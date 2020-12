Las profesiones de los jugadores del Terrassa: del Amazon al Decathlon

"Todos mis jugadores trabajan, no hay ninguno que sea profesional. Voy a tener jugares que el miércoles se habrán levantado a las 6 de la mañana a trabajar hasta mediodía y a la tarde tendrán que jugar el partido. Arranz es dentista, Pelegrín y Lucas trabajan en el Decathlon, Jaume es repartidor de Amazon, Galeano en Michael Kors, Josu, Salva y Álex son profesores, Kilian trabaja en seguimientos de Covid y luego tengo mucha gente joven que es estudiante. Tengo de todo. El delantero centro por ejemplo es dentista y ha tenido que quitarse las consultas de la tarde. Algunos se han cogido fiesta por la tarde, todos se lo han arreglado porque ya te digo yo que contra el Valencia están todos. Este partido no se lo pierde nadie y mi problema es que tengo que dejar a uno sin convocar porque somos una plantilla de 21 y solo van 20. Me hubieran hecho un favor que por trabajo alguno no pudiera venir. Tendría la lista hecha». El técnico del Terrassa, Xavi Molist, atendió a SUPER para explicar la realidad de un equipo -segundo clasificado de su grupo en Tercera División- que no vive profesionalmente del fútbol, pero que esta noche se dejará la vida en el césped del Olímpico. Ganarles, nunca mejor dicho, tendrá mucho 'curro'.

Estar los 21 jugadores disponibles un miércoles a las siete de la tarde ya es un éxito para el Terrassa. Así es el día a día de este club catalán de Tercera que pelea contra viento y marea por recuperar su grandeza tras una década gris. El Covid-19 tampoco les ayuda. «Normalmente entrenábamos de 20:00 a 21:30, pero ahora con el toque de queda en Cataluña nos obligan a dejar el campo a las 21:00 y hemos tenido que entrenar media hora antes y los jugadores llegan justísimos. Lo normal es que alguno me llegue tarde. Nos ha tocado pelear con las autoridades poder alargar quince minutos, hasta las 21:15, que nos da un poco de vida y el problema es que el campo a la misma hora entrena mucha gente de fútbol base. No tengo ningún día el campo entero», reconoce Xavi. Esa es otra: el campo. «El césped no está bien, está gastado, lleva mucho tiempo instalado y ya lo tenían que haber cambiado hace dos años. Este año se iba a cambiar, pero se aplazó por el Covid. Para un equipo que quiere jugar como nosotros es un problema. Sacando el balón jugado hay espacios y bien, pero en el último tercio del campo que tienes que ser preciso, ahí hay mucho error».

Los problemas, eso sí, se convirtieron en ilusión cuando vieron salir la bola del Valencia en el sorteo. Molist y sus jugadores no lo van a poner fácil. Quieren hacer daño donde más duele: hurgando en las dudas y los nervios de este equipo. «Los favoritos son el Valencia al 90%, nosotros tenemos ese 10% si hacemos todo increíble, solo así podemos dar la sorpresa, nosotros tenemos que disfrutar el partidos, estar metidos dentro de la eliminatoria y jugar con los nervios que ellos pueden tener si ven que no les va el partido como quieren. Hay que aprovechar las dudas que puedan tener porque no les salen las cosas. Ha pasado muchas veces que el pequeño se carga al grande por ilusión».

El partido lo están preparando a lo grande. «El lunes vimos un vídeo de 15 minutos de estilo de juego del Valencia, aunque sabemos que van a cambiar jugadores. A muchos los conocemos, pero hemos hecho algunos vídeos individuales de canteranos como Molina y jugadores que vienen jugando menos. Cuando les puse jugadas de ataque, alguno saltaba y se oía un 'guau'. Se ven cosas que no pasan en Tercera o pasa menos. Veíamos imágenes de Mangala y decíamos que 'armario' y mi delantero decía... ¡Si me va a comer! El más joven de ellos dice la teoría dice que es mucho mejor que el mejor nuestro».

El vestuario del Terrassa no ha hecho porra, aunque sí la hubo en el sorteo. «Acertó un ayudante del utillero que tenemos que es valenciano. No hay porra ni habrá prima por ganar. Si hubiera taquilla... pero ni eso. A nosotros nos ha matado porque en otras comunidades sí entra gente y nuestro campo es de 13.000 personas. Para nosotros hubiera sido un bombazo de ayuda. La pena es no jugar la vuelta en un campo como Mestalla, aunque deportivamente una eliminatoria de ida y vuelta sería un problema para nosotros. Tenemos 90 minutos y vamos a competirlo y a disfrutarlo. Solo tengo a un jugador que ha jugado contra un Primera. Josú jugó contra el Atlético con el Sant Andreu. El resto, nada. Para todos a ser muy bonito y si ganamos más».