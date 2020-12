Buenas noticias para el Valencia de cara al suelo frente al Barça

Buenas noticias desde la ciudad deportiva de Paterna. El delantero del Valencia Maxi Gómez ha completado la sesión de entrenamiento de principio a fin y está dispuesto a entrar en la lista de convocados para el partido del sábado (16:15) contra el Barcelona. El uruguayo se ha ejercitado con buenas sensaciones y ha dado el OK para viajar al Camp Nou. La última palabra es del entrenador, pero en el vestuario de respira optimismo.

Maxi no entró en la lista de Terrassa por culpa de unas viejas molestias en la rodilla que arrastra desde hace semanas y que no remiten. Gracia protegió al jugador para que no jugará en el césped sintético del Olímpico de Terrassa que podría agravar su lesión. El jugador no salió a entrenar el jueves y encendió todas las alarmas, pero este viernes ha dado un paso adelante rumbo al Camp Nou. La mala noticia ha sido la ausencia de Hugo Guillamón por una recaída de su lesión muscular. La baja del central se une a las ya sabidas de Kevin Gameiro, Jasper Cillessen y Toni Lato por coronavirus.