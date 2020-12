La fe de Manu Vallejo y poco más

No hay manera. El Valencia volvió a tropezar en casa y eso que todavía pudo ser peor. A una primera parte potable le siguió una segunda horrible en la que se salvó de la derrota casi que de milagro. Unai Simón falló por arriba y allí estuvo el oportuno Manu Vallejo para poner la cabeza y empatar. La fe del gaditano y poco más fue el único ingrediente para evitar que el Athletic conquistara Mestalla. Los últimos minutos se jugaron ya en el área visitante pero no hubo más botín. Muy pobre otra vez el bagaje sobre el campo del equipo de Javi Gracia, incapaz de encontrar un punto de equilibrio para atacar y defender con solvencia. O una cosa o la otra pero no consigue hacer las dos a la vez.

Y es que con la lección del grifo abierto aprendida, el Valencia lleva desde el Alavés siendo un calco. Una versión que es imposible dar por buena. Fundamentalmente porque solo le da para empatar y gracias. Tal vez pueda dar el pego en defensa, como en la primera parte. Pero la historia se repite y a la larga se le ven las vergüenzas. La peor de todas es que con el balón es un drama. Espantoso. El Athletic, a la misma distancia del descenso, remontó tras el descanso y se fue con la sensación de haber perdido dos puntos. Llegó a tener los tres en el bolsillo.

Aunque no ha sido sinónimo de éxito, Javi Gracia lleva tres jornadas repitiendo pócima. Armarse hasta los dientes y a la caza de una oportunidad. Ningún descubrimiento. Mejor a los puntos al principio, el planteamiento le sirvió para adelantarse y llegar al descanso con ventaja. Pero solo para eso. El peaje de ceder metros y metros fue que el Athletic creció y creció a cambio de que el Valencia se hiciera pequeñito. Cada vez más. Un cuento de sobras conocido. Al final Villalibre derrumbó lo que era una casa de paja. De un soplido.

Se hizo evidente muy pronto que madurar el partido durante 45 minutos no iba a alcanzar para controlar los 94 que duraría. Y eso que, después de dos jornadas sin marcar, al menos cayeron frutos. Una pequeña recolecta en la que Soler volvió a sentar cátedra de penalti primero y de falta después. En el punto fatídico, al canterano le preocupaba más el viento en la cara que el riesgo de no marcarlo. Infalible. El trampolín para impulsarse fue un pisotón de Dani García a Maxi Gómez en el que Del Cerro no necesitó revisión. Pero en la piscina no había suficiente agua.

En un duelo con el sol de diciembre pegando en Mestalla, Valencia y Athletic arrancaron con ritmo, a ratos incluso eléctricos, apretando arriba y ahogando la salida del rival. Una tarea en la que el equipo de Gracia empezó mejor. Sobre todo porque se subió a hombros de sus futbolistas de salida más pujantes. En especial Racic y Guedes, de pico y pala en los prolegómenos del 1-0. El portugués, siempre inquietante, pecó de individualista pero siempre es mejor eso que verlo apático. Cuando levantó la cabeza vio que el serbio se incorporaba a la frontal y de nuevo el poste, como ante Dmitrovic, se interpuso en su camino. Un trallazo este raso e inalcanzable para Unai Simón. En la segunda jugada de esa acción llegó el penalti, con el queel Valencia estuvo hasta cómodo. Soler voleó un balón llovido del cielo para cerrar jugada mientras que Garitano se hacía cruces con Mikel Vesga, una y otra vez al borde de la expulsión. Lo cambió en el descanso. Hasta ahí el Valencia.



Segunda parte con el Athletic crecido

El Athletic se estiró y la respuesta no se demoró, aunque no llegó hasta la segunda parte. A Jaume solo le anudaron la garganta una vez en la primera. Eso sí, menuda parada. Pese a perder tiempo con la duda sobre si chutar de primeras, Yuri se sacó un disparo ante el que respondió con agilidad y un buen palmeo. Empezaba el serial. Nada más volver del entreacto, un gol anulado por fuera de juego de Williams fue la antesala del desastre. Una de las contadas veces en las que Musah de despistó en la ayuda, Yuri consiguió habilitar a Villalibre, en posición legal por el número de pie de Gabriel Paulista. El barburdo nueve rojiblanco le ganó la partida a Diakhaby, la única novedad de un once en el que los demás eran los mismos que en Eibar. Empate.

El Valencia no estaba bien y a cada rato iba a peor. Para colmo Maxi se jugó la expulsión. Menos mal que Del Cerro se la pasó por alto porque la primera noticia en ataque fue suya, un cabezazo tras balón parado antes del 1-2. Había que mover el banquillo y no es noticia que el de Gracia es un erial. Entró Cheryshev por Musah, de nuevo voluntarioso pero diluido. Y no cambió nada. El balón quemaba y Doménech ya era el mejor de los suyos. Otra vez. La defensa se deshacía como mantequilla, la media no existía y con Jason y Thierry tampoco cambió el dibujo. Pólvora de la buena fue la de Garitano con Raúl García. El veterano entró de refresco, directo para tirar el penalti en el primer balón que tocaba. Muniain notó el contacto de Racic en el área y se fue al suelo. Doménech estuvo a punto de pararlo pese a no acertar el lado. Un disparo accesible porque iba por el centro pero tan fuerte que el rechace con el pie se fue para adentro.

Cuando peor pintaba todo llegó una luz del cielo. Nunca mejor dicho. El sol cegó a Unai Simón, que midió mal y se tragó un servicio de Soler. Ahí estaba agazapado Manu para poner la cabecita, como su hubiese leido en una bola de cristal lo que le iba a pasar al portero. La fe del cazador. Garitano plantó tres centrales y el partido se consumió esta vez sí en el área del Athletic. Marcelino, al que los tiros apuntan como posible relevo en San Mamés, tendrá que seguir esperando; Gracia, aguantando.



Notas y Stats del Valencia - Athletic