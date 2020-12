Cristian Rivero está preparado

Cristian Rivero debutó en la portería del Valencia después de dos años y medio en dinámica de primer equipo. El joven guardameta dejó muy buenas sensaciones en su primera aparición oficial. El de Gandia fue de lo mejor del equipo y demostró desde el primer día que tiene condiciones para ser un portero élite, personalidad y mucho margen de mejora. Computó 6 paradas en 120 minutos. Una de ellas, a Josu a bocajarro y dentro del área, determinante para que el Valencia acabara pasando de ronda.

Otra de las buenas noticias que dejó el partido fueron los minutos de calidad de Álex Blanco. El canterano -suplente de inicio- se reivindicó después de muchos partidos en el banquillo con una buena actuación individual. Álex le puso una velocidad más al partido y recuperó la precisión perdida. Consiguió aprovechar los minutos dándole otro aire al equipo y dejándole claro a Javi Gracia que está preparado para tener más responsabilidad en el equipo desde ya.

El de Cristian no fue el único debut de la noche en Terrassa. Gracia hizo debutar a Jesús Vázquez, Koba Koindredi y Guillem Molina. Al central de Valls -Tarragona- no le acompañó la suerte y acabó expulsado con dos cartulinas amarillas justas. Tampoco fue el partido del francés. Koba tuvo que actuar de mediocentro defensivo -no es su posición natural- y, aunque dejó algún detalle de calidad, perdió demasiados balones y sobre todo acabó perdiendo la posición hasta el punto de Javi Gracia dio entrada a Uros Racic en el 53. Jesús Vázquez, por su parte, tomó el relevo de Lato en el lateral izquierdo, no se arrugó y demostró valentía y lo más importante: no para de crecer y cada vez está más cerca de la élite.



Riesgo de alineación indebida

Javi Gracia tuvo mucho cuidado para no incurrir en una alineación indebida. El técnico confeccionó una alineación titular 'arriesgada' con 4 jugadores con ficha de filial que es el número máximo que permite el reglamento. Los cuatro futbolistas sin ficha de primer equipo del once inicial son Guillem Molina, Jesús Vázquez, Vicente Esquerdo y Koba Koindredi. El reglamento de la Copa del Rey, tal y como sucede en LaLiga, establece que en todo momento deberá haber siete jugadores con ficha del primer equipo en el césped. La normativa es clara: «Los equipos deberán estar integrados durante todo el desarrollo del partido por siete futbolistas, al menos, de los que conformen la plantilla de la categoría donde militen». Es decir, en el momento que se produjera una lesión o una expulsión, Gracia estaba obligado a dar entrada a un jugador con ficha del primer equipo para seguir manteniendo un mínimo de 7 jugadores del primer equipo en el campo. En el banquillo empezaron 2 jugadores con ficha de filial (Álex Blanco y Yunus Musah) y 7 del primer equipo (Jaume, Wass, Paulista, Diakhaby, Racic, Carlos Soler y Guedes). Este año hay un precedente en LaLiga. El Granada acabó con solo cuatro incurriendo en alineación indebida. Los donostiarras ganaron y no denunciaron.