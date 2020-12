"Peter Lim nos ha engañado pero la solución no es solo decir que se vaya"

-¿Quién es Joan Ignaci Culla?

-Un valenciano más que lleva prácticamente toda su vida luchando por el valencianismo, por intentar recuperar el orgullo de ser y sentirnos valencianos, algo que parece que se está perdiendo. Estamos sufriendo ataques de suplantación lingüística, histórica, cultural, financiera, de todo tipo, y no despertamos. Creo que es la hora de decir 'basta ya' y reivindicar lo que es nuestro.



-Teniendo en cuenta que estamos en la redacción de SUPER, matizo que cuando habla de valencianismo, habla de valencianismo político.

-Sí, de valencianismo político y cultural. Pero lo que está ocurriendo a nivel político y cultural también es lo que está pasando desde el punto de vista del valencianismo futbolístico, del Valencia CF, es decir, estamos perdiendo las esencias de lo nuestro. Hemos dejado que el club haya caído en manos de gente de fuera por una sencilla razón, porque la burguesía en Valencia nunca ha existido, o mejor dicho, siempre ha apostado por Madrid o por Barcelona, nunca por lo propio. ¿Dónde estaba la burguesía? ¿Dónde estaba la sociedad civil valenciana? Aunque te digo una cosa, para que caiga en manos de Manuel Llorente prefiero que esté en las manos de quien está ahora. Ha sido el presidente más nefasto de la historia del Valencia.



-Ha entrado directo. ¿Ve ciertos paralelismos entre el Valencia CF y lo que sucede con la sociedad civil?

-Muchísimos. Es que no despertamos. La sociedad valenciana ha sido prácticamente invisible, y ahora además de invisibles nos están haciendo mudos. No pintamos nada ni en Madrid ni en ninguna parte porque no tenemos esa fuerza de la unión del propio valencianismo. Y eso trasládalo al deporte, al Valencia CF, a lo que quieras. Si la sociedad civil hubiese respondido, o respondiese, no pasaría lo que está pasando.



-Ha utilizado dos veces el verbo despertar, y claro, estamos aquí porque ha escrito un libro titulado 'Valencià, desperta'. Cuente...

-Pues el libro tiene básicamente dos misiones, una la didáctica, la de intentar loar todo lo que es nuestra personalidad valenciana, y por otra parte la denuncia, con esos intentos que comentaba antes de suplantación lingüística, cultural y de todo tipo que estamos sufriendo los valencianos en contra de lo propio. Yo creo que tenemos que poner en valor lo nuestro, tenemos que ser conscientes de lo que hemos sido. Los valencianos en los siglos XIV y XV éramos la envidia no de España, de Europa. Teníamos el Siglo de Oro, competíamos con todo el mundo en Europa, éramos los que prestábamos el dinero a Castilla, gracias a los valencianos se descubre América a través de Luis de Santángel, luego se lo pagó la Inquisición matando a toda su familia por judía conversa, porque los valencianos somos así también. Pero claro, nos han vendido que Isabel la Católica empeñó las joyas cuando no tenía ya nada, estaba todo empeñado y fue con dinero valenciano. Es decir, los valencianos éramos la mayor potencia que había en España, teníamos un autogobierno eficaz y todo el mundo creía y era consciente de lo que éramos. Hoy se nos ha desvirtuado, o mejor dicho, se nos ha anestesiado para que seamos así, para que los valencianos no pintemos nada, porque eso le va muy bien al centralismo y al catalanismo. Lo que tenemos ahora mismo es una simbiosis perfecta, los dos se retroalimentan, al catalanismo le interesa el centralismo porque le da votos y al centralismo le interesa el catalanismo porque le da votos, y nosotros estamos en tierra de nadie y, sobre todo, nadie quiere que funcionemos. Ya lo dijo el Conde Duque de Olivares.



-Dijo aquello de con los catalanes haré lo que pueda, con los aragoneses lo que me dejen y con los valencianos lo que quiera.

-Y así sigue siendo.



-Usted es un luchador en ese sentido, lo digo por si no le da la sensación de que rema mucho pero avanza muy poco. ¿Cree que algo cambiará?

