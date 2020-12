"No vamos a dejar perder la ATE del nuevo estadio"

El presidente del Valencia CF, Anil Murthy, ha dicho en la Junta de Accionistas del Valencia CF que tiene la intención de pedir la extensión de la ATE para termnar las obras del estadio de Mestalla. A pregunta de los accionistas, esto ha dicho al respecto el dirigente blanquinegro:

"Somos conscientes de la importancia de finalizar el mismo y poner en valor el esfuerzo realizado en la inversión hasta la fecha. Estamos hablando de un estadio pensado hace más de diez años, con dimensiones enormes y coste pendiente de invertir muy relevante. Trabajamos en una solución hemos seguido buscado alternativas tras lo de ADU. No acudiremos a las instituciones hasta que no tengamos algo totalmente en firme. Buscamos finalizar el estadio para que disfruten los valencianistas y toda la sociedad valenciana. No podemos terminar el estadio si no vendemos Mestalla. Se han de dar muchos movimientos en simultáneo para hacer factible la operación. Este tema tiene muchas patas y ojalá en breve podamos dar buenas noticias sobre este importante proyecto. En absoluto vamos a dejar perder la ATE, la administración nos ha pedido hechos y movimientos porque quiere echar una mano, queremos llegar con un plan concreto y lo queremos hacer en los próximos meses. Vamos a solicitar una extensión de la ATE pero llegaremos de la mano del adquiriente del suelo de Mestalla. Si no lo logramos, deberemos hacer un esfuerzo conjunto para llegar a un tipo de acuerdo en la extensión de la ATE con las instituciones. Sin vender el suelo de Mestalla es difícil terminar el estadio, pero sin la ATE es imposible".