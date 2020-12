Apoyo a Gracia... y fichajes

La pírrica victoria del Valencia CF en Terrassa tiene sus consecuencias internas pero de momento no son drásticas. A la pregunta evidente de si hoy 18 de diciembre en el seno del club de Mestalla hay debate en torno a la figura de Javi Gracia y sobre la conveniencia de que siga como entrenador del primer equipo la respuesta es contundente: No. La figura del técnico no está discutida. Dicho esto, es evidente que paralelamente hay una realidad ineludible, y es que el equipo no fue eliminado de la Copa del Rey por un equipo de tercera división de puro milagro, y que en la Liga solo ha ganado tres partidos de catorce hasta el punto que tiene solo tres puntos más que el colista, que es la misma distancia que tiene sobre los puestos de descenso. Además, el próximo rival del conjunto de Mestalla es el FC Barcelona, el partido es este sábado 19 de diciembre en el Camp Nou a las cuatro y cuarto de la tarde. Después recibe al Sevilla en Mestalla el martes día 22 a las cinco y media. Ninguno de los dos está en su mejor momento en la competición liguera, pero o gana al menos uno de los dos encuentros, o el Valencia CF puede, perfectamente, terminar el año en puestos de descenso.

El debate interno

No sobre el futuro de Javi Gracia aunque es evidente que si hubiese debacle lo habría, pero hay debate en el Valencia CF y tiene al técnico navarro como protagonista. Ahora mismo en el club de Mestalla se cierra en filas en torno a su figura y sobre todo, se tabaja para tratar de ayudarle, y es evidente que la mejor ayuda que puede recibir el técnico blanquinegro es tener mejores herramientas de trabajo: es decir, fichajes. El contexto en estos momentos es sustancialmente diferente al del mes de septiembre y principios de noviembre cuando el Valencia CF, concretamente su máximo accionista Peter Lim, se negó a hacer esfuerzo económico alguno por mínimo que fuera para hacer algún fichaje porque las órdenes era claras: si no se producían todavía más salidas, no habría entradas. Y así sucedió, no salieron futbolistas como Cillessen o Gameiro y no llegó nadie. Ahora eso ha cambiado, primero porque hay cierto margen económico porque con el mercado ya cerrado salió Kondogbia, y segundo porque hay miedo. Tal cual. Una cosa es decidir en verano y otra decidir con el equipo a tres puntos del descenso y un calendario que se empina.

Daniele Rugani

Las posiciones que se intentará reforzar son las que viene contando este periódico en las últimas semanas, prioridad un central y después un centrocampista de perfil defensivo que es lo que reclama Javi Gracia. En cuanto al defensa el italiano Daniele Rugani está muy bien colocado en este momento porque encaja en los parámetros econónicos, o lo que es lo mismo, puede venir cedido, y porque su contratación es factible. Está cedido por la Juventus en el Rennes de la Liga francesa pero apenas juega y al equipo italiano le conviene que tenga minutos porque quiere que se revalorice, y eso en el Valencia puede suceder. Sobre el papel es factible pensar que el Rennes, en caso de que se lo pidan la Juventus y el propio Rugani, acepten romper el contrato y liberar a un futbolista con el que no cuenta y que no es suyo.

La plantilla

Para tomar la decisión de cesar a un entrenador es importante hacerse una pregunta: ¿Está la plantilla con él? Si la respuesta es negativa, conviene valorar si se toma la decisión de prescindir de él porque sin el apoyo de los futbolistas es difícil sacar un equipo adelante. Y eso no sucede en el Valencia CF en estos momentos. Los jugadores blanquinegros están con Javi Gracia y no hay más que ver la cantidad de veces que han remado con un marcador en contra y han salvado los muebles. En Terrassa tampoco lo dejaron caer... El problema del Valencia CF no es de querer, es de poder, o saber.