-Hombre, para eso está el libro, para que la sociedad despierte. Los valencianos, cuando aquí la gente todavía iba con carro, ya se recorrían Europa vendiendo naranjas, aquí nadie tiene que enseñarnos nada. Los de Morella ya iban vendiendo fajas, los de Elche calzado, a nosotros no nos tienen que enseñar lo que es trabajar, pero tenemos que ser conscientes de lo que somos y de lo que somos capaces de hacer, y creérnoslo, por eso siempre insisto, tenemos que recuperar el orgullo de ser y sentirnos valencianos, porque si nosotros tenemos conciencia de pueblo podemos reivindicar cualquier cosa, pero si no sabemos ni lo que somos pues ahí está, nos quitan el Banco de Valencia por un euro y no pasa nada, nos quitan el sistema financiero y no pasa nada. Somos la peor comunidad en cuanto a financiación del gobierno central, y no pasa nada. No protestamos.



-Habría que empezar por pensar si Morella y Elche son valencianos.

-Cierto, pero eso es gracias a la división provincial que hizo el centralismo para dividirnos. Y entonces, claro, los alicantinos quieren ser alicantinos, los de Castellón de Castellón, todo menos valencianos. Es el único caso de toda España en que en el propio territorio se cuestiona lo que somos. Los andaluces son andaluces, los catalanes, los aragoneses, aquí no, aquí los valencianos o somos de una cosa o somos de otra, y así nos va.







