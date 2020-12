"¿Es consciente de que han estado cerca de un ridículo histórico?": Javi Gracia responde

Javi Gracia ha mostrado su descontento con el desarrollo del partido en Terrass, que el equipo ha conseguido dar la vuelta entre los últimos minutos y la prórroga.

¿Es conciente de que han estado cerca de uno de los ridículos más grandes de la historia?

Soy consciente de las dificultades que hemos tenido, hemos ido perdiendo hasta los últimos minutos y soy conciente de cómo ha ido el partido, hemos estado en inferioridad, hemos peleado a contracorriente durante muchos minutos y al final hemos conseguido pasar, pero no podemos estar contentos con el desarrollo del partido ni con el partido, pero trataremos de hacerlo mejor la próxima vez.

¿No se ha sentido vergüenza en el banquillo del partido que ha hecho el equipo?

No puedo estar contento con el desarrollo del partido lógicamente y desde luego desde que no ha terminado no he hecho ninguna valoración global de si estoy más o menos contento. Hemos pasado por muchas dificultades, el conceder un gol tan pronto y no encontarnos bien, la expulsión, el 2-0, todo nos ha dificultado mucho. No puedo estar contento, hay que hacerlo mucho mejor.

¿Ha dado el Valencia un paso atrás a pesar de la victoria?

Es cierto que hoy hemos hecho mucha rotación con jugadores todavía aún más jóvenes y en el primer tiempo nos ha costado mucho, desde luego, pero bueno, no estoy contento, no creo que sea un paso adelante más allá de haber conseguido el objetivo de la clasificación y es para analizarlo y ser más exigentes en el futuro, sino no es el camino. No puedo estar contento, hay que hacerlo mucho mejor.