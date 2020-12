"No sé cómo llamarle, pero no es falta de actitud"

"No sé cómo llamarle, pero no es falta de actitud" EFE

Manu Vallejo ha hablado a pie de campo tras el empate contra el Athletic Club en Mestalla. El delantero, que fue uno de los goleadores del partido, ha dejado claro que no es falta de actitud lo que tiene el equipo para llevar más victorias.

Al final un punto. ¿Se da por bueno?

"Para nada se da por bueno el punto, se nos escapan dos buenos puntos, también después de ver cómo se ha dado el partido, no creo que hayamos merecido los tres puntos, hemos hecho una primera parte de equipo serio, hemos jugado un poco a lo que nos ha pedido el míster, hemos defendido bien, jugando a la contra, hemos tenido alguna, nos hemos puesto por delante, pero hemos salido del descanso y no sé... con una sensación como que el partido está en el aire, como que no lo conseguimos cerrar el partido y en eso debemos mejorar, es una cosa de todos, yo el primero, hay que salir a tope desde el minuto cero de la primera parte, de la segunda o de una prórroga, porque necesitamos los tres puntos y porque somos el Valencia y tenemos que ganar los partidos"

¿El equipo tiene miedo? 9 de 21 puntos en casa.

"No, creo que no tiene miedo. El equipo sabe a lo que juega, pero en cuanto deja de hacer un poco ese tipo de partido o no estamos al cien por cien todos puede pasar eso. Hemos jugado buenas primeras partes como la de hoy y las buenas sesaciones de la primera parte hay que trasladarlas a la segunda parte y ser un equipo compacto del 0 al 95, no hay otra"

¿Esa falta de actitud os lleva a encerraros y defender más que atacar?

"Para nada es una falta de actitud, tanto yo como mis compañeros más no podemos querer ir a por el partido, no sé cómo llamarle, pero no es falta de actitud, el equipo entrena, corre, compite y en eso no hay duda. No hay falta de actitud. ¿Qué falta? Cerrar el partido y estar concentrados del cero a al 90, porque este equipo ni tiene miedo ni tiene falta de actitud"

Al final el gol del empate. Había que meterlo.

"No sé si es por ser el más chico, pero me han dejado solo, Carlos me ha visto y me ha puesto un balón perfecto, lo he empujado y sirve para sumar un punto que viendo el partido hay que darlo por bueno"