"¡El estadio debería llevar el nombre de Eduardo Cubells!"

Valencia CF en el banquillo, 60 entrenadores de leyenda es «una consecuencia positiva de Los relatos del Centenario», dice Pascual Calabuig. Un libro «casi hermano de Bajo Palos, también de Editorial Vinatea, al escribirse prácticamente de forma simultánea», agrega Sergi Calvo antes de que Franz Kelle admita el fuerte impacto que significó el Centenario en la mirada valencianista con la que se enfrentó al reto de escribir sobre los habitantes del banquillo. «A mí, que vivía pegado al resultadismo y la actualidad, el partido de las leyendas me cambió la mentalidad. Una lectura pausada sobre el pasado del club nos recuerda que hemos padecido otras crisis y que, pese a lo mala que pueda ser la gestión en un momento determinado, tenemos un peso muy fuerte detrás».

No obstante, los autores de este «original» libro, que avanza época a época por la tradición valencianista de la mano de sus entrenadores, presentaron en SUPER una obra que «se trata, en definitiva, de una invitación a acercarse al Valencia disfrutando de la literatura». «No es un trabajo historicista. Para eso cada técnico cuenta con una ficha al lado que da fe de su trayectoria». «Nos hemos introducido en los personajes a partir de una base de realidad, desde la que suele nacer la ficción con el fin de que quien conozca, o no, al protagonista sepa algo más después de leerse el relato», explican sucesivamente Franz Kelle y Sergi Calvo.

«La originalidad de El Valencia CF en el banquillo, por un lado, está en que sorprendentemente siembra en un terreno que nadie había cultivado, el de los entrenadores; y, por otro, en los diferentes puntos de vista que pueden aportar tres personas, tres valencianistas, procedentes de ámbitos profesionales tan distintos. Es muy interesante, engancha muchísimo el cambiar de un relato a otro para pisar otro mundo totalmente diferente», añade Pascu Calabuig.

Sin romper el anonimato de las fuentes, tanto el repaso de sus 476 páginas como la charla con los tres evidencian el sabroso cóctel entre ficción y autoficción, y el laborioso trabajo de contraste, investigación y documentación que sirve el libro. «Hemos conversado con entrenadores o personas próximas, familiares, exjugadores... y consumido horas y horas a la caza de toda la documentación que fuese valiosa. En compañía de algunos pasajes el lector va a reconocer componentes históricos, sociales o de la ciudad de València. Hasta descubrir información que no se conocía. Por ejemplo, la historia de Domingo Balmanya revela como el Valencia salvó la vida de una turista británica...», sigue Pascu sin dar pistas.

Entre los motores del libro, por supuesto, la vivencia personal impulsa fantásticamente relatos como el de Héctor Núñez, desde los ojos de Sergi en la General de pie de Mestalla, el de Valverde, con sus encuentros en sala de prensa con Pascu Calabuig, o el de Joseíto, escrito por Franz. «Jugó en el Madrid. Yo parto de una 'trágica' experiencia en 2001. Por entonces, trabajaba en la capital y recuerdo una comida a la que fui con unos cuantos compañeros. Uno de ellos comentó entre plato y plato que la final más fácil que podía tocarle al Madrid en la Champions era contra el Valencia... No reaccioné como tenía que haberlo hecho, pero aquello me sentó a cuerno quemado... En este relato de Joseíto me he dado la oportunidad de poner las cosas en su sitio y sacarme la espina».

La lectura de los 60 relatos –cada uno para cada entrenador, «Gracia escribe ahora el suyo», dice Calvo– conectará íntimamente con el lector. Unos más que otros en función de sus preferencias entre un «amplio abanico de estilos, géneros y enfoques». Narración, descripción, diálogos, cartas... Y en función de las personalidades y tremendas historias que envolvieron a los directores de orquesta del Valencia. Curiosamente esa, director de orquesta, fue la profesión frustrada del primer entrenador del club, Anton Fivébr. El checo forma parte del trío de técnicos, junto al boxeador Balsa y Di Stéfano, que han cautivado a Pascu. Sergi Calvo elige a Artigas, con una biografía «apasionante» como aviador en la Guerra Civil, y Cubells. «Cubells es el Valencia CF. No entiendo cómo no tiene lona en Mestalla, si es que... ¡debería llamarse estadio Eduardo Cubells! Él trajo el fútbol a la ciudad jugando con los portuarios británicos con pelotas de trapo. Enseñaba a los compañeros, fue el primer internacional, como técnico ganó la Liga, luego hizo de secretario técnico... ¡Ah, y mucho antes fue el portador de la bandera del club!», se entusiasma con el personaje de 'Cucala'.

A continuación, Franz se queda con el inglés que estaba predestinado a ser minero, Jack Greenwell, y terminó siendo el primer europeo en conquistar la Copa América, o uno de los artífices del fútbol femenino en España con la formación del 'Spanish Girls' en 1914. Y con Rino. Otro mito como Cubells, Mestre, Roberto Gil o Voro, cuyos pasos se confunden también con los del mismo club. «Rino estuvo media vida en el Valencia, tanto que se encargó de fomentar y apostar seriamente por la cantera», cuenta el escritor de origen alemán después de que su abuelo aterrizase en València en los años 20.

Los puntos de interés se multiplican por sesenta en un libro de Vinatea, la editorial que forma parte de la 'Penya Valencianista per la Solidaritat'