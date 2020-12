¿Quiénes son los cachorros de la Liga?

Este sábado se enfrentan en Mestalla (14:00 h) dos de los cuatro equipos más jóvenes de la Liga. Valencia y Athletic, además de Real Sociedad, que comparte con los blanquinegros el primer puesto de este ranking, y el Celta de Vigo. La juventud no tiene por qué ser inconveniente a la hora de competir y, en este sentido, la Real sirve de ejemplo con hombres como Isak, Zubimendi, Barrenetxea o Robert López. La confección de las plantillas de Athletic y Valencia provoca que los jóvenes debutantes en estos dos clubes asuman de golpe mayor carga de partidos a lo largo de 2020 que los canteranos de la Real.

Sin ir más lejos, mientras el realista Sagnan suma cuatro partidos desde que se estrenó en octubre, dos jugadores de Valencia y Athletic son, entre los debutantes de la Liga, los sub-21 que más partidos llevan: 11 cada uno para Yunus Musah y Jon Morcillo. Uros Racic, con nueve, no se queda lejos, mientras que Unai Vencedor es el siguiente en aparecer en la lista de un Athletic en el que Garitano no da con un once claro.

Gaizka Garitano, muy cuestionado en Bilbao, pidió tiempo con el argumento de la bisoñez de su Athletic. Así se defendió antes de viajar a València de las críticas previas por asegurar que poner a jugadores jóvenes acarrea un peaje que hay que pagar en un club de cantera. Garitano dijo que no entiende el revuelo originado. «Somos el equipo que más minutos juega con canteranos y el cuarto equipo más joven. Hace falta un poco de paciencia».

La pregunta sobre la polémica con Garitano no faltó en la rueda de prensa de Javi Gracia, entrenador de un equipo, el Valencia, casi dos años más joven de media que el Athletic en función de los jugadores utilizados. «Conozco bien a Gaizka, al Athletic y las condiciones que tienen, pero yo no me siento en condiciones de pedir nada. Pido a mis jugadores y a mí mismo hacer todo para mejorar la situación», respondió el navarro.