Urgencia de victoria

El encuentro de este mediodía en Mestalla ha adquirido máxima importancia para el Valencia CF después de dos semanas en las que, únicamente, ha podido sumar un punto de seis frente a Atlético de Madrid y Eibar. Las mejoras de medio campo hacia detrás son evidentes, pero hoy frente al Athletic Club los valencianistas necesitan dar un paso adelante en todos los sentidos antes de viajar en una semana a Can Barça. En lo futbolístico y en lo numérico, sobre el terreno de juego y dentro de la clasificación de Primera División.

Javi Gracia no quiere oír la palabra descenso. Ni siquiera cuando solo se han jugado 12 jornadas de Liga. «No contemplo la posibilidad de no ganar. Yo confío y me motivo pensando en que vamos a conseguir los tres puntos. Soy positivo y pienso que somos capaces de ganar», responde el entrenador navarro cuando se le menciona la palabra maldita. Una situación, la del descenso, que el Valencia no ha experimentado desde la temporada 85/86 del pasado siglo. La mirada del técnico y los futbolistas se enfoca hacia arriba. Hay motivos para hacerlo. Aparte de una creciente solidez defensiva, el hecho de que las distancias sean tan cortas entre el grueso del pelotón de la competición sirve de estímulo. Una victoria en casa contra los Leones puede colocar al Valencia de vuelta entre los diez primeros, o lo que es lo mismo, en esas posiciones en las que la botella vuelve a verse otra vez medio llena.

Sin embargo, el propio Gracia demostró ser consciente de que urge ofrecer un plus con el balón en los pies para acercarse a las victorias. Eso sí, sin que la consistencia ganada en los encuentros ante Atlético y Eibar se caiga en el intento. «En las jornadas anteriores estábamos concediendo mucho, incluso, goles en los comienzos. La solidez que ahora estamos manteniendo debe ser una constante, un paso adelante que no queremos perder», indica. De hecho, se trata de consolidar el paso para poder dar otro hacia el ataque. «En el juego ofensivo tenemos que mejorar y ser más ricos, aunque es de valorar el hecho de cómo se ha mejorado en defensa habiendo concedido tanto previamente, 17 goles encajados... Estamos en el camino».





Posibilidad de refuerzo en el centro del campo

Un camino para el que el técnico maneja en su cabeza diferentes alternativas. La mayoría de ellas pasan por situar a Thierry Correia en el lateral derecho y devolver a Daniel Wass a la línea de medios en apoyo de Carlos Soler. El refuerzo del centro del campo, incluso, podría verse aumentado con la presencia continuada de Racic y el sacrificio de Manu Vallejo. Los pocos días de trabajo entre partidos y la ausencia de Kang In, en cambio, juegan como contrapeso de la idea del cambio de sistema. Lo que ha quedado claro en el vestuario es que los cambios en el juego con la pelota en los pies sí deben producirse. «En Eibar los condicionantes del rival y el campo nos empujaron a un juego, aun así tuvimos ocasiones. Pero sí, aspiramos a ser mejores con el balón, a hacerlo todo mejor, aunque diría que nadie está cerca del 100 % en esta Liga, quizá solo Atlético y Real Sociedad; todos los demás tenemos mucho que mejorar por la altura de temporada en la que estamos y los condicionantes que ha tenido cada club», argumenta el entrenador del Valencia.

El preparador navarro es totalmente consciente de que lo hecho hasta ahora «es insuficiente», y así habla de la receta con la que hacer daño al Athletic de Gaizka Garitano: «Ellos tienen los mismos puntos que nosotros, han encajado 12 goles, por lo tanto, conceden defensivamente. Trataremos de tener más incitativa en el juego, más posesión y dominio territorial. Jugar en campo contrario, hacer otro tipo de ataque, el que no pudimos hacer en Eibar», insiste Gracia, que pese a lo temprano en el campeonato cataloga el partido como «muy importante». «Cuanto más arriba estemos, mejor porque nos ayudará a ganar confianza y tranquilidad. Pero más que preocupado por el puesto en la tabla, lo estoy en las cosas que pueden hacernos estar lo más arriba posible».

Mientras en el Athletic, el cuestionado Gaizka Garitano baraja devolver la titularidad a Raúl García, siempre un dolor de cabeza para el Valencia, Javi Gracia podrá seguir contando con Toni Lato en la izquierda. Gayà ha mejorado de su lesión, pero su fecha de vuelta se fija para el Camp Nou el próximo sábado. Vuelve Cheryshev tras pasar la cuarentena. Gameiro será baja por una dolencia muscular en un Valencia con las piezas demasiado justas... solo 19 disponibles.

Alineaciones probables:

Valencia: Jaume; Correia o Wass, Paulista, Mangala, Lato; Musah, Wass o Racic, Soler, Guedes; Vallejo y Maxi Gómez.

Athletic: Unai Simón; Capa, Yeray, Iñigo Martínez, Yuri; Vencedor, Vesga; Williams, Muniain, Raúl García; y Villalibre.

Árbitro: Carlos del Cerro Grande (Colegio madrileño).

Estadio: Mestalla