-Es muy paradójico, pero yo me siento engañado, y como yo la inmensa mayoría de los valencianistas porque nos prometieron una cosa que no están cumpliendo. Nos prometieron que íbamos a ser un equipo Top, y estamos con el Mestalleta, nos dijeron que no íbamos a vender más jugadores, que a los dos años si no se vendían los solares de Mestalla Peter Lim los compraba por 150 millones, y el año del Centenario tendríamos el estadio. No se ha cumplido ninguna de las promesas que hizo Meriton, al contrario, hay una desamortización total y absoluta del club. Ya no es que nos van a cambiar los sofás y las lámparas, es que nos van a dejar sin el plumero.-Tiene mala solución porque volvemos a lo de siempre, la sociedad civil y la empresarial no responden. ¿Dónde está la sociedad civil? ¿Dónde ha estado cuando había que estar unidos? Yo solo he visto unión en el Valencia CF en el año en que bajó a segunda división, que entonces dijeron, hay que apoyarlo, hay que estar ahí y hay que luchar para tirar para adelante y que esto sea una pesadilla de solo un año.-En ese aspecto sí, pero, ¿quién busca soluciones? Lo digo porque a mí me gustaría saber estas plataformas que han salido, que me parece muy bien y yo las apoyo sobre todo a la de Valencia CF porque se lo están currando.-Muchísimo, sacando la acciones puerta a puerta, pero luego llega la asamblea y no te presentas y dices aquí están mis poderes. No lo entiendo. ¿Y por qué solo han recogido 3.500 cuando tenían que haber recogido 200.000? Debían tener el 5%. ¿Dónde están los valencianos? ¿Dónde está la sociedad civil?-Sí, pero no imposible. Seamos conscientes de que este señor nos ha engañado y que tenemos que buscar una solución, pero claro, la solución no es decir que se vaya. La solución va más allá, hay que tener los suficientes recursos como para que se vaya y luego hacer un proyecto en condiciones y eso todavía no lo he visto expuesto. Que se vaya, muy bien, pero la solución no es pedirle a Lim que le deje el patrimonio a otros, esos lo gestionan y con lo que saquen le pagan. Perdona, para eso lo gestiona él. Eso es un insulto a la inteligencia, un chiste. Es decir, tu me dejas tu piso, yo lo alquilo y con el dinero que saque del alquiler te pago. Para eso lo alquilo yo que soy el dueño del piso.-Claro. ¿Y que no me llega? Pues vendo tus muebles y te pago.-Yo no lo veo.-Porque lo veo desfasado. Era un hombre muy inteligente, un valencianista muy bueno, pero creo que su época ha pasado, no creo que sea la persona que en este momento pueda aglutinarlo todo. Yo pensaba que sí, pero después las propuestas que inicialmente hicieron no tienen mucho sentido. Esa solución no puede pasar por recoger a Manolo Llorente o a Andreu, que se hizo rico a costa del Valencia.-Ojalá sea así y lo que no hicimos en su momento lo consigamos ahora. ¿Dónde hay que firmar?-Este libro nos dice que si no despertamos pasará lo de siempre.-Ese es mi deseo, luego otra cosa es la realidad.-Es que no lo veo, no sé si tenemos que hacer mucha pedagogía, que también, o ya nos tienen que poner la pistola en la nuca para que nos demos cuenta de que así no podemos seguir. No se puede decir que no hay derecho y no hacer nada. Hay que buscar una solución viable, no pajaritos en el aire. Pero a todos los niveles, político, cultural, deportivo...-Sí, yo también.-Sí, sí, se mezclan. Es que yo creo que el valenciano es anarco.-Sí, que vamos a la nuestra, en cada esquina montamos una falla. No hay unión, ese es el problema y de eso se benefician los demás. El valencianismo no está unido a todos los niveles. Si lo estuviese seríamos un pueblo que marcaría la pauta, porque tenemos todos los recursos para hacerlo pero el gran defecto de que nos falta unión. Y lo pagamos.-Ojalá, pero hoy por hoy lo veo una utopía. Mañana ya veremos. Me gustaría poder decirte en un tiempo, Carlos, estaba equivocado.-Es que no lo he visto, nadie ha salido a decir estos son nuestros poderes, este es nuestro planteamiento. Desgraciadamente eso no lo he visto. Yo no quiero que se vaya Meriton mañana, quiero que se vaya esta noche, pero claro, el señor Lim dirá, vale, ustedes quieren que me vaya, ¿qué me ofrecen?-Pero hay una cosa que no entiendo después de indagar un poco en cómo es la economía asiática. Para ellos es un honor que alguien monte un negocio al lado del mío, porque significa que yo he triunfado. Por la misma regla de tres ellos no tienen el apego a nuestro negocio que tenemos por ejemplo los españoles, que mantenemos un negocio familiar porque es tu negocio y tu vida. Ellos lo ven de otra manera, ellos si no funciona y no da beneficios, lo quitan. Entonces, ¿qué está pasando para que en este momento no sea un negocio y sin embargo no se vaya? ¿Puede haber algo detrás con lo que sí se hace negocio? Vamos a ver, aquí Lim ha venido a hacer negocio...-Claro, y cuando sigue aquí es por algo, ¿por qué? No lo sé, pero tengo claro que él mismo se está tirando tierra sobre su propio negocio porque un equipo ganador le generaría más recursos. Si hubiese acabado el estadio tendría más recursos el Valencia CF. ¿Qué está fallando para que él mismo esté enterrando el proyecto que nos vendió?-Pues no sé si en ese momento fue un capricho pero, ojo, cuando él compra el Valencia CF tenía un patrimonio valorado en muchísimos cientos de millones, tenía recursos, no invertía en un solar. Si se gestiona mal es otra historia.-Pero detrás de lo que en sí es el club hay otros negocios, que es el tema inmobiliario.-Ahí está. Detrás hay más cosas, aquí nadie invierte por casualidad.