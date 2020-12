Un fracaso de victoria

Faltó el canto de un duro para que el Valencia perpetrara un fracaso mayúsculo y sin parangón. El Terrassa, de Tercera, tuvo al todavía vigente campeón de la Copa en la lona. En el minuto 83 estaba con dos goles de ventaja y un jugador más desde los primeros compases de la segunda parte. No fue hasta nada más y nada menos que en el 102 cuando el equipo de Javi Gracia se puso por delante en el marcador. Para conseguirlo encima tocó recurrir a primeros espadas: Soler acortó distancias de penalti, Musah forzó la prórroga y Guedes se apuntó un doblete para maquillar el marcador pero no el ridículo.

Tampoco hubo nada de meritorio en la remontada. Si el Valencia sigue en la Copa es exclusivamente por la bisoñez y el miedo escénico de un equipo de barrio. Jugadores que habían madrugado para trabajar y a los que les entró el vértigo. Un penalti amateur de Akito fue su principio del fin. Era por cierto el segundo que le hacían a Vallejo, aunque sin VAR el primero se quedó en el limbo. Tan pasado de frenada como su compañero, Lucas Viña arrolló acto seguido a Musah. Diez contra diez. Y entonces sí, lo más al borde posible del ridículo, igualó el Valencia.

Aunque ya habían entrado titulares como Soler y Guedes, Musah fue el primero en revitalizar a un equipo muerto en vida. En el descuento y gracias a un remate de patio de colegio tras un córner con el que se forzó la prórroga. El golpe del que el Terrassa ya no iba a levantarse. Desenlace cruel después de haberlas fallado de todos los colores en el tramo final. Incluso una como la de Arranz, que solo tenía que empujar un pase de la muerte. Puso blando el pie y a las nubes.

Dijo Javi Gracia que no había recibido órdenes de tirar la Copa. Así que la propuesta y la alineación, con cadetes y sin concierto alguno, hay que atribuirsela exclusivamente a él. No le está sirviendo para ganar en Primera y casi no le llega tampoco contra un Tercera. Y es que lo ocurrido, incluso ganando, fue un fracaso mayúsculo. Primero para el entrenador, incapaz de dar con la tecla. Después para unos futbolistas que no estuvieron a la altura. Les pasó por encima un equipo entusiasta con gente como Jaume, autor del gol y repartidor de Amazon. Lo cambiaron al descanso por problemas físicos, tal vez por agotamiento. De sus botas salieron tres de los doce disparos a portería del Terrassa. Un retrato en toda regla.

Aunque no es novedad que el Valencia no juegue a nada, esta vez fue demasiado. Once contra once solo fue capaz de inquietar a Ortega, el portero de casa, un par de veces. Una de ellas sin querer, cuando lo que era un centro de Sobrino se convirtió en un remate al larguero. Caldo de cultivo para una de esas extrañas noches coperas. Para más inri a puerta cerrada y sobre un superfície en la que el balón parecía un conejo.

Después de la primera ocasión cualquiera habría pensado que Jaume no se vería en otra así. Marcó cinco minutos después. Antes del cuarto de hora a Cristian volvieron a dispararle tras un corner. Se jugaba en el campo del Valencia y aún quedaba más: una falta en la frontal por mano de Cheryshev y una parada a bocajarro a Salva al borde del descuento.

El Terrassa bajó el pistón a la media hora. Normal. Se desfondó y el Valencia empezó a llegar por piernas más que por fútbol. El que más corrió fue Sobrino, el único que dio señales de vida. Esquerdo lo intentó de falta y Vallejo pifió un remate que se fue por la banda. Nada más. Tras el descanso, en vezde crecer, el Valencia no creció sino que siguió hundiéndose. Encajó un tanto más y se quedó con uno menos. Álex Fernández marcó un golazo de falta directa. Un disparo con efecto para superar una cuestionable barrera.

Solo faltaba que Guillem Molina se fuese a la calle por doble amarilla. Una patada en balón dividido que midió mal. Desastre absoluto. Gracia intentó cortar la inoperancia con la entrada de Álex Blanco y Racic. Además de a los chavales, el Valencia seguía teniendo en el campo a internacionales y futbolistas millonarios. Necesitó unos cuantos más para ganar.

- FICHA TÉCNICA -

2 - Terrassa: Ortega; Salva, Pelegrin, Castillo, Lucas Viña; Alex Fernández, Josu (Akis, min.80), Adri Lledó (Micó, min.60); Jaume (Akito, min.46), Kilian (Albert López, min.72), Arranz (Galeano, min.80)

4 - Valencia: Rivero; Thierry, Mangala, Molina, Vázquez (Musah, min.85); Koba Lein (Racic, min.53), Jason (Blanco, min.53), Esquerdo (Guedes,min.70); Cheryshev (Carlos Soler, min.70), Manu Vallejo, Rubén Sobrino

Goles: 1-0, min.9: Jaume; 2-0, min.50: Alex Fernández; 2-1, min.82: Carlos Soler (p); 2-2, min.90+1: Musah; 2-3, min.102: Guedes; 2-4, min.107: Guedes.

Arbitro: Cuadra Fernández (comité Balear). Expulsó por doble amarilla al visitante Molina (min.52).

Incidencias: primera eliminatoria de la Copa del Rey.