Fichajes: Colocan a Edson Álvarez en el Valencia CF

Según informa hoy el periódico holandés De Telegraaf, el Valencia CF está interesado en un futbolista del Ajax de Amsterdam. Se trata del centrocampista mexicano Edson Álvarez.

Este jugador, que no tiene pasaporte comunitario, juega de pivote defensivo y puede hacerlo también de defensa central, que son precisamente las dos posiciones que quiere reforzar el conjunto de Mestalla en este mercado de invierno. Además, conviene tener en cuenta que el brasileño Gabriel Paulista ya ha jurado la constitución española y por lo tanto no ocupa plaza de extranjero por lo que hay una libre en la plantilla de Javi Gracia. Maxi Gómez y Kang In Lee son los futbolistas que ahora mismo no tienen pasaporte comunitario en el primer equipo.

Según este periódico holandés, el Valencia CF se ha interesado en este jugador en calidad de cedido con una opción de compra a final de temporada.