-Exacto, que nadie suponga que es tonto Lim, alguien que de la nada hace un imperio no es tonto, que nadie le ha regalado nada. Por eso digo, cuando invierte aquí es porque vio que podía hacer negocio. ¿Dónde creo que se ha equivocado? No ha sabido gestionar bien porque no ha puesto al frente las personas adecuadas para llevar el club. Ha puesto un señor que dicen que tiene la carrera de diplomático, y yo creo que la sacaría en la universidad Carlos III, esa en la que regalan los títulos. Que se burle de los valencianos un presidente del Valencia CF... ¡Por favor! Luego, no hay un interlocutor válido, el Valencia ha perdido la figura de Mateu, que era un gran gestor, y ahora no hay un interlocutor, pero casi prefiero que Anil esté callado.-Tampoco tenemos director deportivo, ¿quién hace esa función? ¿ Murthy también? Pero si lo más redondo que ha visto en su vida es un colador.-Yo he dirigido empresas de todo tipo, por ejemplo de multiaventura, pero yo no sé hacer un nudo, yo sé gestionar, pero buscaba al mejor tío de rocódromos, al mejor de parapente... Buscaba especialistas, porque los que tienen que desarrollar ese trabajo son los especialistas, pero aquí ponemos a gente que no tiene ni idea de fútbol para dirigir el Valencia CF. ¡No puede funcionar en la vida! Bueno, de ministro de Sanidad tenemos a un filósofo...-Porque me baso en la historia de los últimos años, nos han aletargado, no sé si de forma inducida o es que estamos cansados ya de aguantar tanto y pasamos de todo. Por eso digo que tenemos que despertar, tenemos que protestar, por el Banco de Valencia, por la financiación, por lo que sea. Es que en Valencia, pase lo que pase, no pasa nada. ¿Tu crees que en cualquier otro sitio se hubiese venido una institución como el Banco de Valencia por un euro y la sociedad no habría protestado?-Exacto. ¿Se obligó a esos equipos a ser sociedades anónimas?-No. En la vida, en la vida. ¿Y por qué pasa esto en Valencia?-Es una palabra que no me gusta, pero desgraciadamente es verdad.-¡Claro! No podemos caer en el pasotismo, no me gusta esa palabra porque este pueblo ha demostrado que cuando va, allá va, pero siempre lo defino como un castillo de fuegos artificiales. Mucho ruido, pero luego todo se difumina y al día siguiente no pasa nada. Los valencianos somos muy pirotécnicos.-Yo también, pero no entendí que no fueran a la Junta y le dijeran a Meriton 'aquí están mis poderes', y vamos a seguir recogiendo acciones y a fiscalizar todo lo que haga falta y más, porque el club no es de usted, usted es el máximo accionista pero hay más accionistas y miles de socios que también representan al Valencia CF. Y detrás hay una historia, usted no puede pisar el escudo.-Es la mentalidad que tienen en Singapur. Allí nadie se mueve ante la autoridad, pero ellos tienen que entender que aquí no es así, que no están en su país. Y el derecho a decidir, cosa que allí no sucede. Es que nos quitan hasta el derecho a hablar, con esto de las acciones para acudir a las próximas juntas. No lo entiendo, si es una vez al año, ¿no puedes escuchar lo que piensa tu afición una vez al año? ¿No quieres escuchar lo que piensa la gran mayoría de accionistas? ¿Por qué quieres silenciarlos? ¿Qué persiguen?-Creo que no son conscientes de eso. Aquí viven a pólvora de rey, se lo paga el Valencia y les da igual lo que piensen los valencianistas. Pero, ¿a santo de qué? Es una falta de respeto tremenda. ¿No hay nadie que le diga que tiene que salir a disculparse por mandar callar a Mestalla? ¿En qué manos estamos?-Pero bajo unas promesas que no se han cumplido. Ahora habrá que pedirle explicaciones a Aurelio Martínez, que era el presidente de la Fundación. ¿Por qué no se firmaron esos compromisos y promesas? ¿Por qué no están por escrito?-Sí, él dijo que el estadio estaría para el Centenario, que si no se vendían los solares los compraba Lim.-Pagar a Bankia. Antes pagábamos 20 millones al año de intereses. Se dice pronto, Llorente y compañía.-Está claro que es un cúmulo de muchas cosas y presidentes, pero Llorente fue nefasto.-Nos dejaban sin patrimonio. Y se firmó en un notario. Nos quedábamos sin nada, desaparecía todo el patrimonio del Valencia CF, y además con una deuda de 150 millones de euros. Se dice pronto. Yo creo que hay que buscar una persona íntegra, como Juan Roig, que mira dónde tiene el Valencia BC, pero no ficha él. Y aquí Lim quiere fichar él, hacer de director deportivo, en vez de rodearse de gente que entienda de fútbol. Rodeáte de gente profesional y funcionarás, no me pongas a mí de director deportivo porque no tengo ni idea. Bueno, yo al menos he jugado a fútbol, pero esos que han venido de Singapur no creo.-Bastante. Es una selección de artículos después de estar 20 años escribiendo en diferentes medios de comunicación. Es muy didáctico, fácil de leer porque lo he hecho por temas. El tema de la lengua y la suplantación lingüística que padecemos, la historia, la senyera, dl valencianismo, el tema político. Son cinco apartados para que sea más fácil de leer.-Muchísimos. Pero seguimos callados. Nos dicen que Joanot Martorell era catalán o escribía en catalán, o el Papa Borja, y no pasa nada. Antes en Valencia se protestaba, pero hoy nos han aletargado. Y con el Valencia CF pasa lo mismo.-De hecho, creo que es una de las tablas de salvación que ha tenido Meriton. La broncas habrían sido históricas. Ríete tú de las de Paco Roig. Dentro de todo, han tenido mucha suerte porque no han visto lo que es realmente una protesta en condiciones. Que cuando nos ponemos, nos ponemos, aunque solo sea un día. Imagínate esto en una situación normal.-Recuperemos el orgullo de ser y sentirnos valencianos, es fundamental, si tenemos conciencia de pueblo podremos defender lo nuestro de lo que sea, si no la tenemos da igual lo que nos hagan, no vamos a protestar, seremos algo indiferente, invisible. Tenemos un legado extraordinario, como los que más de toda España. Tenemos que exigir aquello que nos corresponde, lo que es justo.

