Lo intentó con dos disparos que no encontraron destino, participó en los dos goles ante el Athletic, forzó el penalti que transformó Carlos Soler en el 1-0 y la falta junto al banderín de córner que acabaría en el 2-2 de Manu Vallejo. Maxi hace lo que puede para ayudar al equipo aunque el juego de conjunto no le beneficia en absoluto, cada vez vive más alejado del área, se le puede ver más ayudando en tareas defensivas y apenas dispone de balones en posiciones claras para enchufarlos. Así, sus datos son escalofriantes para un delantero centro que lleva el gol en la sangre como él: su último tanto en LaLiga se remonta nada menos que al pasado 29 de septiembre, cuando hizo el gol de la victoria ante la Real Sociedad en el Reale Arena, y lo que es todavía peor, lleva sin rematar entre los tres palos desde el 3 de octubre, cuando lo hizo por última vez en el partido frente al Betis. Una situación muy anómala para él y que retrata fundamentalmente el pobre fútbol de ataque que exhibe el equipo de Javi Gracia, de manera especial en el último mes.

Y eso que Maxi arrancó la temporada con muy buenos números. Hizo tres goles en las cuatro primeras jornadas, Levante, Celta y Real Sociedad, pero para él todo empezó a torcerse con su primer viaje a Uruguay para jugar con su selección. Regresó de allá con molestias en la rodilla, incluso jugó infiltrado en Villarreal, donde apenas pudo aportar, y se acabó perdiendo el partido de Elche por el mismo motivo. A partir de ahí, su fútbol ha ido paralelo a la involución ofensiva del equipo. Como muestra, más datos muy reveladores que explican su sequía. Algo impensable en un delantero importante, no llegó ni siquiera a intentar un remate a portería en tres partidos completos, Getafe, Real Madrid y Eibar, mientras que el día del Atlético de Madrid lo hizo en una ocasión aunque su disparo fue bloqueado por un defensa y no llegó a ninguna parte. Ese día fue sustituido en el minuto 70. Anteriormente, solo se había quedado sin intentarlo el día del Huesca en Mestalla, en otro de esos partidos especialmente espesos del equipo.



Fuera de la lógica

Son datos fuera de toda lógica a pesar de que no por eso ha dejado de ser importante para el equipo y en algunos casos determinante. No dos goles, también provocó él solito el penalti que supuso el 2-2 ante los de José Bordalás, cuando todo parecía perdido. También el penalti de Marcelo ante el Real Madrid y en ese partido también fue él quien peleó la jugada en la que Varane acabó marcando en su propia portería. El Valencia CF necesita recuperar los goles de Maxi aunque no va a ser fácil si antes el equipo no mejora en muchas otras facetas, el juego por bandas, los balones al área, las salidas en velocidad a la contra. Su impotencia va a más cada partido y fruto de ello es que este sábado estuvo muy cerca de ver la segunda cartulina amarilla y ser expulsado por dos acciones defensivas absurdas, al intentar bloquear el saque de una falta por parte del rival sin ser una jugada comprometida para los suyos.

Maxi Gómez hizo 10 goles en su primera campaña con el Valencia CF, mientras que en sus dos temporadas con el Celta anotó en total 18 y 13. Son los números que llevaron al club de Mestalla a apostar por él como gran delantero de presente y de futuro.

