El Valencia CF protagoniza el partidazo de la jornada 14 de LaLiga Santander. Los de Javi Gracia buscan una victoria urgentemente y lo harán en el Camp Nou. Allí espera un FC Barcelona que parece haber mejorado sus sensaciones con las últimas victorias y con Ronald Koeman en el banquillo, enfrentándose a su pasado.

Las rotaciones en la Copa del Rey frente al Terrassa permitirá a Javi Gracia poner al hipotético once de gala sobre el césped catalán. Además el entrenador navarro ha recuperado a José Gayà y a Kang In Lee, pero no a Hugo Guillamón.



Alineaciones probables del Barcelona - Valencia