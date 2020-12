El mensaje del Valencia que provoca la ira de los aficionados

"Este equipo no se va a rendir". Es el mensaje que difundía el Valencia CF a través de sus redes sociales después del empate en Mestalla con el Athletic de Bilbao, acompañado por un icono de fuerza y una foto de Manu Vallejo celebrando con rabia el gol que suponia el 2-2.



Un mensaje que inmediatamente generaba duras críticas por parte de muchos aficionados, no dirigidas al equipo ni al entrenador sino a Peter Lim y Anil Murthy.



"La afición tampoco! No vamos a parar hasta echaros!", "los que no nos vamos a rendir somos los aficionados hasta que os echemos y volvamos a recuperar a nuestro Valencia. Porque aunque no os lo creais el Valencia es de la gente", se podía leer.



"Y LIM tampoco se va a rendir hasta que le devolvamos los 54 millones de euros". "lo importante es seguir formando jugadores para venderlos, enhorabuena por el plan que es maravilloso", "todo lo que hagan los chavales bien estará. Estamos en manos de unos infames que tienen secuestrado al club", escribían también los aficionados como respuesta.



Más contestaciones: "Pues a mí ya me crea indiferencia, habeis conseguido lo que no ha conseguido nadie en mi en 41 años que tengo", "ánimo, si vendemos un par de jugadores más conseguimos el objetivo, bajar a segunda y con ello mi más sincera enhorabuena para Lim y su felpudo Murthy", "el equipo hace lo que puede. El director deportivo Anil Murthy lo ha hundido. Propietario: Meriton Holdings, la peor empresa del mundo".