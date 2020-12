Javi Gracia explica a qué juega este Valencia

Javi Gracia ha tratado de explicar un nuevo empate del Valencia en Mestalla. El entrenador valencianista recalca que es importante mantenerse con "confianza, esperanza".



Otro empate insuficiente. En la segunda parte, ¿El equipo tan atrás fue instintivo o usted dio esa instrucción al equipo?

"El punto es insuficiente, estoy de acuerdo por la importancia de los puntos en juego y la necesidad del partido de hoy. En la segunda parte después de ponernos por delante del marcador que era algo que nos costaba últimamente, de ninguna manera nuestra idea era irnos atrás. El rival ha metido a Unai por el medio, han tenido más balón y presencia en el centro del campo, pero nosotros no hemos sido capaces de salir, de sacar al balón, no enlazábamos pases seguidos, no sacábamos la defensa arriba. No nos han dejado y no hemos sido capaces de salir de esa presión y dominio rival. Hasta que no nos hemos visto por detrás y el equipo ha ido saliendo algo más, con el gol de Manu y alguna más, pero hasta entonces no fuimos capaces de salir, pero no porque no fuera nuestra intención"

El Valencia ha vuelto a estar a merced del Athletic, ha pasado con muchos partidos ¿Es esta la realidad del Valencia, no puede llevar la iniciativa y siempre tiene que jugar a merced del rival?

"Todos los partidos no han sido iguales, en los últimos partidos la iniciativa no era para nadie, estaba el balón con menos control, con segundas jugadas, dominio alterno y sí que es cierto que, no te voy decir que nuestra realidad no es esta porque nuestra realidad es lo que vemos, nos está costando y no estamos siendo capaces de llevar el dominio de los partidos salvo en segundas partes o cuando hemos estado en tablas o hemos ido por detrás es cuando el equipo más se ha soltado, hasta entonces es cierto que el equipo está sufriendo mucho"

Decía ayer que solo concebía ganar. ¿Cómo se levanta esto? ¿Cómo está el vestuario? ¿Cómo está usted? Es un golpe duro...

"Claro que lo es, todas las derotas o empates es duro, en el día de hoy le dábamos mucha importancia para hacer bueno el punto de fuera de casa, es importante estos momentos de dificultad mantenerse con confianza, esperanza y con la confianza de que vamos a intentar mejorar trabajando y cuanto antes mejor porque el equipo lo necesita, no tengo que poner ninguna excusa que no sea mejorar, porque en la fase ofensiva estamos haciendo bastante poco"

El equipo solo ha ganado 3 partidos. ¿De verdad no le preocupa la espiral negativa del equipo?

"Me preocupo y me ocupo de mi trabajo, al mismo nivel que el que más se preocupa y trato de trabajar lo máximo que puedo, los resultados son consecuencia del lo que el equipo está haciendo y en estos momentos no estamos ganando lo partidos que nos gustaría, pero al mismo tiempo veo que estamos compitiendo en una liga donde hay una tremenda igualdad y cuesta encontrar también una fluidez de juego o una secuencia de resultados que les permita estar más distanciados de esos puestos, hay mucha igualdad y queda mucha temporada, pero claro que me ocupo y preocupo de todo lo que pasa tratando de mejorar el equipo"

Al equipo le dio para ganar al Athletic que venía muy tocadito.

"Lo que debemos de hacer es esforzarnos al máximo y hacer jugar mejor al equipo. Nos está costando, es un momento de sufrir más que disfrutar, no tengo que poner ningún pero, lo que debo hacer es trabajar al máximo y ayudar a mis jugadores a que compitan mejor y no seamos tan intermitentes, que seamos más constantes y demos valor a cada detalle y seamos un equipo más competitivo y nos dé para jugar mejor y conseguir mejores resultados"

¿A qué juega el equipo de Javi Gracia? ¿Es dominador? ¿Juega a la contra? No han sacado ningún córner en dos partidos.

"Es cierto, no ha habido córners y eso indica que el rival como hoy tiene mayor dominio territorial y posesión, pero es cierto que en situaciones de balón parado hemos sacado rendimiento y hemos hecho goles como hoy. ¿Qué me gustaría? Me gustaría dominar todas las fases del juego y saber jugar a lo que toca en cada momento y cuando tengamos posibilidad de iniciar desde atrás y tengamos esa confianza de llevar la iniciativa y jugar más combinativamente hacerlo y cuando tengamos que recurrir a otro tipo de cosas igual tienes que buscar un tipo de juego más directo y dominarlo, dominar el balón parado, dominar las transciones rápidas, cuando toca replegar y salir... me gustaría dominar todo aquello que no estamos haciendo. No queda otra más que seguir insistiendo y trabajando"

El equipo necesita reforzarse. ¿Qué ves más probable fichar o que se vendan más jugadores?

"No lo sé, la verdad, tengo que preparar el partido de Copa, hay muy poco tiempo entre partidos, y estoy centrado es eso más que en otro tipo de cosas"