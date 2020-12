Fichajes: ¿Qué hay con Ferro y Edson Álvarez?

El entrenador del Valencia CF dice que no sabe nada de los posibles fichajes del mercado de invierno, y tampoco de las llegadas. Es más, hasta dice que cree que nadie lo sabe. Y que no se ha reunido con el presidente del conjunto de Mestalla y que no cree que vaya a reunirse. "No sé si van a salir jugadores, porque creo que no lo sabe nadie, y tampoco sé si van venir jugadores, esa es la realidad. No he tenido ninguna reunión y, sinceramente, no creo que la tenga".

Y todo ello mientras el club de Mestalla ya está manos a la obra en busca de posibles refuerzos para el mercado de enero. El técnico opta por una postura prudente, o mejor dicho, una postura de expectativa cero, seguramente motivado por lo sucedido en el pasado mercado de verano, pero la realidad es que hay movimientos. Este periódico viene informando de que sobre la mesa del club de Mestalla ya hay nombres de futbolistas para cubrir los puestos de defensa central y pivote, y que, por ejemplo, entre otros, dos nombres sobre la mesa son el italiano Daniele Rugani y el portugués Diogo Leite. Pues bien, a ellos dos hay que añadir el del portugués Ferro del Benfica –como ha informado la Cadena Cope-, un futbolista que, como Rugani y Leite también estuvo sobre la mesa del conjunto de Mestalla en verano pasado. Es más, se peleó su fichaje hasta los últimos días del cierre de mercado.

Como en el caso de Rugani y Leite, Ferro, que tiene 23 años mide 1,02 y se llama Francisco Reis Ferreira, juega bien poco en el Benfica y su salida en este mercado de invierno en forma de cesión es más que factible porque el Benfica está muy cerca de fichar otro central. El técnico del Benfica es el portugués Jorge Jesús, que estaba hace nada en el Santos de Brasil, y de allí ha fichado al central brasileño Lucas Veríssimo, un futbolista al que conoce bien. El fichaje de este futbolista está cerrado pero no se ha podido incorporar al Benfica porque la liga brasileña todavía no ha finalizado y además, el Santos está jugando la Copa Libertadores, por lo tanto, el Benfica está esperando a que se incorpore Veríssimo para darle salida a Ferro, y ahí es donde aparece el Valencia CF que opta a ficharlo en calidad de cedido hasta final de esta temporada.

La otra posición que quiere firmar el Valencia CF en enero es la de pivote y desde Holanda se ha vinculado el nombre del centrocampista defensivo Edson Álvarez. Se trata de un futbolista que el Valencia CF conoce bien y que ha sido ofrecido pero de momento no ha habido avance alguno con él. Si el conjunto holandés aceptara una cesión en las condiciones económicas a la que puede acceder el equipo de Mestalla, la operación podría cerrarse, pero de momento la situación no ha pasado de ahí.

Por lo demás, conviene recordar que el brasileño Gabriel Paulista ha jurado recientemente la constitución española y ya no ocupa plaza de extranjero en la plantilla, por lo tanto, el Valencia CF puede incorporar un jugador sin pasaporte comunitario en este mercado. El coreano Kang In y el mexicano Maxi Gómez son los dos extranjeros que tiene ahora Javi Gracia. Al respecto, el mexicano Edson Álvarez ocuparía plaza de extranjero en la plantilla de Javi Gracia.