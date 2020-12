Este Valencia CF no tiene un pase

La versión futbolística que ofrece el Valencia CF se torna más preocupante cada jornada. Ipurua, el campo más pequeño de Primera, se convirtió hace unos días en el pretexto de un equipo incapaz de hilvanar un puñado de jugadas de ataque. Este mal, que persigue a los blanquinegros desde el principio de la temporada, se reprodujo nuevamente en Mestalla contra un Athletic que venía en horas bajas, pero que regresó a Bilbao reconfortado tras comprobar la facilidad con la que dominó el segundo acto del encuentro.

Los escasos recursos que la plantilla ofrece han obligado a Javi Gracia a industrializar el juego. Las zonas de calor y posiciones medias de los jugadores muestran un once que pisa más tiempo el campo propio que el rival. Solo Yunus Musah, Manu Vallejo y Maxi Gómez vivieron algo más –pero poco más– en el territorio de los Leones. El bloque defensivo de dos líneas de cuatro cayó demasiado cerca de Jaume, una circunstancia que complica la salida al ataque con tantos metros que recorrer por delante. Por ello, las armas ofensivas se están limitando a la estrategia a balón parado, en la que se observa la mano del entrenador, los envíos en largo a los delanteros y unas transiciones rápidas que han disminuido al mismo nivel que la frescura y el atrevimiento de Guedes y Musah.

La ambición del Athletic por ir en bloque a por el triunfo significó el contrapunto a lo hecho por los blanquinegros. El paso al frente lo acabaron dando los vascos. Sus posiciones medias, con una mayoría de futbolistas en campo rival buscando superioridades en los extremos para mandar peligro al área de Domènech, lo demuestran. El gol del empate de Villalibre a un par de pasos de la portería, y a centro de Yuri desde la izquierda, puso en evidencia los retrocesos del Valencia.

Pero a los de Gracia les queda el orgullo, y con él reaccionaron. Con un fútbol rudimentario, con balones largos a Maxi Gómez y Manu Vallejo, dos hombres que sacan petróleo en la soledad de la delantera. El uruguayo controló uno de esos obuses que saltaron la línea media y supo provocar una falta esquinada. Desde ahí, Soler ejecutó la estrategia con inteligencia, Unai Simón colaboró con un error grosero en su salida aérea y Vallejo pescó el balón para convertir el 2-2.

Esa acción terminó siendo lo más parecido a un córner, porque el Valencia no sacó ninguno por los diez del Athletic. Un dato que revela la mayor intención y producción ofensiva de los vizcaínos. La cuestión es que no es el único dato. La estadística se acumula en este sentido contra el Valencia: autor apenas de 285 pases durante 90 minutos en casa, dos remates a puerta –dos goles– y uno al poste. De hecho, el meta Unai Simón no paró ni un balón. Parece claro que la puntería no es el problema de un equipo sin ideas, y sin un especialista para dar orden a las que puedan surgir. Dani Parejo se echa de menos.