La Copa no se tira

El destino es caprichoso como él solo y por culpa de la pandemia del Covid le muestra al Valencia CF con un partido todo lo que no ha hecho bien en los últimos meses. El conjunto de Mestalla sigue siendo el vigente campeón de Copa del Rey porque la final de la edición de 2020 entre el Athletic y la Real Sociedad ni se ha disputado ni tiene fecha para que se dispute, al tiempo que tiene que afrontar la presente edición del torneo del KO como equipo grande que no ha hecho los deberes: en primera ronda en el mes de diciembre, a partido único ante un equipo de Tercera División -con todo el respeto del mundo para el fútbol modesto en general y al Terrassa en particular- que se toma el encuentro con la ilusión que supone enfrentarse a un histórico del fútbol español porque, efectivamente, 'la Copa mola'. Que se lo digan a los valencianistas.

¿Le llega en bueno momento el partido de Copa al Valencia CF de Javi Gracia? Rotundamente sí y por varias circunstancias. Una porque cuando eres el vigente campeón y el equipo Bronco y Copero por excelencia en España, nunca te puede venir mal un partido en esta competición, por más que esté por ver si al máximo accionista del equipo le seduce o no. Y segundo porque la mejor medicina para un equipo que está enfermo es ganar. Y el Valencia CF está muy malito, tanto que o espabila o entrará en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Liga, los puestos de descenso asegunda división. No hay más que mirar la clasificación. Si se han jugado trece jornadas y solo tienes tres puntos más que el colista, es porque no eres un buen equipo de fútbol. El conjunto de Mestalla viene de dos semanas en las que puso el foco en dos partidos que para él eran vitales como fueron los de Eibar en Ipurua y Athletic en Mestalla, pero empató en ambos a pesar de que metió toda la carne en el asador. No es lo mismo ganarle al Terrassa en Copa que sumar los tres puntos ante el Athletic, pero ganar es ganar y más cuando al equipo se le empieza a notar cierta falta de confianza, que conviene no confundir con implicación. El pasado sábado en Mestalla le pudo el miedo a ganar pero cuando se puso por debajo en el marcador, ya sin nada que perder, los futbolistas se soltaron y se fueron a por un rival que hasta ese momento en la segunda parte, les había pasado por encima.



La eliminatoria es a partido único y Javi Gracia alineará un repleto de futbolistas que no juegan en Liga hasta el punto que tres de ellos lo hacen habitualmente con el filial. Se trata de los centrocampista Koba Koindredi, el defensa central Guillem Molina y el lateral izquierdo Jesús Vázquez se ha encontrado con la titularidad y debutará por lo tanto con el primer equipo debido al inesperado positivo de Toni Lato en coronavirus. En el doble pivote junto a Koba estará Vicente Esquerdo, desaparecido de las alineaciones de Gracia desde que fue titular en los dos partidos iniciales de Liga ante Levante y Celta. Y Cristian Rivero.Tiene ficha de primer equipo y está por ver si Gracia le dará a él la Copa del Rey, pero de momento está ante su primer partido con el primer equipo.

Ell Valencia CF empieza hoy su camino en la Copa del Rey y la pregunta a Javi Gracia era casi obligada: En este club pasan muchas cosas. Aquí se le sugirió a Marcelino que tirase la Copa. ¿Le han dicho algo? ¿Si lo hicieran cuál sería su postura?. Su respuesta no tiene desperdicio: «Nadie me ha comunicado nada referente al objetivo de la Copa, pero como profesional queremos llegar lejos y si es posible ganarla. Es el objetivo que todos tenemos y que nos ilusiona, pero todos los partidos que jugamos queremos ganar, queremos ganar siempre. No concibo que antes de empezar una competición se entiende que esa competición no se deba de ganar .