni de principal, ni de intereses, y hasta la fecha se han ido renovando los préstamos a su vencimiento, no es verdad que se han marcado plazos cortos para quedarse Meriton con los activos del club, como ven el préstamo más cuantioso viene de la temporada 14/15. El apoyo financiero de Meriton al Club ha sido y es absoluto e incuestionable. Creo que es legítimo que un acreedor proteja sus posiciones de crédito». El total de los dos créditos que le tiene que devolver el club a Lim asciende a 54 millones de euros.

En otras palabras, Peter Lim ya ha pedido al club que empiece a devolverle el dinero que le ha prestado a través de unos préstamos, y tal y como ha explicado Anil Murthy, si el club en algún momento no puede acceder a su pretensión, Lim puede decidir vender alguno de los futbolistas de cuyos derechos tiene pignorados, para cobrar lo que se le adeudaría.